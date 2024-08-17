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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 19561 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Осасуна
1:1
Конец матча
Леганес
0'
0:1
22' Гол
Круз Хуан
31' Желтая карточка
Розье Валентен
61' Желтая карточка
Сориано Хуан
74' Желтая карточка
Круз Хуан
1:1
79' Гол в свои ворота
Сориано Хуан
82' Желтая карточка
Эррандо Хорхе
89' Желтая карточка
Монкайола Хон
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Круз Хуан
(Эрнандес Хави V)
31'
 
Розье Валентен
46'
Монкайола Хон
Муньос Икер
 
60'
Круз Хуан
Бретонес Абель
 
60'
Сарагоса Брайан
Гомес Мойсес
 
61'
 
Сориано Хуан
63'
 
Раба Даниэль
Круз Хуан
74'
 
Julian Chicco
Сиссе Сейдуба
74'
Круз Хуан
 
78'
Пенья Рубен
Гарсия Рубен
 
79'
Сориано Хуан
1:1
82'
Эррандо Хорхе
 
88'
 
Тапия Ренато
Брашанац Дарко
88'
 
Гарсиа Диего
Де ла Фуэнте Мигель
88'
 
Роберто Лопес
Арамбарри Аритц
89'
Монкайола Хон
 
90'
Гарсия Рауль
Орос Аймар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 456 Количество передач 302
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Осасуна 87.3% (96)
X 10.9% (12)
Леганес 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Эррандо
Хорхе
23
Бретонес
Абель
18
Муньос
Икер
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Сориано
Хуан
12
Розье
Валентен
22
Арамбарри
Аритц
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
14
Брашанац
Дарко
17
Неу
Иван
11
Круз
Хуан
8
Сиссе
Сейдуба
15
Франкеза
Энрик
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Осасуна
4-3-3
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Осасуна
Леганес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
П
2:1
П
2:0
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
2:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 1 1
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Хуан 1 0
Розье Валентен 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1
Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1
Леганес
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2
Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0 Вильярреал-2 - Леганес 1:2 Леганес - Мирандес 4:0 Аморебьета - Леганес 0:1 Леганес - Эйбар 0:2 Расинг - Леганес 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Леганес

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Валенсия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барселона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Валенсия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Барселона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Леганес Круз Хуан 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Осасуна Круз Хуан 1
Леганес Сориано Хуан 1
Весь список
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    Прогнозы 110
    Осасуна 87.3% (96)
    X 10.9% (12)
    Леганес 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Леганес

    Исход игры
    Осасуна
    87.3% (96)
    Ничья
    10.9% (12)
    Леганес
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.26% (37)
    Меньше
    65.74% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    40.74% (44)
    Нет
    59.26% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    45.5% (50)
    2:1 Осасуна
    28.2% (31)
    2:0 Осасуна
    10% (11)
    1:1 Ничья
    7.3% (8)
    3:1 Осасуна
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    1:2 Леганес
    1.8% (2)
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