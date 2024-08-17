Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Рефери не любит споров - именно за это Монкайола Хон сейчас получил желтую

89' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Эррандо Хорхе пробует нанести удар издали, но Хуан Сориано ловит мяч

86' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Леганес

84' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

83' Близко! Сарагоса Брайан нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

82' Эррандо Хорхе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

82' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

81' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Осасуна будет все-таки засчитан.

80' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Осасуна

79' Сантиметры! Удар с лета нанес Орос Аймар , но попал в штангу!

79' Монкайола Хон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Г О О О О Л - Сориано Хуан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

78' Орос Аймар нанес удар головой, но Хуан Сориано спокойно отбил мяч.

78' Сарагоса Брайан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Круз Хуан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Раба Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Леганес

73' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Хорошую попытку сделал Брашанац Дарко . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Осасуна

68' Неу Иван из команды Леганес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Катена Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Круз Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Круз Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Розье Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Судье надоело, что Сориано Хуан тянет время и он наказал его горчичником

59' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Катена Алехандро нанес удар головой, но Хуан Сориано спокойно отбил мяч.

58' Хорошую попытку сделал Будимир Анте . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Бретонес Абель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бретонес Абель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Розье Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Леганес

55' Бретонес Абель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Круз Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Эрнандес Хави V . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Круз Хуан из команды Леганес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Леганес

49' Монкайола Хон из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

49' Бретонес Абель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника