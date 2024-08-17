Тур: 3. Стадион: Райффайзен Арена.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЦирайс Филипп
31' Желтая карточкаЙовичич Бранко
0:1
64' ГолЙео Кунфоло Мусса
71' Желтая карточкаДагим Адам
85' Желтая карточкаТибиди Алексис
90'+5
Ход матча
11'
31'
64'
0:1
71'
85'
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
19
Пинто
Ленни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
-
45 Enis Safin
-
Главный тренер: Thomas Darazs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
12 матчей
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 21 победа
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 22 победы
48 матчей
10.4%
25%
64.6%
5 побед 12 ничьих 31 победа
Первый тайм
14.6%
41.7%
43.7%
7 побед 20 ничьих 21 победа
Второй тайм
10.4%
43.8%
45.8%
5 побед 21 ничья 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
0.77
0.81
Среднее время на гол
116
111
Всего голов
54
39
Голов в среднем за матч
2.08
1.77
Среднее время на гол
43
50
Всего голов
71
60
Голов в среднем за матч
1.48
1.25
Тотал матчей
2.5
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|1
|0.33
|Цирайс Филипп
|1
|0.33
|Богард Мелайро
|1
|0.33
|Бериша Валон
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|3
|1
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.67
|Доргелес Нене
|1
|0.33
|Бидструп Мадс
|1
|0.33
|Конате Карим
|1 (1)
|0.33
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Ратков Петар
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Йовичич Бранко
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
3
75%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0
ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1
Результаты матчей
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|3
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Йео Кунфоло Мусса
|2 (1)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2
|ЛАСК
|Цирайс Филипп
|2
|Сваровски Тироль
|Тафернер Маттойс
|2