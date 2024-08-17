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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ЛАСК
0:1
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
11' Желтая карточка
Цирайс Филипп
31' Желтая карточка
Йовичич Бранко
0:1
64' Гол
Йео Кунфоло Мусса
71' Желтая карточка
Дагим Адам
85' Желтая карточка
Тибиди Алексис
90'+5
1
Лаваль
Тобиас
6
Богард
Мелайро
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
8
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
19
Пинто
Ленни
9
Любичич
Марин
1
Бласвих
Янис
2
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
91
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
3
Терзич
Алекса
7
Капальдо
Николас
15
Дьямбу
Мамади
14
Кьергаард
Мауриц
28
Дагим
Адам
21
Ратков
Петар
45
Доргелес
Нене
ЛАСК
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

12 матчей

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
83.3%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед

36 матчей

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 22 победы

48 матчей

10.4%
25%
64.6%
5 побед 12 ничьих 31 победа

Первый тайм

14.6%
41.7%
43.7%
7 побед 20 ничьих 21 победа

Второй тайм

10.4%
43.8%
45.8%
5 побед 21 ничья 22 победы

История матчей

Б
7:1
Б
3:1
Б
0:1
К
2:3
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
К
3:1
Б
3:1
Б
2:5
К
0:3
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
К
1:0
Б
2:3
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
1:1
ТМК
3:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
К
2:1
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:2
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
3:0
Б(M
0:0
Б(M
3:2
Б(M
2:1
Б(M
0:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
4:0
Б(M
1:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

0.77
0.81

Среднее время на гол

116
111

Всего голов

54
39

Голов в среднем за матч

2.08
1.77

Среднее время на гол

43
50

Всего голов

71
60

Голов в среднем за матч

1.48
1.25

Тотал матчей

2.5
42
Больше 88%
Меньше 13%
6
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
26
Больше 54%
Меньше 46%
22
17
Больше 35%
Меньше 65%
31
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 1 0.33
Цирайс Филипп 1 0.33
Богард Мелайро 1 0.33
Бериша Валон 0 0
Усор Мозес 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 3 1
Йео Кунфоло Мусса 2 0.67
Доргелес Нене 1 0.33
Бидструп Мадс 1 0.33
Конате Карим 1 (1) 0.33
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0
Ратков Петар 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цирайс Филипп 2 0
Любичич Марин 1 0
Йовичич Бранко 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтковски Камиль 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Дагим Адам 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
3
75%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0
ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3
Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1

Результаты матчей

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Сваровски Тироль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Рапид Вена
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Вольфсбергер
 2 1 0 1 5 - 4 3
8.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
12.
Хартберг
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Рапид Вена
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
9.
Аустрия Вена
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Вольфсбергер
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Альтах Gustavo VI 3
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
ЛАСК Цирайс Филипп 2
Сваровски Тироль Тафернер Маттойс 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Йовичич Бранко получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Цирайс Филипп получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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