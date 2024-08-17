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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Тренчин
2:1
Второй тайм: 60'
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
21' Гол
Малец Томаш
1:1
31' Гол
Emma Uchegbu
2:1
59' Гол

Ход матча

21'
0:1
Малец Томаш
(Загуменски Тимотей)
31'
Emma Uchegbu
(Гайдош Артур)
1:1
46'
 
Шикула Николас
Веселовски Доминик
59'
2:1
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Тренчин
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
3.80
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3.95
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5.40
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Все Коэффициенты
30
Matus
Slavicek
6
Tadeas
Hajovsky
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
20
Rahim
Ibrahim
8
Гайдош
Артур
7
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
85
Emma
Uchegbu
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
25
Ivan
Mensah
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
44
Загуменски
Тимотей
20
Веселовски
Доминик
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
Тренчин
4-1-2-3
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3

История личных встреч

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
К
2:0
КС
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.15

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.82

Среднее время на гол

61
110

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.54
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 2 0.5
Эмека Чинонсо 1 0.25
Гайдош Артур 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малец Томаш 2 0.5
Рымаренко Мартин 1 0.25
Веселовски Доминик 1 0.25
Загуменски Тимотей 0 0
Бренкус Адам 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 1 1
Илья Столица 2 0
Lazar Stojsavljevic 2 0
Бондаренко Тарас 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Гайдош Артур 1 0
Matus Slavicek 1 0
Rahim Ibrahim 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренкус Адам 2 0
Глинка Марек 1 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Oliver Klimpl 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Тренчин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1
Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1

Результаты матчей

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Тренчин
 1:1 4 1 2 1 3 - 2 5
5.
Жилина
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Спартак Трнава
 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 3 0 2 1 2 - 8 2
11.
Михаловце
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Тренчин
 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жилина
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
2.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тренчин
 1:1 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Слован Братислава Стрелец Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Кошице Кривак Ян 2
Кошице Жигмунд Марек 2
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Веселовски Доминик уходит с поля. Шикула Николас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Г О О О О Л - Малец Томаш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ничья
Дукла Банска-Бистрица
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