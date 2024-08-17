Тур: 4. Стадион: На Сихоти.
2:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолМалец Томаш
1:1
31' ГолEmma Uchegbu
2:1
59' ГолГайдош Артур
62' Желтая карточкаПишоя Марьян
2:2
80' ГолСлебодник Тибор
83' Желтая карточкаГайдош Артур
90' Желтая карточкаMatus Slavicek
90' Желтая карточкаБренкус Адам
90' Желтая карточкаЗагуменски Тимотей
90'+8
Ход матча
21'
31'
1:1
59'
2:1
62'
80'
83'
90'
90'
12
Голубек
Якуб
85
Emma
Uchegbu
25
Ivan
Mensah
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
90 Hugo Pavek
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ivan MensahЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Марек Бажик
История личных встреч
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.15
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.82
Среднее время на гол
61
110
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.54
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|2
|0.5
|Гайдош Артур
|1
|0.25
|Эмека Чинонсо
|1
|0.25
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малец Томаш
|2
|0.5
|Рымаренко Мартин
|1
|0.25
|Веселовски Доминик
|1
|0.25
|Слебодник Тибор
|1
|0.25
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|1
|1
|Илья Столица
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0
|Гайдош Артур
|2
|0
|Matus Slavicek
|2
|0
|Бондаренко Тарас
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Rahim Ibrahim
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренкус Адам
|3
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Тренчин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1
Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Тренчин - Кошице 1:2 Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3 Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3
Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1
Результаты матчей
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Илья Столица
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|2
|Кошице
|Жигмунд Марек
|2