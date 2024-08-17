Первый тайм

15' Убежал по флангу Дуро, сместился в штрафную и отдал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся в прыжке до мяча Мир.

14' Забросил с центра поля Берналь в штрафную на Левандовски, но тот не смог пробить в борьбе против Гасиоровски.

13' Протащил мяч по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

12' Вырезал в штрафную соперника Герра на ход Алмейде, но судья остановил атаку из-за офсайда.

11' В центре поля получил по ногам Берналь в борьбе против Мира. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

10' Ушел от соперника по флангу Москера и забросил вперед на Мира, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.