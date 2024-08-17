Тур: 1. Стадион: Месталья. Главный судья: Санчес Хосе
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Васкес
Хесус
11
Мир
Рафа
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
11 Мир РафаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Серра АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Техон МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Берналь МаркПолузащитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
29 Валле АлексЗащитник
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Валенсия
Барселона
15 матчей
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
86.7%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 26 побед
43 матча
11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед
Первый тайм
20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.7%
34.9%
60.4%
2 победы 15 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
61
34
Голов в среднем за матч
2.77
1.62
Среднее время на гол
32
55
Всего голов
84
56
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
46
69
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1
Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|1
|Леганес
|Круз Хуан
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|1
|Атлетик Б
|Горосабел Андони
|1
|Осасуна
|Круз Хуан
|1
|Леганес
|Сориано Хуан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Барселона
Исход игры
Валенсия
2.3% (3)
Ничья
10% (13)
Барселона
87.7% (114)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (84)
Меньше
23.64% (26)
Обе команды забьют
Да
83.64% (92)
Нет
16.36% (18)
Популярный счёт
1:2 Барселона
52.3% (68)
1:3 Барселона
6.9% (9)
0:2 Барселона
6.9% (9)
0:1 Барселона
6.9% (9)
1:1 Ничья
6.2% (8)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:3 Барселона
1.5% (2)
2:1 Валенсия
1.5% (2)
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