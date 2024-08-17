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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Валенсия
0:0
Первый тайм: 12'
Барселона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 128
Валенсия 2.3% (3)
X 10.2% (13)
Барселона 87.5% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Валенсия
Ничья
Барселона
5.15
Реклама, pari.ru
4.95
Реклама, betboom.ru
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
24
Гасиоровски
Ярек
21
Васкес
Хесус
11
Мир
Рафа
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
10
Алмейда
Андре
IV
9
Дуро
Уго
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
28
Берналь
Марк
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
7
Торрес
Ферран
9
Левандовски
Роберт
Валенсия
4-4-2
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Барселона

15 матчей

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
86.7%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 26 побед

43 матча

11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.7%
34.9%
60.4%
2 победы 15 ничьих 26 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

61
34

Голов в среднем за матч

2.77
1.62

Среднее время на гол

32
55

Всего голов

84
56

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

46
69

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1
Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Валенсия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барселона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Валенсия
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Барселона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Леганес Круз Хуан 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Осасуна Круз Хуан 1
Леганес Сориано Хуан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Убежал по флангу Дуро, сместился в штрафную и отдал на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся в прыжке до мяча Мир.
  • 14'
    Забросил с центра поля Берналь в штрафную на Левандовски, но тот не смог пробить в борьбе против Гасиоровски. 
  • 13'
    Протащил мяч по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • Офсайд
    12'
    Вырезал в штрафную соперника Герра на ход Алмейде, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 11'
    В центре поля получил по ногам Берналь в борьбе против Мира. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
  • 10'
    Ушел от соперника по флангу Москера и забросил вперед на Мира, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
  • Угловой
    9'
    Сместился с правого фланга к линии штрафной Ямаль и пробил по воротам, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 8'
    Мог убегать на ворота соперника Дуро после паса от Пепелу, но нарушил он правила в борьбе против Мартинеса.
  • 7'
    Убегал в атаку по флангу Корреа и навесил в центр штрафной, но мяч на входе забрал в руки Тер Штеген.
  • 6'
    Влетел на своей половине поля Корреа в корпус Касадо. Потребуется время игроку "Барселоны", чтобы прийти в себя.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Ямаль в борьбе против Герры. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Барселоны".
  • 4'
    Перед чужой штрафной получил мяч Торрес после паса от Берналя, но с разворота пробил точно в защитника.
  • Офсайд
    3'
    Диагональ исполнял Герра на правый фланг, куда забегал Мир, но не выдержал он линию и оказался в положении "вне игры".
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Валенсии"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 0:0 Барселона

    Исход игры
    Валенсия
    2.3% (3)
    Ничья
    10% (13)
    Барселона
    87.7% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (84)
    Меньше
    23.64% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (92)
    Нет
    16.36% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    52.3% (68)
    1:3 Барселона
    6.9% (9)
    0:2 Барселона
    6.9% (9)
    0:1 Барселона
    6.9% (9)
    1:1 Ничья
    6.2% (8)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:3 Барселона
    1.5% (2)
    2:1 Валенсия
    1.5% (2)
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