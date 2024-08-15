Тур: 1. Стадион: Месталья.
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Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Валенсия
Барселона
15 матчей
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
86.7%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 26 побед
43 матча
11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед
Первый тайм
20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед
Второй тайм
4.7%
34.9%
60.4%
2 победы 15 ничьих 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
61
34
Голов в среднем за матч
2.77
1.62
Среднее время на гол
32
55
Всего голов
84
56
Голов в среднем за матч
1.95
1.3
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
46
69
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1
Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0
|Команда
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|Команда
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- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
Прогнозы на матч Валенсия - Барселона
Исход игры
Валенсия
4.3% (2)
Ничья
10.9% (5)
Барселона
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
77.27% (34)
Меньше
22.73% (10)
Обе команды забьют
Да
84.09% (37)
Нет
15.91% (7)
Популярный счёт
1:2 Барселона
58.7% (27)
0:1 Барселона
8.7% (4)
1:3 Барселона
6.5% (3)
0:2 Барселона
6.5% (3)
1:1 Ничья
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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