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Тур: 1. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Барселона
Прогнозы 46
Валенсия 4.3% (2)
X 10.9% (5)
Барселона 84.8% (39)
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Валенсия
Ничья
Барселона
5.00
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4.85
3.90
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Валенсия
Барселона

История личных встреч

Валенсия
Барселона

15 матчей

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
86.7%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 26 побед

43 матча

11.6%
30.2%
58.2%
5 побед 13 ничьих 25 побед

Первый тайм

20.9%
44.2%
34.9%
9 побед 19 ничьих 15 побед

Второй тайм

4.7%
34.9%
60.4%
2 победы 15 ничьих 26 побед

История матчей

ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
5:2
КК
1:2
П
2:2
П
1:1
П
2:1
КК
0:2
КК
1:0
П
1:1
П
4:2
П
2:3
П
1:2
КК
1:1
КК
7:0
П
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
5:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
4:0
ПД
6:0
КК
3:2
КК
1:1
ПД
0:3

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

61
34

Голов в среднем за матч

2.77
1.62

Среднее время на гол

32
55

Всего голов

84
56

Голов в среднем за матч

1.95
1.3

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

46
69

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1
Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Валенсия - Реал Мадрид 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1 Барселона - Мальорка 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 34 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Валенсия 4.3% (2)
    X 10.9% (5)
    Барселона 84.8% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Барселона
    5.00
    Реклама, betcity.ru
    4.85
    3.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Валенсия - Барселона

    Исход игры
    Валенсия
    4.3% (2)
    Ничья
    10.9% (5)
    Барселона
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.27% (34)
    Меньше
    22.73% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    58.7% (27)
    0:1 Барселона
    8.7% (4)
    1:3 Барселона
    6.5% (3)
    0:2 Барселона
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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