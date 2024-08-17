Тур: 23.
Ход матча
45'
0:1
97
Caique
IV
36
Nata
23
Pepe4
19
Коста
Диего
16
Thaciano
- Основной состав
-
97 Caique IVВратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Натан АлланНападающий
-
-
-
-
45 Mila
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
20 Yago I
-
52 Ruan Pablo
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Гремио
Байя
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Среднее время на гол
66
83
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.64
Среднее время на гол
108
141
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.09
0.87
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
82
103
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.14
|Gustavo Gomes
|3
|0.14
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.14
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.1
|Gustavo Martins
|2
|0.1
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.1
|Павон Кристиан
|1
|0.05
|Вильясанти Матиас
|1
|0.05
|Монсальве Мигель
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.05
|Эли Родриго
|1
|0.05
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.26
|Gabriel Teixeira
|4
|0.17
|Thaciano
|4
|0.17
|Лукас Жан
|3
|0.13
|Эступиньян Оскар
|3
|0.13
|Соуза Коули
|2
|0.09
|Да Силва Лусиано
|2
|0.09
|Александр Кайо
|2
|0.09
|Рибейро Эвертон
|1
|0.04
|Ратао Рафаэл
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Жилберто Жуниор
|1
|0.04
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.04
|Де Пена Карлос
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|7
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Александр Кайо
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Байя
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
9
Гремио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Байя
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
9
16
Гремио
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Байя
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
3
30%
5
36%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Забито
11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
9%
3
18%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
4
36%
6
35%
76-90
Пропущено
13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
21
31
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
2
10%
4
13%
1-15
5
24%
2
6%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
5
24%
7
23%
61-75
5
24%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
22
25
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
4
18%
2
8%
1-15
5
23%
5
20%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
4
18%
6
24%
61-75
3
14%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2
Результаты матчей
Гремио
Байя
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
6 раз 30%
0:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
7 раз 32%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гремио
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
37
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
37
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
193
614
913
119
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|2.
|21
|12
|6
|3
|27 - 19
|42
|3.
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|22
|11
|5
|6
|29 - 18
|38
|5.
|22
|11
|5
|6
|30 - 21
|38
|6.
|1:0
|23
|11
|5
|7
|32 - 25
|38
|7.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|8.
|1:1
|21
|7
|9
|5
|29 - 29
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|10.
|20
|7
|6
|7
|25 - 24
|27
|11.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|12.
|18
|6
|7
|5
|18 - 17
|25
|13.
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|0:1
|21
|7
|3
|11
|20 - 24
|24
|16.
|22
|6
|3
|13
|23 - 34
|21
|17.
|22
|4
|9
|9
|20 - 29
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|16 - 26
|20
|19.
|1:1
|21
|4
|6
|11
|21 - 29
|18
|20.
|22
|2
|6
|14
|17 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|1:0
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|5.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|11.
|1:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|12.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|10 - 10
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|17.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|18.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|19.
|1:1
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|5.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|6.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|0:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9