  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Гремио
0:2
Конец матча
Байя
0'
0:1
45' Гол
Thaciano
65' Желтая карточка
Габриэл Шавьер
68' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
72' Желтая карточка
Коста Диего
0:2
76' Гол
Thaciano
90' Желтая карточка
Натан Аллан
90'+6
97
Caique
IV
2
Фабио
да
Сильва
5
Эли
Родриго
36
Nata
46
Jose
Guilherme
37
Кейрос
Эдуардо
23
Pepe4
11
Монсальве
Мигель
32
Nathan
Ribeiro
19
Коста
Диего
16
Аравена
Александер
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
Гремио
4-3-3
Байя
4-4-2

История личных встреч

Гремио
Байя

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.1%
52.2%
21.7%
6 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
К
1:1
К
1:1
СA
1:2
СB
1:1
СB
0:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
1:2
СA
1:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Среднее время на гол

66
83

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.64

Среднее время на гол

108
141

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.09
0.87

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

82
103

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 3 0.14
Gustavo Gomes 3 0.14
Кристальдо Франко 3 (1) 0.14
Брайтвайт Мартин 2 0.1
Gustavo Martins 2 0.1
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.1
Павон Кристиан 1 0.05
Вильясанти Матиас 1 0.05
Монсальве Мигель 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 1 0.05
Эли Родриго 1 0.05
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.26
Thaciano 6 0.26
Gabriel Teixeira 4 0.17
Лукас Жан 3 0.13
Эступиньян Оскар 3 0.13
Соуза Коули 2 0.09
Да Силва Лусиано 2 0.09
Александр Кайо 2 0.09
Рибейро Эвертон 1 0.04
Ратао Рафаэл 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Жилберто Жуниор 1 0.04
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.04
Де Пена Карлос 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 5 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Педро Жоао II 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Gustavo Martins 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 7 0
Де Пена Карлос 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Thaciano 4 0
Александр Кайо 4 0
Куэста Виктор 3 0
Лукас Жан 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Yago I 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Байя
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
9
Гремио
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Байя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

9
16
Гремио
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Байя
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
43% (10)
39% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
5
31%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
2
18%
6
33%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

11
17
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
9%
3
18%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
4
36%
6
35%
76-90

Пропущено

13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

21
33
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 3
2
10%
4
12%
1-15
5
24%
2
6%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
5
24%
7
21%
61-75
5
24%
10
30%
76-90

Пропущено

24
25
14 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
17%
2
8%
1-15
5
21%
5
20%
16-30
5
21%
5
20%
31-45
2
8%
4
16%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1
Байя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1
Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2

Результаты матчей

Гремио
Байя

Точный счет

0:2
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
0:2
4 раза 19%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
1 раз 5%
1
10 раз 43%
2
8 раз 35%
0
3 раза 13%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гремио
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
3
8
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
7
1.5
5
7
1
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
20
3
6
15
1.5
10
13
1
20
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 22 13 6 3 28 - 19 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
11.
Ред Булл Брагантино
 0:1 21 7 6 8 25 - 25 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 7 5 18 - 17 25
13.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 0:1 10 6 1 3 13 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
17.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 1:0 10 4 3 3 9 - 13 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
9.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 0:1 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Стум Эвералдо сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Тасиано бьет в цель!
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