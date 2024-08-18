Тур: 23.
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолПочеттино Томас
1:1
38' ПенальтиЛинкольн
45' Желтая карточкаПикашу Яго
69' Желтая карточкаТити
86' Желтая карточкаHelio Junio
1:2
90' ГолЛопес Брено
90' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
90' Желтая карточкаHenry Mosquera
90' Желтая карточкаКушчевич Бенхамин
90' Желтая карточкаВитиньо Витор
90'+8
Ход матча
26'
0:1
38'
1:1
45'
69'
86'
87'
90'
1:2
90'
90'
90'
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
22
Густавиньо
18
Борбас
Тиаго
2
Тинга
I
4
Тити
17
Велисон
Хосе
88
Саша
Лукас
22
Пикашу
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Helio Junio
-
-
-
56 Gustavo Reis
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.92
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
83
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.33
|Линкольн II
|3 (1)
|0.14
|Саша Эдуардо
|2
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.1
|Витиньо Витор V
|2
|0.1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.1
|Борбас Тиаго
|2
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Raul González II
|1
|0.05
|Энрике Педру II
|1
|0.05
|Жонатан Луис
|1
|0.05
|Ignacio Laquintana
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.05
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.36
|Почеттино Томас
|4
|0.18
|Лопес Брено
|4
|0.18
|Renato Kayzer
|3 (1)
|0.14
|Пикашу Яго
|1
|0.05
|Эркулес
|1
|0.05
|Мачука Иманоль
|1
|0.05
|Moises Vieira
|1
|0.05
|Наварро Кевин
|1
|0.05
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.05
|Тинга I
|1
|0.05
|Пачеко Бруно
|1
|0.05
|Мариньо
|0
|0
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Саша Эдуардо
|3
|1
|Да Силва Джадсом
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|6
|1
|Эркулес
|4
|2
|Тити
|6
|0
|Аугусто Педро
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|5
|0
|Пикашу Яго
|5
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Renato Kayzer
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Мариньо
|2
|0
|Leandro Martinez I
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Велисон Хосе
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Тинга I
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Калебе
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
2
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Форталеза Сеара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
9
18
Ред Булл Брагантино
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Форталеза Сеара
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
45% (10)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
14
9
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
5
36%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
2
22%
76-90
Пропущено
10
15
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
3
30%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
4
33%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Забито
26
27
17 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
8
31%
5
19%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
4
15%
2
7%
76-90
Пропущено
26
22
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
2
8%
4
18%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
6
23%
8
36%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0
Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:2
4 раза 18%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
46
48
19
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
64
38
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
184
714
814
120
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|13
|6
|3
|29 - 20
|45
|2.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|3.
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|22
|11
|5
|6
|29 - 18
|38
|5.
|22
|11
|5
|6
|30 - 21
|38
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|8.
|21
|7
|9
|5
|29 - 29
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|10.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|11.
|21
|7
|6
|8
|26 - 26
|27
|12.
|18
|6
|7
|5
|18 - 17
|25
|13.
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|21
|7
|3
|11
|20 - 25
|24
|16.
|0:0
|23
|4
|10
|9
|20 - 29
|22
|17.
|22
|6
|3
|13
|23 - 34
|21
|18.
|0:0
|22
|5
|6
|11
|16 - 26
|21
|19.
|21
|4
|6
|11
|21 - 29
|18
|20.
|22
|2
|6
|14
|17 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|5.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|17.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|18.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|10 - 14
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|0:0
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|0:0
|12
|1
|3
|8
|5 - 18
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9