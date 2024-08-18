  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Ред Булл Брагантино
1:2
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
26' Гол
Почеттино Томас
1:1
38' Пенальти
Линкольн
45' Желтая карточка
Пикашу Яго
69' Желтая карточка
Тити
86' Желтая карточка
Helio Junio
1:2
90' Гол
Лопес Брено
90' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
90' Желтая карточка
Henry Mosquera
90' Желтая карточка
Кушчевич Бенхамин
90' Желтая карточка
Витиньо Витор
90' Желтая карточка
90'+8
37
Фабрисио
Агосто
34
Уртадо
Хосе
38
Мендес
Дуглас
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
6
Жонатан
Луис
10
Линкольн
II
22
Густавиньо
18
Борбас
Тиаго
54
Vinicius
Mendonca
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Бенхамин
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
17
Велисон
Хосе
88
Саша
Лукас
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
79
Renato
Kayzer
21
Moises
Vieira
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
1:2
СA
0:3
СA
6:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СB
4:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.92
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
83

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.33
Линкольн II 3 (1) 0.14
Саша Эдуардо 2 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.1
Витиньо Витор V 2 0.1
Эвангелиста Лукас 2 0.1
Борбас Тиаго 2 0.1
Фернандес Матеус 1 0.05
Raul González II 1 0.05
Энрике Педру II 1 0.05
Жонатан Луис 1 0.05
Ignacio Laquintana 1 0.05
Кандидо Луан 1 (1) 0.05
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.36
Почеттино Томас 4 0.18
Лопес Брено 4 0.18
Renato Kayzer 3 (1) 0.14
Пикашу Яго 1 0.05
Эркулес 1 0.05
Мачука Иманоль 1 0.05
Moises Vieira 1 0.05
Наварро Кевин 1 0.05
Кушчевич Бенхамин 1 0.05
Тинга I 1 0.05
Пачеко Бруно 1 0.05
Мариньо 0 0
Бритес Эмануэль 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Саша Эдуардо 3 1
Да Силва Джадсом 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Кунья Лукас 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Raul González II 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 6 1
Эркулес 4 2
Тити 6 0
Аугусто Педро 6 0
Лусеро Хуан Мартин 5 0
Пикашу Яго 5 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Renato Kayzer 1 1
Саша Лукас 2 0
Мариньо 2 0
Leandro Martinez I 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Велисон Хосе 1 0
Кардона Томас 1 0
Тинга I 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Россетто Матеус 1 0
Калебе 1 0
Наварро Кевин 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
2
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Форталеза Сеара
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

9
18
Ред Булл Брагантино
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Форталеза Сеара
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
9% (2)
45% (10)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

14
9
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
5
36%
1
11%
1-15
3
21%
2
22%
16-30
3
21%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
4
27%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
3
30%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
3
25%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
4
33%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Забито

26
27
17 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
8
31%
5
19%
1-15
3
12%
6
22%
16-30
6
23%
5
19%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
4
15%
2
7%
76-90

Пропущено

26
22
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 15
2
8%
4
18%
1-15
6
23%
1
5%
16-30
6
23%
8
36%
31-45
4
15%
2
9%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
5
19%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0
Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
5 раз 42%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
8 раз 67%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 29%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
1:1
5 раз 23%
1:2
4 раза 18%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
4
8
1
9
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
3
0.5
Больше Меньше
18
4
7
14
1.5
8
14
1
20
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 22 13 6 3 29 - 20 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
11.
Ред Булл Брагантино
 21 7 6 8 26 - 26 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 7 5 18 - 17 25
13.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Коринтианс
 0:0 23 4 10 9 20 - 29 22
17.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
18.
Флуминенсе
 0:0 22 5 6 11 16 - 26 21
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 0:0 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Флуминенсе
 0:0 11 3 5 3 11 - 11 14
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 10 4 3 3 10 - 14 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
9.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 0:0 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 0:0 12 1 3 8 5 - 18 6
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 1:2 Форталеза Сеара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный