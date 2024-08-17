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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Атлетико Минейро
1:1
Первый тайм: 45+'
Куяба
0'
1:0
11' Пенальти
Igor Gomes
30' Желтая карточка
Минейро Лукас
43' Желтая карточка
Феррейра Мариано
1:1
44' Пенальти
Питта Исидро
44' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно

Ход матча

11'
Igor Gomes
1:0
30'
 
Минейро Лукас
43'
Феррейра Мариано
 
44'
1:1
Питта Исидро
44'
Де Лара Фукс Бруно
 
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Атлетико Минейро
Ничья
Куяба
1.83
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6.40
6.20
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
2
Лянко
Войнович
44
Rubens
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
20
Бернард
Дуарте
30
Brahian
Palacios
9
Дейверсон
Силва
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
34
Bruno
VI
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
63
Пабло
Хуан
18
Фернандес
Лукас
IV
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
9
Питта
Исидро
Атлетико Минейро
4-4-2
Куяба
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Куяба

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:0
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.33

Среднее время на гол

360
270

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.33
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.29
Варгас Эдуардо 4 0.19
Скарпа Густаво 3 (1) 0.14
Сарачо Федерико 2 0.1
Carlos Amaral 2 0.1
Igor Gomes 1 (1) 0.05
Арана Гильерме 1 0.05
Brahian Palacios 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 6 (2) 0.29
Clayson 3 0.14
Рамон 2 0.1
Ласерда Дерик 2 0.1
Кафу Жонатан 1 0.05
Fernando Sobral 1 (1) 0.05
Marllon 1 0.05
Дейверсон Силва 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Chrytian Eliel 1 0.05
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 5 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Франко Алан 3 0
Лянко Войнович 1 1
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Igor Gomes 2 0
Феррейра Мариано 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 6 0
Эмпереур Алан 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Matheus Alexandre 5 0
Денилсон Невес 4 0
Филипе Аугусто 4 0
Минейро Лукас 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Куяба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
3
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

10
6
Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Куяба
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

16
9

Голы по времени матча

Забито

15
11
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
6
40%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
5
38%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

28
19
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
2
7%
4
21%
1-15
5
18%
3
16%
16-30
8
29%
5
26%
31-45
3
11%
3
16%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
7
25%
3
16%
76-90

Пропущено

28
29
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
5
18%
2
7%
1-15
5
18%
3
10%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
7
25%
10
34%
61-75
5
18%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0
Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2
Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Куяба

Точный счет

1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 25%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
8 раз 40%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
5
5
1.5
1
10
1
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
5
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
11
9
10
10
1.5
3
17
2
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
2.
Форталеза Сеара
 21 12 6 3 27 - 19 42
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Байя
 1:0 23 11 5 7 32 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 1:1 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Ред Булл Брагантино
 20 7 6 7 25 - 24 27
11.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 7 5 18 - 17 25
13.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Гремио
 0:1 21 7 3 11 20 - 24 24
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 1:1 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 1:0 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
11.
Атлетико Минейро
 1:1 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 0:1 11 5 1 5 10 - 10 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
17.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 1:1 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
5.
Атлетико Минейро
 1:1 10 3 4 3 13 - 14 13
6.
Байя
 1:0 12 3 4 5 15 - 18 13
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
8.
Форталеза Сеара
 9 3 3 3 8 - 13 12
9.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
Куяба
 1:1 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 0:1 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Куяба
1.83
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6.40
6.20
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