Тур: 23.
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ПенальтиIgor Gomes
30' Желтая карточкаМинейро Лукас
43' Желтая карточкаФеррейра Мариано
43' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
1:1
44' ПенальтиПитта Исидро
50' Желтая карточкаMatheus Alexandre
72' Желтая карточкаДенилсон Невес
85' Желтая карточкаBruno VI
90' Желтая карточкаПабло Хуан
90' Желтая карточкаФранко Алан
90' Желтая карточкаЭмпереур Алан
90'+10
Ход матча
11'
1:0
30'
43'
44'
1:1
72'
75'
85'
90'
90'
90'
22
Эверсон
44
Rubens
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
34
Bruno
VI
4
Marllon
63
Пабло
Хуан
10
Max
Alves
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Bruno VIЗащитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Max AlvesПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 ClaysonНападающий
-
12 Rhyan
-
-
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Атлетико Минейро
Куяба
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.25
0.33
Среднее время на гол
360
270
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
63
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.33
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.29
|Варгас Эдуардо
|4
|0.19
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.14
|Сарачо Федерико
|2
|0.1
|Carlos Amaral
|2
|0.1
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.05
|Арана Гильерме
|1
|0.05
|Brahian Palacios
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|Ромуло
|1
|0.05
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.33
|Clayson
|3
|0.14
|Рамон
|2
|0.1
|Ласерда Дерик
|2
|0.1
|Кафу Жонатан
|1
|0.05
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.05
|Marllon
|1
|0.05
|Дейверсон Силва
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Chrytian Eliel
|1
|0.05
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батталья Родриго
|5
|2
|Де Лара Фукс Бруно
|6
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Франко Алан
|4
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Арана Гильерме
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Лянко Войнович
|1
|1
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамон
|6
|0
|Эмпереур Алан
|6
|0
|Matheus Alexandre
|6
|0
|Денилсон Невес
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Clayson
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Fernando Sobral
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Куяба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
4
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
10
6
Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Куяба
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
16
12
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
6
38%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
5
36%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
13%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
29
20
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
3
10%
4
20%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
8
28%
6
30%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
7
24%
3
15%
76-90
Пропущено
29
30
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
17%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
4
14%
6
20%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
7
24%
10
33%
61-75
5
17%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0
Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2
Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Куяба
Точный счет
1:1
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
56
56
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
129
1011
318
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|22
|13
|6
|3
|28 - 19
|45
|2.
|22
|13
|4
|5
|37 - 23
|43
|3.
|21
|12
|5
|4
|35 - 21
|41
|4.
|22
|11
|5
|6
|29 - 18
|38
|5.
|22
|11
|5
|6
|30 - 21
|38
|6.
|23
|11
|5
|7
|33 - 25
|38
|7.
|21
|11
|3
|7
|29 - 22
|36
|8.
|21
|7
|9
|5
|29 - 29
|30
|9.
|20
|8
|5
|7
|24 - 22
|29
|10.
|21
|8
|3
|10
|24 - 31
|27
|11.
|0:1
|21
|7
|6
|8
|25 - 25
|27
|12.
|18
|6
|7
|5
|18 - 17
|25
|13.
|21
|6
|7
|8
|25 - 29
|25
|14.
|20
|6
|6
|8
|28 - 30
|24
|15.
|21
|7
|3
|11
|20 - 25
|24
|16.
|22
|6
|3
|13
|23 - 34
|21
|17.
|22
|4
|9
|9
|20 - 29
|21
|18.
|21
|5
|5
|11
|16 - 26
|20
|19.
|21
|4
|6
|11
|21 - 29
|18
|20.
|22
|2
|6
|14
|17 - 36
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|19 - 6
|30
|2.
|12
|8
|2
|2
|17 - 8
|26
|3.
|10
|8
|1
|1
|20 - 7
|25
|4.
|11
|8
|1
|2
|17 - 7
|25
|5.
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|6.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|7.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|8.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|9.
|11
|6
|3
|2
|18 - 16
|21
|10.
|0:1
|10
|6
|1
|3
|13 - 9
|19
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|10 - 11
|16
|13.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|14.
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|14 - 15
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|17.
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|18.
|11
|4
|1
|6
|13 - 16
|13
|19.
|11
|1
|3
|7
|9 - 15
|6
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|3
|3
|21 - 15
|21
|2.
|10
|5
|3
|2
|18 - 10
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 13
|15
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|6.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|7.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|14 - 15
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|9 - 17
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|15.
|11
|2
|2
|7
|10 - 18
|8
|16.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|17.
|11
|2
|1
|8
|5 - 15
|7
|18.
|10
|2
|0
|8
|6 - 15
|6
|19.
|11
|1
|2
|8
|5 - 18
|5
|20.
|10
|0
|3
|7
|8 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Ред Булл Брагантино
|Helio Junio
|7 (2)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Жувентуде
|Jadson III
|1 9
|Витория
|Janderson
|1 8
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|9
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9