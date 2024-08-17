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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 23.
Атлетико Минейро
1:1
Конец матча
Куяба
0'
1:0
11' Пенальти
Igor Gomes
30' Желтая карточка
Минейро Лукас
43' Желтая карточка
Феррейра Мариано
43' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
1:1
44' Пенальти
Питта Исидро
50' Желтая карточка
Matheus Alexandre
72' Желтая карточка
Денилсон Невес
85' Желтая карточка
Bruno VI
90' Желтая карточка
Пабло Хуан
90' Желтая карточка
Франко Алан
90' Желтая карточка
Эмпереур Алан
90'+10
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
2
Лянко
Войнович
44
Rubens
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
20
Бернард
Дуарте
30
Brahian
Palacios
9
Дейверсон
Силва
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
34
Bruno
VI
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
2
Matheus
Alexandre
63
Пабло
Хуан
18
Фернандес
Лукас
IV
30
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
10
Max
Alves
9
Питта
Исидро
Атлетико Минейро
4-4-2
Куяба
5-4-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Куяба

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:0
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.25
0.33

Среднее время на гол

360
270

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
63

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.33
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.29
Варгас Эдуардо 4 0.19
Скарпа Густаво 3 (1) 0.14
Сарачо Федерико 2 0.1
Carlos Amaral 2 0.1
Igor Gomes 1 (1) 0.05
Арана Гильерме 1 0.05
Brahian Palacios 1 0.05
Алонсо Хуниор 1 0.05
Ромуло 1 0.05
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.33
Clayson 3 0.14
Рамон 2 0.1
Ласерда Дерик 2 0.1
Кафу Жонатан 1 0.05
Fernando Sobral 1 (1) 0.05
Marllon 1 0.05
Дейверсон Силва 1 0.05
Max Alves 1 0.05
Chrytian Eliel 1 0.05
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 5 2
Де Лара Фукс Бруно 6 1
Халк Живанилдо 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Франко Алан 4 0
Паулиньо Жозе 2 1
Эверсон 3 0
Арана Гильерме 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Лянко Войнович 1 1
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Igor Gomes 2 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамон 6 0
Эмпереур Алан 6 0
Matheus Alexandre 6 0
Денилсон Невес 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Минейро Лукас 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Clayson 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Fernando Sobral 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Аллисон 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Питта Исидро 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Куяба
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
4
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Куяба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

10
6
Атлетико Минейро
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Куяба
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

16
12
11 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
3
25%
16-30
6
38%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
5
36%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
21%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
5
31%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

29
20
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
3
10%
4
20%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
8
28%
6
30%
31-45
3
10%
3
15%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
7
24%
3
15%
76-90

Пропущено

29
30
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
17%
3
10%
1-15
5
17%
3
10%
16-30
4
14%
6
20%
31-45
3
10%
2
7%
46-60
7
24%
10
33%
61-75
5
17%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Атлетико Минейро - Каракас 4:0 Спорт Ресифи - Атлетико Минейро 1:0
Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2
Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Крузейро - Куяба 2:1 Крисьюма - Куяба 2:5 Куяба - Витория 0:0 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Ланус - Куяба 0:1 Куяба - Гойяс 1:0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Куяба

Точный счет

1:1
5 раз 45%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
9 раз 43%
1
9 раз 43%
5
2 раза 10%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
1
10
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
12
9
10
11
1.5
3
18
2
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 22 13 6 3 28 - 19 45
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 22 13 4 5 37 - 23 43
3.
Фламенго
 21 12 5 4 35 - 21 41
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 22 11 5 6 29 - 18 38
5.
Сан-Паулу
 22 11 5 6 30 - 21 38
6.
Байя
 23 11 5 7 33 - 25 38
7.
Крузейро
 21 11 3 7 29 - 22 36
8.
Атлетико Минейро
 21 7 9 5 29 - 29 30
9.
Атлетико Паранаэнсе
 20 8 5 7 24 - 22 29
10.
Васко да Гама
 21 8 3 10 24 - 31 27
11.
Ред Булл Брагантино
 0:1 21 7 6 8 25 - 25 27
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 6 7 5 18 - 17 25
13.
Жувентуде
 21 6 7 8 25 - 29 25
14.
Крисьюма
 20 6 6 8 28 - 30 24
15.
Гремио
 21 7 3 11 20 - 25 24
16.
Витория
 22 6 3 13 23 - 34 21
17.
Коринтианс
 22 4 9 9 20 - 29 21
18.
Флуминенсе
 21 5 5 11 16 - 26 20
19.
Куяба
 21 4 6 11 21 - 29 18
20.
Атлетико Гойаненсе
 22 2 6 14 17 - 36 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 12 9 3 0 19 - 6 30
2.
Сан-Паулу
 12 8 2 2 17 - 8 26
3.
Крузейро
 10 8 1 1 20 - 7 25
4.
Байя
 11 8 1 2 17 - 7 25
5.
Фламенго
 11 7 2 2 17 - 11 23
6.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
7.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
8.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
9.
Васко да Гама
 11 6 3 2 18 - 16 21
10.
Ред Булл Брагантино
 0:1 10 6 1 3 13 - 9 19
11.
Атлетико Минейро
 11 4 5 2 16 - 15 17
12.
Гремио
 11 5 1 5 10 - 11 16
13.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
14.
Атлетико Паранаэнсе
 9 4 2 3 13 - 10 14
15.
Крисьюма
 10 3 5 2 14 - 15 14
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 4 2 11 - 10 13
17.
Флуминенсе
 10 3 4 3 11 - 11 13
18.
Витория
 11 4 1 6 13 - 16 13
19.
Куяба
 11 1 3 7 9 - 15 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 6 3 3 21 - 15 21
2.
Фламенго
 10 5 3 2 18 - 10 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Форталеза Сеара
 1:0 10 4 3 3 9 - 13 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 11 4 3 4 11 - 12 15
6.
Атлетико Минейро
 10 3 4 3 13 - 14 13
7.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
9.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
10.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 14 12
11.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Крисьюма
 10 3 1 6 14 - 15 10
13.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 9 - 17 9
14.
Гремио
 10 2 2 6 10 - 14 8
15.
Витория
 11 2 2 7 10 - 18 8
16.
Ред Булл Брагантино
 0:1 11 1 5 5 12 - 16 8
17.
Флуминенсе
 11 2 1 8 5 - 15 7
18.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
19.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
20.
Жувентуде
 10 0 3 7 8 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Ред Булл Брагантино Helio Junio 7 (2)
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Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Жувентуде Jadson III 1 9
Витория Janderson 1 8
Флуминенсе Гансо Пауло 9
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Весь список
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