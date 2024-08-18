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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Альтах
1:0
Первый тайм: 38'
Вольфсбергер
0'
10' Желтая карточка
Атанга Давид
1:0
24' Гол
Gustavo VI
27' Желтая карточка
Балло Тьерно
31' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre

Ход матча

10'
 
Атанга Давид
24'
Gustavo VI
1:0
27'
 
Балло Тьерно
31'
Mike-Steven Baehre
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Вольфсбергер
2.72
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Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
29
Mohamed
Ouedraogo
8
Mike-Steven
Baehre
6
Демаку
Весель
17
Штрунц
Оливер
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
12
Польстер
Николас
2
Boris
Matic
5
Диабате
Шейк
22
Баумгартнер
Доминик
31
Ульманн
Максимилиан
97
Яшич
Адис
8
Писингер
Симон
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
47
Erik
Kojzek
Альтах
3-4-2-1
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

Альтах
Вольфсбергер

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.9%
56.3%
21.8%
7 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.13
0.69

Среднее время на гол

80
130

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.19

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.06
0.94

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

84
96

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 3 1
Гугганиг Лукас 0 0
Кронбергер Лука 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 2 0.67
Балло Тьерно 1 (1) 0.33
Писингер Симон 1 0.33
Баумгартнер Доминик 1 0.33
Яшич Адис 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штрунц Оливер 2 0
Mike-Steven Baehre 1 0
Gustavo VI 1 0
Инголич Сандро 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Wimmer 0 1
Писингер Симон 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Атанга Давид 1 0
Яшич Адис 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Альтах
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1
Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2
АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1

Результаты матчей

Альтах
Вольфсбергер

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Альтах
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Альтах
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Сваровски Тироль
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Рапид Вена
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Аустрия Вена
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Вольфсбергер
 0:1 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Хартберг
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Вольфсбергер
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аустрия Вена
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Альтах
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сваровски Тироль
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альтах
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аустрия Вена
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
10.
Хартберг
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вольфсбергер
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
ЛАСК Цирайс Филипп 2
Альтах Mike-Steven Baehre 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Майк-Стивен Бэре получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Тьерно Балло получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Gustavo Santos бьет в цель!
  • 10'
    Атанга Давид получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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