Тур: 3. Стадион: Кэшпойнт Арена.
2:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаАтанга Давид
1:0
24' ГолGustavo VI
26' Желтая карточкаБалло Тьерно
31' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
2:0
51' ГолGustavo VI
76' Желтая карточкаИнголич Сандро
83' Желтая карточкаЭстрада Паскаль
90'+4
Ход матча
10'
24'
1:0
26'
51'
2:0
76'
83'
20
Gustavo
VI
97
Яшич
Адис
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
47
Erik
Kojzek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Атанга ДавидПолузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
47 Erik KojzekНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Альтах
Вольфсбергер
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
32 матча
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.9%
56.3%
21.8%
7 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.13
0.69
Среднее время на гол
80
130
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.19
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.06
0.94
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
84
96
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|5
|1.67
|Гугганиг Лукас
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|2
|0.67
|Балло Тьерно
|1 (1)
|0.33
|Писингер Симон
|1
|0.33
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.33
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Инголич Сандро
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Писингер Симон
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Атанга Давид
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1
Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2
АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
Результаты матчей
Альтах
Вольфсбергер
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Альтах
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|5
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (1)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|2 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Йео Кунфоло Мусса
|2 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|3
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|2
|Аустрия Вена
|Драгович Александр
|2
|Аустрия Клагенфурт
|Верницниг Кристофер
|2