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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 38'
Сваровски Тироль
0'
21' Желтая карточка
Гугганиг Давид

Ход матча

19'
 
Osarenren Okungbowa
Циборра Леннарт
21'
 
Гугганиг Давид
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Сваровски Тироль
1.56
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Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
20
Хофманн
Максимилиан
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
3
Benjamin
Boeckle
18
Зайдль
Маттиас
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
22
Янссон
Исак
7
Бельо
Дион
Дрене
9
Бургшталлер
Гвидо
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
7
Quincy
Butler
16
Хинтерзеер
Лукас
23
Скрбо
Стефан
Рапид Вена
4-4-2
Сваровски Тироль
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Сваровски Тироль

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б
1:2
Б
1:1
Б
2:0
К
1:4
Б
0:5
БE
2:0
БE
1:2
Б
0:2
Б
5:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:2

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

2.29
2.63

Среднее время на гол

39
34

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

1.47
1.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
50

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Освальд Мориц 1 0.33
Бельо Дион Дрене 1 0.33
Бургшталлер Гвидо 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блуме Брор 1 0.33
Лоуренс Джеймс 1 0.33
Quincy Butler 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тафернер Маттойс 2 0
Зульцбахер Лукас 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Гугганиг Давид 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Рапид Вена
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0
Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3
Сваровски Тироль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3
Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2

Результаты матчей

Рапид Вена
Сваровски Тироль

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Альтах
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Сваровски Тироль
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Рапид Вена
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Аустрия Вена
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Вольфсбергер
 0:1 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Хартберг
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Вольфсбергер
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аустрия Вена
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Альтах
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сваровски Тироль
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альтах
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аустрия Вена
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
10.
Хартберг
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вольфсбергер
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
ЛАСК Цирайс Филипп 2
Альтах Mike-Steven Baehre 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Сваровски Тироль
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