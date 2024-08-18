  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Хартберг
1:1
Первый тайм: 40'
Аустрия Вена
0'
0:1
3' Гол
Мэлоун Морис
1:1
29' Гол
Patrik Mijic
37' Желтая карточка
Прелец Ник

Ход матча

3'
0:1
Мэлоун Морис
(Фитц Доминик)
29'
Patrik Mijic
(Омореги Джастин)
1:1
37'
 
Прелец Ник
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Вена
5.10
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, fon.bet
2.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
36
Омореги
Джастин
77
Aaron
Schwarz
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
15
Драгович
Александр
5
Abubakr
Barry
18
Винлёф
Маттео
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
3
Галвао
Лукас
77
Мэлоун
Морис
36
Фитц
Доминик
11
Прелец
Ник
Хартберг
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-4-2

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Вена

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

25%
8.3%
66.7%
6 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМС
1:0
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.91
1.15

Среднее время на гол

99
78

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.38
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.54

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прокоп Доминик 1 0.33
Maximilian Fillafer 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фитц Доминик 1 0.33
Грубер Андреас 1 0.33
Мэлоун Морис 1 0.33
Хускович Муарем 1 0.33

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 1 0
Хайль Юрген 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Прелец Ник 1 0
Abubakr Barry 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2
Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6
Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
3.
Альтах
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Сваровски Тироль
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
Рапид Вена
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Аустрия Вена
 1:1 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Вольфсбергер
 0:1 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Хартберг
 1:1 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Вольфсбергер
 0:1 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аустрия Вена
 1:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Альтах
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Сваровски Тироль
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сваровски Тироль
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альтах
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аустрия Вена
 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
10.
Хартберг
 1:1 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вольфсбергер
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 4
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Штурм Грац Бирет Мика 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
ЛАСК Цирайс Филипп 2
Альтах Mike-Steven Baehre 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Вена
5.10
Реклама, fon.bet
4.50
Реклама, fon.bet
2.60
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 1:1 Аустрия Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хартберг
Аустрия Вена
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный