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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Хартберг
1:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
3' Гол
Мэлоун Морис
1:1
28' Гол
Patrik Mijic
37' Желтая карточка
Прелец Ник
48' Желтая карточка
Афдияй Донис
71' Желтая карточка
Abubakr Barry
73' Желтая карточка
Драгович Александр
85' Желтая карточка
Диарра Юба
89' Желтая карточка
Кристиано
90' Желтая карточка
Винлёф Маттео
90'+6
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
36
Омореги
Джастин
77
Aaron
Schwarz
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
15
Драгович
Александр
5
Abubakr
Barry
18
Винлёф
Маттео
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
3
Галвао
Лукас
77
Мэлоун
Морис
36
Фитц
Доминик
11
Прелец
Ник
Хартберг
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-4-2

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Вена

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

25%
8.3%
66.7%
6 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

16.7%
29.2%
54.1%
4 победы 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

20.8%
33.3%
45.9%
5 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМС
1:0
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.91
1.15

Среднее время на гол

99
78

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

2.38
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.71
1.54

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
58

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прокоп Доминик 1 0.33
Patrik Mijic 1 0.33
Омореги Джастин 0 0
Maximilian Fillafer 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фитц Доминик 1 0.33
Грубер Андреас 1 0.33
Мэлоун Морис 1 0.33
Хускович Муарем 1 0.33

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 1 0
Афдияй Донис 1 0
Хайль Юрген 1 0
Диарра Юба 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Драгович Александр 2 0
Прелец Ник 2 0
Abubakr Barry 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Галвао Лукас 1 0
Фитц Доминик 1 0
Кристиано 1 0
Винлёф Маттео 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2
Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6
Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Альтах 2:2

Результаты матчей

Хартберг
Аустрия Вена

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Рапид Вена
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Штурм Грац
 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Альтах
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Аустрия Вена
 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Сваровски Тироль
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Блау-Вайсс Линц
 3 1 1 1 4 - 7 4
8.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Гразер
 3 0 2 1 4 - 5 2
11.
Хартберг
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 1 2 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Аустрия Вена
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Штурм Грац
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Блау-Вайсс Линц
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Альтах
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сваровски Тироль
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Гразер
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
ЛАСК
 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Альтах
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
5.
Сваровски Тироль
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Гразер
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рапид Вена
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 7 1
10.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вольфсбергер
 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 5
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (1)
Вольфсбергер Зукич Деян 2 (1)
Ред Булл Зальцбург Йео Кунфоло Мусса 2 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 3
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 2
Аустрия Вена Драгович Александр 2
Аустрия Клагенфурт Верницниг Кристофер 2
Весь список
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