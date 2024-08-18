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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Перерыв
Жилина
0'
34' Желтая карточка
Копашек Самуэль
44' Желтая карточка
Зауэр Марио

Ход матча

34'
 
Копашек Самуэль
44'
 
Зауэр Марио
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Спартак Трнава
Ничья
Жилина
3.30
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3.20
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Все Коэффициенты
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
13
Уйлаки
Марек
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
27
Кубиста
Войтех
14
Кратохвил
Милош
8
Коррин
Милан
16
Hugo
Ahl
17
Паур
Якуб
11
Азанго
Филип
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
19
Копашек
Самуэль
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
Спартак Трнава
4-1-2-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Жилина

28 матчей

64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
53.6%
3.5%
12 побед 15 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 18 побед

Второй тайм

48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 17 побед

59 матчей

30.5%
27.1%
42.4%
18 побед 16 ничьих 25 побед

Первый тайм

22%
47.5%
30.5%
13 побед 28 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.3%
50.8%
28.9%
12 побед 30 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
4:2
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
4:2
К
3:3
С
1:1
С
1:2
С
6:0
С
0:0
С
0:3
С
3:1
С
1:2
С
7:0
С
1:2
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
3:0
С
1:0
КС
1:1
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:0
КС
1:1
КС
3:2
С
1:1
С
1:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
0:0
CL
5:1
CL
1:1
CL
2:1
CL
1:1
CL
5:1
К
1:0
CL
0:0
CL
3:1
CL
2:1

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Среднее время на гол

70
116

Всего голов

62
28

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

98
52

Голов в среднем за матч

1.66
0.88

Тотал матчей

2.5
54
Больше 92%
Меньше 8%
5
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
12
Больше 20%
Меньше 80%
47
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

54
102

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Bille 2 (1) 0.67
Зауэр Марио 1 0.33
Капралик Адриан 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 2 0
Прохазка Роман 1 0
Микович Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Коша Себастьян 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюриш Давид 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0
Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Жилина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1
Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
ДАК
 4 2 1 1 7 - 3 7
3.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Жилина
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Тренчин
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Железярне Подбрезова
 4 1 1 2 7 - 5 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 6 - 6 4
9.
Спартак Трнава
 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
10.
Скалица
 3 0 2 1 2 - 8 2
11.
Михаловце
 4 0 2 2 1 - 6 2
12.
Комарно
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Железярне Подбрезова
 2 1 1 0 7 - 1 4
3.
Кошице
 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Тренчин
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Ружомберок
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Жилина
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
ДАК
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Спартак Трнава
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Михаловце
 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 1 1 1 5 - 3 4
2.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Жилина
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Спартак Трнава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Тренчин
 2 0 1 1 0 - 1 1
7.
Михаловце
 2 0 1 1 1 - 3 1
8.
Скалица
 2 0 1 1 2 - 8 1
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Комарно
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Кошице
 2 0 0 2 1 - 4 0
12.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 5
Слован Братислава Барсегян Тигран 3
ДАК Труса Матей 2 (1)
Дукла Банска-Бистрица Малец Томаш 2
Слован Братислава Стрелец Давид 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Бренкус Адам 3
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Илья Столица 2
Кошице Кривак Ян 2
Кошице Жигмунд Марек 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Зауэр Марио получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Копашек Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Спартак Трнава
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