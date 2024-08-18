Тур: 4. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаКопашек Самуэль
44' Желтая карточкаЗауэр Марио
67' Желтая карточкаJames Ndjeungoue
90' Желтая карточкаКратохвил Милош
90' Желтая карточкаМинарик Ян
90'+5
Ход матча
34'
44'
46'
67'
90'
90'
13
Уйлаки
Марек
16
Hugo
Ahl
17
Паур
Якуб
11
Азанго
Филип
23
Минарик
Ян
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
14
Eric
Bille
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Hugo AhlНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Спартак Трнава
Жилина
28 матчей
64.3%
35.7%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
53.6%
3.5%
12 побед 15 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 18 побед
Второй тайм
48.4%
51.6%
0 побед 15 ничьих 17 побед
59 матчей
30.5%
27.1%
42.4%
18 побед 16 ничьих 25 побед
Первый тайм
22%
47.5%
30.5%
13 побед 28 ничьих 18 побед
Второй тайм
20.3%
50.8%
28.9%
12 побед 30 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Среднее время на гол
70
116
Всего голов
62
28
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
98
52
Голов в среднем за матч
1.66
0.88
Тотал матчей
2.5
54
Больше 92%
Меньше 8%
5
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
12
Больше 20%
Меньше 80%
47
8
Больше 14%
Меньше 86%
51
7
Больше 12%
Меньше 88%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
54
102
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Bille
|2 (1)
|0.67
|Зауэр Марио
|1
|0.33
|Капралик Адриан
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|2
|0
|Прохазка Роман
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кратохвил Милош
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минарик Ян
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|James Ndjeungoue
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0
Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1
Жилина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1
Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Спартак Трнава - Жилина 1:0 ДАК - Жилина 2:1 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
3 раза 100%
0:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Кошице
|Медвед Жан
|5
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|3
|ДАК
|Труса Матей
|2 (1)
|Дукла Банска-Бистрица
|Малец Томаш
|2
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Бренкус Адам
|3
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 1
|Тренчин
|Илья Столица
|2
|Кошице
|Кривак Ян
|2
|Кошице
|Жигмунд Марек
|2