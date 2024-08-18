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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Кальяри
0:0
Первый тайм: 16'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 115
Кальяри 1.7% (2)
X 8.7% (10)
Рома 89.6% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Рома
4.20
Реклама, pari.ru
4.20
2.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
23
Ветеска
Матеуш
6
Луперто
Себастьяно
37
Дентелло
Пауло
14
Дейола
Алессандро
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
3
Ауджелло
Томмазо
77
Лувумбу
Зито
91
Пикколи
Роберто
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
28
Ле
Фе
Энцо
4
Кристанте
Бриан
18
Соуле
Матиас
7
Пеллегрини
Лоренцо
59
Залевски
Никола
11
Довбик
Артём
Кальяри
3-5-2
Рома
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Рома

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.93
2.19

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.9
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
59

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3
Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3
Рома
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1
Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Венеция
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кальяри
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лацио
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лацио
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Кальяри
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кальяри
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Верона Daniel Mosquera 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Соуле сместился на левую половину поля, далее последовала передача в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Пеллегрини, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Соуле по правому флангу, Ауджелло накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 15'
    Лувумбу пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    14'
    Угловой у ворот "Ромы". Ауджелло теперь уже выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 13'
    Ауджелло со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Н'Дика хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Манчини на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Лувумбу. "Кальяри" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • Угловой
    11'
    Ле Фе с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Скуффет сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в аут. 
  • 10'
    Залевски хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади "Кальяри" и заработал угловой для своей команды. 
  • 9'
    Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Челик под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Против Соуле были нарушены правила на правой половине поля со стороны Марина. "Рома" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ромы", Лувумбу выиграл борьбу за мяч у Н'Дика, но следом включился Анхелиньо, тут уже Зито нарушил правила. 
  • Угловой
    6'
    Марин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ветеска головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 5'
    Пикколи с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Анхелиньо и ушёл на угловой. 
  • 4'
    В довольно высоком темпе "Кальяри" и "Рома" начали матч, но вряд ли команды будут играть резво большую часть матча. 
  • Офсайд
    3'
    Из центра поля последовал заброс на Пикколи, Роберто головой сбросил мяч на ход Лувумбу к линии штрафной площади, форвард "Кальяри" забрался в небольшой офсайд. 
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    • 2'
      Залевски сразу же совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, но никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная игра с участием обновлённой "Ромы". Многие топовые команды на старте Серии А "буксуют", но быть может "волки" сыграют более стабильно и смогут сразу набрать три очка. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Рома

    Исход игры
    Кальяри
    1.7% (2)
    Ничья
    8.7% (10)
    Рома
    89.6% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.27% (74)
    Меньше
    32.73% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    73.64% (81)
    Нет
    26.36% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    54.8% (63)
    0:1 Рома
    12.2% (14)
    0:2 Рома
    11.3% (13)
    1:3 Рома
    7% (8)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Кальяри
    Рома
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