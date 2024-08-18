Ле Фе с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Скуффет сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в аут.

Манчини на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Лувумбу. "Кальяри" заработал достаточно неплохой стандарт.

Ауджелло со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Н'Дика хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг.

Угловой у ворот "Ромы". Ауджелло теперь уже выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Лувумбу пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Из глубины поля последовал заброс на ход Соуле по правому флангу, Ауджелло накрыл соперника и выбил мяч в аут.

Соуле сместился на левую половину поля, далее последовала передача в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Пеллегрини, чтобы зацепиться за мяч.

10' Залевски хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади "Кальяри" и заработал угловой для своей команды.

9' Пеллегрини со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Челик под давлением соперника не смог головой пробить по воротам.

8' Против Соуле были нарушены правила на правой половине поля со стороны Марина. "Рома" тщательно готовится к стандарту.

7' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ромы", Лувумбу выиграл борьбу за мяч у Н'Дика, но следом включился Анхелиньо, тут уже Зито нарушил правила.

6' Марин с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ветеска головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

5' Пикколи с правого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Анхелиньо и ушёл на угловой.

4' В довольно высоком темпе "Кальяри" и "Рома" начали матч, но вряд ли команды будут играть резво большую часть матча.