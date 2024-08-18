Тур: 1. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Прати
Маттео
18
Марин
Рэзван
77
Лувумбу
Зито
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
28
Ле
Фе
Энцо
18
Соуле
Матиас
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Райан МэттьюВратарь
-
26 Даль СамуэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
-
66 Buba Sangare
-
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Рома
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.8
Среднее время на гол
48
112
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.93
2.19
Среднее время на гол
46
41
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.9
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
59
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3
Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3
Рома
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1
Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Тюрам Маркус
|2
|Верона
|Daniel Mosquera
|2
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1
|Милан
|Мората Альваро
|1
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
|Интер Милан
|Мхитарян Генрих
|1
|Монца
|Кальдирола Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Рома
Исход игры
Кальяри
1.7% (2)
Ничья
8.7% (10)
Рома
89.6% (103)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (74)
Меньше
32.73% (36)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
1:2 Рома
54.8% (63)
0:1 Рома
12.2% (14)
0:2 Рома
11.3% (13)
1:3 Рома
7% (8)
1:1 Ничья
6.1% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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