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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Кальяри
 
Позже
Рома
Прогнозы 44
Кальяри 0% (0)
X 2.3% (1)
Рома 97.7% (43)
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Кальяри
Ничья
Рома
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Кальяри
Рома

История личных встреч

Кальяри
Рома

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:4
СA
1:0
СA
1:2
СA
3:2
СA
3:2
ТМС
2:2
СA
3:4
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:4
СA
0:3
СA
4:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
1:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

30
12

Голов в среднем за матч

1.88
0.8

Среднее время на гол

48
112

Всего голов

29
35

Голов в среднем за матч

1.93
2.19

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

59
47

Голов в среднем за матч

1.9
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

47
59

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3
Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3
Рома
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1
Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Парма
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Комо
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дженоа
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эмполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лечче
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Венеция
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Удинезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Наполи
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Торино
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 48 минут.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

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    • Прогнозы 44
    Кальяри 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Рома 97.7% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Рома
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри - Рома

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (2)
    Рома
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    58.7% (27)
    0:2 Рома
    15.2% (7)
    1:3 Рома
    10.9% (5)
    0:1 Рома
    8.7% (4)
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