Тур: 1. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Ла Пенья Федерико
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Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кальяри
Рома
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
16.1%
25.8%
58.1%
5 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
12
Голов в среднем за матч
1.88
0.8
Среднее время на гол
48
112
Всего голов
29
35
Голов в среднем за матч
1.93
2.19
Среднее время на гол
46
41
Всего голов
59
47
Голов в среднем за матч
1.9
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
47
59
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3
Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3
Рома
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1
Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
|Команда
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри - Рома
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
4.3% (2)
Рома
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
1:2 Рома
58.7% (27)
0:2 Рома
15.2% (7)
1:3 Рома
10.9% (5)
0:1 Рома
8.7% (4)
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