Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Политано Маттео из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

18' Удар от ворот произведет Наполи

17' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

13' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Верона

11' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Наполи

11' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Наполи начинает с центра поля