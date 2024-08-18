Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Наполи имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Верона

50' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Верона

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Кварацхелия Хвича получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Кварацхелия Хвича на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Наполи

44' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Верона

43' Лоботка Станислав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Политано Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

40' Кастанос Григорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Верона

39' Жуан Жезус нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

36' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

36' Замбо-Ангисса Андре-Франк не смог попасть в створ ударом издали

34' Удар от ворот произведет Верона

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

31' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Глупую желтую получил Тчатчуа Джексон за то, что отбил ногой мяч после свистка

30' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Дуда Ондрей из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

23' Дуда Ондрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

21' Политано Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Удар от ворот произведет Верона

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Политано Маттео из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

18' Удар от ворот произведет Наполи

17' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

13' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Верона

11' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Наполи

11' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Наполи начинает с центра поля