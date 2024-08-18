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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Верона
3:0
Конец матча
Наполи
0'
20' Желтая карточка
Коппола Диего
30' Желтая карточка
Тчатчуа Джексон
1:0
50' Гол
Dailon Rocha Livramento
2:0
75' Гол
Daniel Mosquera
77' Желтая карточка
Дуда Ондрей
89' Желтая карточка
Распадори Джакомо
90' Желтая карточка
Белахяне Реда
3:0
90' Гол
Daniel Mosquera
90'+6

Ход матча

20'
Коппола Диего
 
21'
Белахяне Реда
Сердар Суат
 
30'
Тчатчуа Джексон
 
45'
 
Распадори Джакомо
Кварацхелия Хвича
50'
Dailon Rocha Livramento
(Лазович Дарко)
1:0
51'
 
Оливера Матиас
Спинаццола Леонардо
58'
Суслов Томаш
Кастанос Григорис
 
58'
Маньяни Джанджакомо
Фресе Мартин
 
73'
Daniel Mosquera
Тенгстедт Каспер
 
74'
Арруи Абду
Dailon Rocha Livramento
 
75'
Daniel Mosquera
(Дуда Ондрей)
2:0
77'
Дуда Ондрей
 
79'
 
Хеддира Валид
Симеоне Джованни
79'
 
Нгонж Сириль
Жуан Жезус
89'
 
Распадори Джакомо
90'
Белахяне Реда
 
90'
Daniel Mosquera
(Лазович Дарко)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 276 Количество передач 547
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Верона 4.2% (5)
X 10.8% (13)
Наполи 85% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
42
Коппола
Диего
3
Фресе
Мартин
38
Тчатчуа
Джексон
8
Лазович
Дарко
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
20
Кастанос
Григорис
14
Dailon
Rocha
Livramento
11
Тенгстедт
Каспер
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
30
Маццокки
Паскуале
37
Спинаццола
Леонардо
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
77
Кварацхелия
Хвича
18
Симеоне
Джованни
Верона
3-4-2-1
Наполи
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Наполи

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

19 матчей

10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:5
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
К
3:0
СA
0:2
СA
2:0
СA
6:2
СA
5:1
СA
0:3

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.6

Среднее время на гол

81
150

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Mosquera 2 2
Dailon Rocha Livramento 1 1
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Коппола Диего 1 0
Белахяне Реда 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5
Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0
Наполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0
Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6

Результаты матчей

Верона
Наполи

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Верона
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Венеция
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кальяри
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лацио
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лацио
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Кальяри
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Венеция
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кальяри
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Верона Daniel Mosquera 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
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    Прогнозы 120
    Верона 4.2% (5)
    X 10.8% (13)
    Наполи 85% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 3:0 Наполи

    Исход игры
    Верона
    4.2% (5)
    Ничья
    10.8% (13)
    Наполи
    85% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    50.8% (61)
    0:1 Наполи
    17.5% (21)
    0:2 Наполи
    7.5% (9)
    1:1 Ничья
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Наполи
    2.5% (3)
    1:0 Верона
    2.5% (3)
    2:3 Наполи
    1.7% (2)
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