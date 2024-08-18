Тур: 1. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Маркетти Маттео
0'
20' Желтая карточкаКоппола Диего
30' Желтая карточкаТчатчуа Джексон
1:0
50' ГолDailon Rocha Livramento
2:0
75' ГолDaniel Mosquera
77' Желтая карточкаДуда Ондрей
89' Желтая карточкаРаспадори Джакомо
90' Желтая карточкаБелахяне Реда
3:0
90' ГолDaniel Mosquera
90'+6
Ход матча
20'
30'
50'
75'
2:0
77'
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
276 Количество передач 547
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арруи АбдуПолузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
-
74 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Верона
Наполи
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
19 матчей
10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
5.3%
42.1%
52.6%
1 победа 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.6
Среднее время на гол
81
150
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.84
1.42
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Mosquera
|2
|2
|Dailon Rocha Livramento
|1
|1
|Лазович Дарко
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Тчатчуа Джексон
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
|Белахяне Реда
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5
Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0
Наполи
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0
Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6
Результаты матчей
Верона
Наполи
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Верона
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|2
|Верона
|Daniel Mosquera
|2
|Фиорентина
|Бираги Кристиано
|1
|Милан
|Мората Альваро
|1
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
|Интер Милан
|Мхитарян Генрих
|1
|Монца
|Кальдирола Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 3:0 Наполи
Исход игры
Верона
4.2% (5)
Ничья
10.8% (13)
Наполи
85% (102)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
67.86% (76)
Нет
32.14% (36)
Популярный счёт
1:2 Наполи
50.8% (61)
0:1 Наполи
17.5% (21)
0:2 Наполи
7.5% (9)
1:1 Ничья
5.8% (7)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:3 Наполи
2.5% (3)
1:0 Верона
2.5% (3)
2:3 Наполи
1.7% (2)
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