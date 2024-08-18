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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Болонья
0:0
Первый тайм: 31'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 112
Болонья 81.3% (91)
X 13.4% (15)
Удинезе 5.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Удинезе
3.30
3.40
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Эрлич
Мартин
31
Бёкема
Сэм
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
80
Фаббьян
Джованни
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
11
Камара
Хассан
8
Ловрич
Санди
5
Пайеро
Мартин
10
Товен
Флорьян
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
Болонья
4-2-3-1
Удинезе
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Удинезе

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

31 матч

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.56

Среднее время на гол

58
160

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.47

Среднее время на гол

68
61

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

63
90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0
Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0
Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Удинезе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Болонья
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Болонья
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Верона
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Удинезе
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Болонья
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Верона
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Торино Сапата Дуван 1
Дженоа Вольякко Алессандро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
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    Прогнозы 112
    Болонья 81.3% (91)
    X 13.4% (15)
    Удинезе 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Удинезе
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Болонья
    81.3% (91)
    Ничья
    13.4% (15)
    Удинезе
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    44.6% (50)
    1:0 Болонья
    27.7% (31)
    1:1 Ничья
    11.6% (13)
    2:0 Болонья
    6.3% (7)
    1:2 Удинезе
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Болонья
    1.8% (2)
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