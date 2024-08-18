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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Болонья
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
32' Желтая карточка
Окойе Мадука
56' Желтая карточка
Джанетти Лаутаро
1:0
57' Пенальти
Орсолини Риккардо
1:0
68' Не забитый пенальти
Товен Флорьян
1:1
68' Гол
Джанетти Лаутаро
81' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
90' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
90'+7

Ход матча

32'
 
Окойе Мадука
56'
 
Джанетти Лаутаро
57'
Орсолини Риккардо
1:0
58'
 
Карлстрём Йеспер
Ловрич Санди
68'
1:0
Товен Флорьян
68'
1:1
Джанетти Лаутаро
(Бреннер)
76'
Камбьяги Николо
Орсолини Риккардо
 
76'
Эбишер Мишель
Моро Никола
 
76'
 
Эккеленкамп Юрген
Товен Флорьян
81'
 
Эхизибуэ Кингсли
82'
 
Земура Джордан
Камара Хассан
82'
 
Дэвис Кинан
Бреннер
84'
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
 
84'
Миранда Хуан
Ликояннис Хараламбос
 
88'
Одгор Йенс
Ндой Дан
 
90'
 
Лукка Лоренцо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 562 Количество передач 200
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Болонья 81.3% (91)
X 13.4% (15)
Удинезе 5.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
5
Эрлич
Мартин
31
Бёкема
Сэм
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
80
Фаббьян
Джованни
11
Ндой
Дан
9
Кастро
Сантьяго
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
11
Камара
Хассан
8
Ловрич
Санди
5
Пайеро
Мартин
10
Товен
Флорьян
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
Болонья
4-2-3-1
Удинезе
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Удинезе

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

31 матч

22.6%
35.5%
41.9%
7 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.3%
25.8%
41.9%
10 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.53
0.56

Среднее время на гол

58
160

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.31
1.47

Среднее время на гол

68
61

Всего голов

44
31

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
5
Больше 16%
Меньше 84%
26

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 1 (1) 1
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джанетти Лаутаро 1 1
Бреннер 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанетти Лаутаро 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Окойе Мадука 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0
Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0
Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3

Результаты матчей

Болонья
Удинезе

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Болонья
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лацио
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кальяри
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лацио
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Кальяри
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Верона Daniel Mosquera 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Болонья: 71%, Удинезе: 29%.
  • 97'
    Эрлич Мартин из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Судье надоело, что Лукка Лоренцо тянет время и он наказал его горчичником
  • 95'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Болонья: 72%, Удинезе: 28%.
  • 95'
    Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Эбишер Мишель бьет со штрафного в створ, но Мадука Окойe держит все под контролем
  • 94'
    Эхизибуэ Кингсли задерживает мяч рукой
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Перес Неуэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Болонья 81.3% (91)
    X 13.4% (15)
    Удинезе 5.4% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Болонья
    81.3% (91)
    Ничья
    13.4% (15)
    Удинезе
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    44.6% (50)
    1:0 Болонья
    27.7% (31)
    1:1 Ничья
    11.6% (13)
    2:0 Болонья
    6.3% (7)
    1:2 Удинезе
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Болонья
    1.8% (2)
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