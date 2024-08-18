Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Удинезе

45' Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Фройлер Ремо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Болонья

37' Удар от ворот произведет Болонья

37' Перес Неуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Орсолини Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

32' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Удинезе

32' Судье надоело, что Окойе Мадука тянет время и он наказал его горчичником

32' Оооо... вот это был удар! Ндой Дан должен был забить с этой позиции.

31' Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Болонья

19' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Удинезе

18' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Удар от ворот произведет Удинезе

16' Ликояннис Хараламбос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Удинезе

12' Кастро Сантьяго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Моро Никола из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Удинезе

9' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бреннер из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Хорошую попытку сделал Орсолини Риккардо . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Фаббьян Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Болонья

3' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Болонья начинает с центра поля