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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тремолада Париде
Лацио
3:1
Конец матча
Венеция
0'
0:1
3' Гол
Андерсен Магнус
1:1
11' Гол
Кастельянос Валентин
32' Желтая карточка
Richie Sagrado
2:1
44' Пенальти
Дзакканьи Маттиа
52' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
72' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
3:1
81' Гол в свои ворота
Альтаре Джорджо
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Андерсен Магнус
(Эллертссон Микаэль-Эгиль)
11'
Кастельянос Валентин
1:1
32'
 
Richie Sagrado
44'
Дзакканьи Маттиа
2:1
52'
Кастельянос Валентин
 
53'
 
Пьерини Николас
Ористанио Гаэтано
53'
 
Хапс Ридгесиано
Richie Sagrado
65'
Весино Матиас
Ровелла Николо
 
70'
 
Чрнигой Домен
Эллертссон Микаэль-Эгиль
72'
 
Хапс Ридгесиано
77'
Исаксен Густав
Нослин Тейяни
 
77'
Чауна Лум
Дзакканьи Маттиа
 
81'
Альтаре Джорджо
3:1
86'
 
Раймондо Антонио
Андерсен Магнус
86'
 
Лелла Нунцио
Гюткьяр Кристиан
87'
Педро Родригес
Кастельянос Валентин
 
87'
Кастровилли Гаэтано
Гендузи Маттео
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 594 Количество передач 287
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Лацио 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Венеция 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
7
Деле-Баширу
Фисайо
14
Нослин
Тейяни
11
Кастельянос
Валентин
10
Дзакканьи
Маттиа
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
21
Richie
Sagrado
7
Дзампано
Франческо
38
Андерсен
Магнус
II
32
Дункан
Альфред
11
Ористанио
Гаэтано
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
9
Гюткьяр
Кристиан
Лацио
4-3-3
Венеция
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Венеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 1 1
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 1
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсен Магнус II 1 1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 1 0
Richie Sagrado 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3
Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2
Венеция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1
Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3 Палермо - Венеция 0:3

Результаты матчей

Лацио
Венеция

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лацио
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Верона Daniel Mosquera 2
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Милан Мората Альваро 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Монца Кальдирола Лука 1
Весь список
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    Прогнозы 115
    Лацио 98.3% (113)
    X 0.9% (1)
    Венеция 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 3:1 Венеция

    Исход игры
    Лацио
    98.3% (113)
    Ничья
    0.9% (1)
    Венеция
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    34.23% (38)
    Нет
    65.77% (73)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    43.5% (50)
    2:1 Лацио
    24.3% (28)
    1:0 Лацио
    13% (15)
    3:1 Лацио
    7.8% (9)
    3:0 Лацио
    5.2% (6)
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