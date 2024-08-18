Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Фисайо Деле-Баширу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Фисайо Деле-Баширу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Фисайо Деле-Баширу нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ровелла Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Марушич Адам . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Фисайо Деле-Баширу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' 'Г О О О О О Л - Дзакканьи Маттиа из команды Лацио забивает с пенальти! Он пробил правой. Eссе Йоронен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

42' Нослин Тейяни из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Венеция

39' Кастельянос Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Нослин Тейяни из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Нослин Тейяни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Игра в одни ворота сейчас. Лацио доминирует и владеет мячом

37' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Фисайо Деле-Баширу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ровелла Николо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ричи Саградо получил желтую карточку от судьи

32' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Лацио

31' Дзампано Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Свобода Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Венеция

29' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Венеция

27' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Кастельянос Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эллертссон Микаэль-Эгиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ровелла Николо из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фисайо Деле-Баширу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кастельянос Валентин нанес удар головой, но Eссе Йоронен спокойно отбил мяч.

16' Марушич Адам из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Лацио

14' Ричи Саградо не смог попасть в створ ударом издали

11' Свобода Михаэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

11' Г О О О О Л - Кастельянос Валентин забивает ударом с правой ноги!

11' Кастельянос Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Г О О О О Л - Андерсен Магнус II забивает с правой ноги!

3' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Венеция начинает с центра поля