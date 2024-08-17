Тур: 5. Стадион: Солидарность Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Акрон
Рубин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
3.5
2
Среднее время на гол
25
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.5
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.25
|Тимошенко Иван
|1
|0.25
|Данилин Кирилл
|1
|0.25
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.25
|Лончар Стефан
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|3 (2)
|0.75
|Вада Валентин
|1
|0.25
|Зотов Александр
|1
|0.25
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.25
|Юкич Александар
|1
|0.25
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
4
0
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Рубин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0
Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0
Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1
Результаты матчей
Акрон
Рубин
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Акрон
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Рубин
Исход игры
Акрон
17% (9)
Ничья
49.1% (26)
Рубин
34% (18)
Тотал 2.5
Больше
40% (20)
Меньше
60% (30)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (24)
1:2 Рубин
18.9% (10)
2:1 Акрон
11.3% (6)
0:1 Рубин
7.5% (4)
1:0 Акрон
3.8% (2)
0:3 Рубин
3.8% (2)
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