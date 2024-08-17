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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Акрон
 
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Рубин
Прогнозы 53
Акрон 17% (9)
X 49.1% (26)
Рубин 34% (18)
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История личных встреч

Акрон
Рубин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
4:0
ПЛ
3:2
ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

3.5
2

Среднее время на гол

25
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.5
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.25
Тимошенко Иван 1 0.25
Данилин Кирилл 1 0.25
Савичев Константин 1 (1) 0.25
Лончар Стефан 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 3 (2) 0.75
Вада Валентин 1 0.25
Зотов Александр 1 0.25
Кабутов Дмитрий 1 0.25
Юкич Александар 1 0.25
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 2 0
Зотов Александр 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Юкич Александар 1 0
Иву Угочукву 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Рубин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

4
0
Акрон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Рубин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0
Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0
Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1

Результаты матчей

Акрон
Рубин

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Акрон
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 53
    Акрон 17% (9)
    X 49.1% (26)
    Рубин 34% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Рубин
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Рубин

    Исход игры
    Акрон
    17% (9)
    Ничья
    49.1% (26)
    Рубин
    34% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (20)
    Меньше
    60% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (24)
    1:2 Рубин
    18.9% (10)
    2:1 Акрон
    11.3% (6)
    0:1 Рубин
    7.5% (4)
    1:0 Акрон
    3.8% (2)
    0:3 Рубин
    3.8% (2)
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