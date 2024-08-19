Тур: 1. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Гонсалес Пабло
1:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолМоро Рауль
72' Желтая карточкаAntoniu Roca
80' Желтая карточкаРоза Лукас
87' Желтая карточкаКардона Ирвин
90' Желтая карточкаСанчес Иван
90'+7
Ход матча
23'
1:0
72'
80'
82'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
6 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
219 Количество передач 261
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Роза
Лукас
19
Дьедью
Амат
15
Кёмерт
Эрай
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
11
Милья
Пере
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
19 Дьедью АматПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кёмерт ЭрайПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
32 Коке ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
10 Санчес ИванНападающий
-
17 Бюк СтипеНападающий
-
26 Arnau Rafus
-
28 Chuki
-
30 Raul Chasco
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Antoniu Roca
-
32 Omar Sadik
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Эспаньол
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.3
0.8
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
112
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|1
|1
|Дьедью Амат
|0
|0
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Иван
|1
|0
|Роза Лукас
|1
|0
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Antoniu Roca
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1
Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0 ФК Андорра - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0
Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1
Результаты матчей
Вальядолид
Эспаньол
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Эспаньол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Атлетико М
|Сорлот Александр
|1
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1
|Валенсия
|Бараха Рубен
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Валенсия
|Васкес Хесус
|1
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Эспаньол
Исход игры
Вальядолид
54.3% (63)
Ничья
39.7% (46)
Эспаньол
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
74.55% (82)
Нет
25.45% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (39)
2:1 Вальядолид
31% (36)
1:0 Вальядолид
17.2% (20)
1:2 Эспаньол
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Вальядолид
2.6% (3)
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