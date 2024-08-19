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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Вальядолид
1:0
Конец матча
Эспаньол
0'
1:0
23' Гол
Моро Рауль
72' Желтая карточка
Antoniu Roca
80' Желтая карточка
Роза Лукас
87' Желтая карточка
Кардона Ирвин
90' Желтая карточка
Санчес Иван
90'+7

Ход матча

23'
Моро Рауль
(Дьедью Амат)
1:0
57'
 
Кардона Ирвин
Милья Пере
57'
 
Крал Алекс
Лосано Поль
62'
Юрич Станко
Санчес Хавьер
 
69'
Месегер Виктор
Дьедью Амат
 
70'
Санчес Иван
Амалла Селим
 
70'
 
Техеро Альваро
Велиз Алехо
70'
 
Antoniu Roca
Каррерас Жофре
72'
 
Antoniu Roca
78'
 
Агуадо Альваро
Грагера Хосе
80'
Роза Лукас
 
82'
Chuki
Перес Кике
 
82'
Торрес Давид
Кёмерт Эрай
 
87'
 
Кардона Ирвин
90'
Санчес Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 6 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 219 Количество передач 261
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Вальядолид 54.3% (63)
X 39.7% (46)
Эспаньол 6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
5
Санчес
Хавьер
6
Бойомо
Флавьян
22
Роза
Лукас
19
Дьедью
Амат
8
Перес
Кике
15
Кёмерт
Эрай
21
Амалла
Селим
11
Моро
Рауль
7
Силла
Мамаду
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
6
Кабрера
Леандро
12
Техеро
Альваро
22
Ромеро
Карлос
11
Милья
Пере
15
Грагера
Хосе
10
Лосано
Поль
9
Велиз
Алехо
7
Пуадо
Хавьер
Вальядолид
4-5-1
Эспаньол
5-3-2

История личных встреч

Вальядолид
Эспаньол

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
КК
3:1
С
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
П
3:1
П
1:1
П
1:0
П
4:2
П
0:0
П
1:1
КК
1:1
КК
0:2
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.3
0.8

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
112

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 1 1
Дьедью Амат 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Иван 1 0
Роза Лукас 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Ирвин 1 0
Antoniu Roca 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Вальядолид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эспаньол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1
Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1 Расинг Ферроль - Вальядолид 2:0 Вальядолид - Сарагоса 2:0 ФК Андорра - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Овьедо 3:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0
Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1 Леганес - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Альбасете 2:1 Бургос - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1

Результаты матчей

Вальядолид
Эспаньол

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Атлетико М Сорлот Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Крал Алекс из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Луис Перез из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Эспаньол пытается что-то создать.
  • 92'
    Эспаньол контролирует мяч.
  • 92'
    Антониу Рока Хунке нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 116
    Вальядолид 54.3% (63)
    X 39.7% (46)
    Эспаньол 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Вальядолид
    54.3% (63)
    Ничья
    39.7% (46)
    Эспаньол
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.09% (43)
    Меньше
    60.91% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (39)
    2:1 Вальядолид
    31% (36)
    1:0 Вальядолид
    17.2% (20)
    1:2 Эспаньол
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Вальядолид
    2.6% (3)
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