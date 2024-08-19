Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' Пуадо Хавьер не смог попасть в створ ударом издали

49' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Эспаньол

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Дьедью Амат и попал в каркас ворот!

48' Роза Лукас из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Амалла Селим не смог попасть в створ ударом издали

43' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вальядолид остается без одного игрока, потому что Луис Перез уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

42' Матч возобновлен

41' Луис Перез на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бойомо Флавьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Удар от ворот произведет Эспаньол

23' Г О О О О Л - Моро Рауль из команды Вальядолид правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

22' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Велиз Алехо нанес удар головой, но Карл Хайн спокойно отбил мяч.

20' Техеро Альваро из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Ромеро Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Вальядолид

20' Техеро Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Игрок из команды Эспаньол делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Эспаньол

15' Амалла Селим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Эспаньол

11' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

3' Кёмерт Эрай не смог попасть в створ ударом издали

2' Матч возобновлен

2' Ох, нехорошо это выглядит. Велиз Алехо получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вальядолид начинает с центра поля

1' Судья начинает матч