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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на заключительном матче пятого тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и грозненским "Ахматом". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Главный судья: Павел Шадыханов (Москва)Помощники: Арам Петросян (Бронницы)Денис Березнов (Москва)- Махачкалинское «Динамо» в этом чемпионате ещё не побеждало (2 ничьи, 2 поражения).- «Ахмат» в этом чемпионате ещё не побеждал (3 ничьи, одно поражение).- Махачкалинское «Динамо» в этом чемпионате забило только один гол (1:1, 0:0, 0:1, 0:2).- «Ахмат» в этом чемпионате забил только один гол (1:1, 0:0, 0:5, 0:0).- «Ахмат» не забивал в 3 последних гостевых матчах РПЛ (0:2, 0:0, 0:0).