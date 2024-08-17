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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 56
Динамо Махачкала 30.4% (17)
X 53.6% (30)
Ахмат 16.1% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Ахмат
3.30
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3.30
2.50
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История личных встреч

Динамо Махачкала
Ахмат

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.25
Магомедов Ражаб 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камилов Владислав 1 0.25
Богосавац Мирослав 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 1
Сундуков Темиркан 2 0
Ангбан Викторьен 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 3 0
Шелия Гиорги 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ковачев Светослав 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Махачкала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ахмат
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
1
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0
Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1
Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Ахмат

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 4 0 0 14 - 0 12
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
3.
Локомотив Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 3 7
5.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Пари НН
 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
7.
Краснодар
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Оренбург
 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9.
Ростов
 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
10.
Химки
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 7 - 10 4
13.
Ахмат
 Заявка 4 0 3 1 1 - 6 3
14.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
15.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
16.
Факел
 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Краснодар
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
9.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Ростов
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
13.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Рубин
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Оренбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Оренбург Перес Матиас 3
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 56
    Динамо Махачкала 30.4% (17)
    X 53.6% (30)
    Ахмат 16.1% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Ахмат
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Ахмат

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    30.4% (17)
    Ничья
    53.6% (30)
    Ахмат
    16.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.44% (11)
    Меньше
    75.56% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (22)
    2:1 Динамо Махачкала
    10.7% (6)
    0:0 Ничья
    7.1% (4)
    1:0 Динамо Махачкала
    7.1% (4)
    1:2 Ахмат
    5.4% (3)
    0:1 Ахмат
    5.4% (3)
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    Динамо Махачкала
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