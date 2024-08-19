В перерыве в составе "Атлетико" произошли замены: вместо Акселя Витселя и Александра Сорлота на поле вышли Хосе Хименес и Анхель Корреа.

Мандава на чужой половине поля в верховой борьбе попал локтем по голове Фемении.

"Атлетико" начал второй тайм с контроля мяча в центре поля.

21 556 зрителей присутствуют на стадионе в Вильярреале.

Лино отскочил мяч в руку на чужой половине поля.

Баэна на чужой половине поля ударил сзади по ногам Гризманна.

Второй тайм в Вильярреале!

Лино откликнулся на заброс в штрафную площадь, но выиграть борьбу у соперников не сумел.

Морено справа сместился к центру и с пятнадцати метров низом пробил в ближний угол. Облак прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Данджума слева получил мяч в штрафной площади, но его удар с восьми метров получился очень неудачным.

Барриос в центре поля ударил сзади по ногам Баэну.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! СОРЛОТ!!! Барриос справа прошёл вперёд и навесил на Сорлота, который ударом головой пробил Конде.

Лино слева пошёл вперёд, но перед штрафной площадью его настигли три соперника.Острого продолжения атака "Атлетико" не получила.

Лино откликнулся на прострел справа и с десяти метров ногой пробил в правую штангу.

Пино справа вошёл в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Данджуму, чей удар с двенадцати метров заблокировал Витсель.

АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! КОКЕ!!! Баэна исполнил подачу от углового флага. Мяч вернулся налево к Алехандро, на подачу которого неуверенно вышел Облак. Мяч угодил в Коке и отлетел в ворота гостей.

Ле Норман в центре поля руками остановил Морено и получил жёлтую карточку.

Баэна исполнил пас направо в штрафную площадь на Пино, который сделал неудачный пас в центр на Морено.

Байи на фланге выбил мяч у Барриоса за боковую линию поля.

У Гризманна не получился удар в касание слева по воротам. Антуан немного поскользнулся, и мяч полетел точно в руки Конде.

Барриос на линии чужой штрафной площади сзади ударил по ногам Парехо и получил жёлтую карточку.

35' Байи слева прошёл вперёд и сделал пас на Данджуму, который продолжить атаку хозяев не смог.

33' Игроки отправились к скамейкам запасных. Небольшая пауза на водопой в матче.

32' Пино у чужой штрафной площади нарушил правила.

31' Навес Кардоны слева в центр штрафной площади нейтрализовал Витсель.

30' Гризманн слева отправил вперёд Лино, который не смог пройти Фемению на подходе к штрафной площади.

28' Перевод Барриоса налево на Лино соперники перехватили.

27' Пино на правом фланге не смог обыграть Лино и упустил мяч за боковую линию поля.

26' Лино в центре поля нарушил правила.

25' "Видльярреал" в центре поля комбинирует. Команды по очереди проводят активные отрезки.

24' Лино слева забежал в офсайд.

23' Баэно на левом фланге с трудом догнал мяч у линии поля, а опасно прострелить к воротам и вовсе не смог.

22' Льоренте справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но подачу к воротам исполнял уже из-за пределов поля.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ЛЬОРЕНТЕ!!! Льоренте справа ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил сильно под перекладину.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДАНДЖУМА!!! Данджума откликнулся на длинный заброс вперёд по левому флангу, обыграл Витселя и с острого угла пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку.

18' "Атлетико" откатился на свою половину поля и пере6дачами с фланга на фланг старается растянуть оборону хозяев.

17' Льоренте справа прострелил к дальней штанге, где Мандава из офсайда переправил мяч в сетку. Гол арбитры не засчитали.

16' Гризманн в чужой штрафной площади пошёл прессинговать Кардону, который сумел аккуратно обыграться с Конде. Мяч выбит в сторону центрального круга.

15' Лино от углового флага покатил мяч на партнёра. Заброс в штрафную площадь по центру исполнил Аспиликуэта, но ударом по воротам дело не завершилось.

14' А вот и момент! Лоьренте справа исполнил перевод на Лино, удар головой которого без помех под перекладину сумел отразить Конде.

12' Морено справа навесил в центр штрафной площади, где Данджума в прыжке головой мяч достать не смог.

11' Пино у чужой штрафной площади грубо сыграл против Мандава и получил первую жёлтую карточку.

10' Обменялись команды длинными забросами вперёд. До Сорлота и Морено мяч так и не дошёл.

9' Альбиоль на чужой половине поля ударил локтем Лино.

8' "Вильярреал" подержал мяч на чужой половине поля. Активнее хозяева действуют справа, но до опасных моментов дело не доходит.

7' Гости из своей штрафной площади стараются выходить через короткий пас, что при высоком прессинге соперников создаёт проблемы.

6' Данджума слева направил мяч низом в штрафную площадь мимо Витселя, но на перехвате сыграл Коке.

4' Баэна на фланге подтолкнул в спину Гризманна, но арбитр оставил этот эпизод без внимания. Француз повозмущался, сидя на газоне, но встал и продолжил игру.

3' Первую попытку Льорпенте справа доставить мяч к воротам заблокировал Байи, а вторую в штрафной площади прервал Альбиоль.

2' "Видьярреал" играет в жёлтой форме, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.