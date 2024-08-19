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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 21566 Главный судья: Куадра Гильермо
Вильярреал
2:2
Второй тайм: 51'
Атлетико М
0'
10' Желтая карточка
Пино Йереми
1:0
18' Гол
Данджума Арно
1:1
20' Гол
Льоренте Маркос
2:1
37' Гол в свои ворота
Коке Хорхе
40' Желтая карточка
Ле Норман Робен
43' Желтая карточка
Барриос Пабло
2:2
45' Гол
Сорлот Александр

Ход матча

10'
Пино Йереми
 
18'
Данджума Арно
(Конде Диего)
1:0
20'
1:1
Льоренте Маркос
(Гризманн Антуан)
37'
Коке Хорхе
2:1
40'
 
Ле Норман Робен
43'
 
Барриос Пабло
45'
2:2
Сорлот Александр
(Барриос Пабло)
46'
 
Корреа Анхель
Сорлот Александр
46'
 
Хименес Хосе
Витсель Аксель

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 244 Количество передач 265
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 126
Вильярреал 5.6% (7)
X 22.2% (28)
Атлетико М 72.2% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Атлетико М
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Эрик-Бертран
Байи
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
10
Парехо
Даниэль
14
Комесанья
Санти
16
Баэна
Алекс
7
Морено
Херард
9
Данджума
Арно
13
Облак
Ян
3
Аспиликуэта
Сесар
20
Витсель
Аксель
24
Ле
Норман
Робен
14
Льоренте
Маркос
8
Барриос
Пабло
6
Коке
Хорхе
12
Лино
Сэмуел
23
Мандава
Рейнилду
7
Гризманн
Антуан
9
Сорлот
Александр
Вильярреал
4-4-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 1 1
Конде Диего 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 1 1
Льоренте Маркос 1 1
Гризманн Антуан 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1
Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Атлетико М Сорлот Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    53'
    Баэна на чужой половине поля ударил сзади по ногам Гризманна.
  • Фол, нарушение
    52'
    Лино отскочил мяч в руку на чужой половине поля.
  • 51'
    Хименес перехватил прострел Данджумы слева в центр штрафной площади.
  • 50'
    21 556 зрителей присутствуют на стадионе в Вильярреале.
  • 49'
    "Атлетико" начал второй тайм с контроля мяча в центре поля.
  • Фол, нарушение
    48'
    Мандава на чужой половине поля в верховой борьбе попал локтем по голове Фемении.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Атлетико" произошли замены: вместо Акселя Витселя и Александра Сорлота на поле вышли Хосе Хименес и Анхель Корреа.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Вильярреале!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вильярреал" - "Атлетико" (Мадрид) - 2:2.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:2!!!
    СОРЛОТ!!! Барриос справа прошёл вперёд и навесил на Сорлота, который ударом головой пробил Конде.
  • Фол, нарушение
    45'
    Барриос в центре поля ударил сзади по ногам Баэну.
  • 45'
    Данджума слева получил мяч в штрафной площади, но его удар с восьми метров получился очень неудачным.
  • 45'
    Морено справа сместился к центру и с пятнадцати метров низом пробил в ближний угол. Облак прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • 45'
    Лино откликнулся на заброс в штрафную площадь, но выиграть борьбу у соперников не сумел.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавил Куадра в первом тайме.
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    • Травма, повреждение
      45'
      Парехо медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Желтая карточка
      44'
      Барриос на линии чужой штрафной площади сзади ударил по ногам Парехо и получил жёлтую карточку.
    • 43'
      У Гризманна не получился удар в касание слева по воротам. Антуан немного поскользнулся, и мяч полетел точно в руки Конде.
    • 42'
      Байи на фланге выбил мяч у Барриоса за боковую линию поля.
    • 40'
      Баэна исполнил пас направо в штрафную площадь на Пино, который сделал неудачный пас в центр на Морено.
    • Желтая карточка
      39'
      Ле Норман в центре поля руками остановил Морено и получил жёлтую карточку.
    • Гол в свои ворота
      37'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      КОКЕ!!! Баэна исполнил подачу от углового флага. Мяч вернулся налево к Алехандро, на подачу которого неуверенно вышел Облак. Мяч угодил в Коке и отлетел в ворота гостей.
    • Опасный момент
      37'
      Пино справа вошёл в штрафную площадь и выкатил мяч в центр на Данджуму, чей удар с двенадцати метров заблокировал Витсель.
    • Штанга
      36'
      Лино откликнулся на прострел справа  и с десяти метров ногой пробил в правую штангу.
    • 35'
      Лино слева пошёл вперёд, но перед штрафной площадью его настигли три соперника.Острого продолжения атака "Атлетико" не получила.
    • 35'
      Байи слева прошёл вперёд и сделал пас на Данджуму, который продолжить атаку хозяев не смог.
    • 33'
      Игроки отправились к скамейкам запасных. Небольшая пауза на водопой в матче.
    • Фол, нарушение
      32'
      Пино у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • 31'
      Навес Кардоны слева в центр штрафной площади нейтрализовал Витсель.
    • 30'
      Гризманн слева отправил вперёд Лино, который не смог пройти Фемению на подходе к штрафной площади.
    • 28'
      Перевод Барриоса налево на Лино соперники перехватили.
    • 27'
      Пино на правом фланге не смог обыграть Лино и упустил мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      26'
      Лино в центре поля нарушил правила.
    • 25'
      "Видльярреал" в центре поля комбинирует. Команды по очереди проводят активные отрезки.
    • Офсайд
      24'
      Лино слева забежал в офсайд.
    • 23'
      Баэно на левом фланге с трудом догнал мяч у линии поля, а опасно прострелить к воротам и вовсе не смог.
    • 22'
      Льоренте справа откликнулся на длинный заброс вперёд, но подачу к воротам исполнял уже из-за пределов поля.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ЛЬОРЕНТЕ!!! Льоренте справа ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил сильно под перекладину.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ДАНДЖУМА!!! Данджума откликнулся на длинный заброс вперёд по левому флангу, обыграл Витселя и с острого угла пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку.
    • 18'
      "Атлетико" откатился на свою половину поля и пере6дачами с фланга на фланг старается растянуть оборону хозяев.
    • Офсайд
      17'
      Льоренте справа прострелил к дальней штанге, где Мандава из офсайда переправил мяч в сетку. Гол арбитры не засчитали.
    • 16'
      Гризманн в чужой штрафной площади пошёл прессинговать Кардону, который сумел аккуратно обыграться с Конде. Мяч выбит в сторону центрального круга.
    • Угловой
      15'
      Лино от углового флага покатил мяч на партнёра. Заброс в штрафную площадь по центру исполнил Аспиликуэта, но ударом по воротам дело не завершилось.
    • Опасный момент
      14'
      А вот и момент! Лоьренте справа исполнил перевод на Лино, удар головой которого без помех под перекладину сумел отразить Конде.
    • 12'
      Морено справа навесил в центр штрафной площади, где Данджума в прыжке головой мяч достать не смог.
    • Желтая карточка
      11'
      Пино у чужой штрафной площади грубо сыграл против Мандава и получил первую жёлтую карточку.
    • 10'
      Обменялись команды длинными забросами вперёд. До Сорлота и Морено мяч так и не дошёл.
    • Фол, нарушение
      9'
      Альбиоль на чужой половине поля ударил локтем Лино.
    • 8'
      "Вильярреал" подержал мяч на чужой половине поля. Активнее хозяева действуют справа, но до опасных моментов дело не доходит.
    • 7'
      Гости из своей штрафной площади стараются выходить через короткий пас, что при высоком прессинге соперников создаёт проблемы.
    • 6'
      Данджума слева направил мяч низом в штрафную площадь мимо Витселя, но на перехвате сыграл Коке.
    • 4'
      Баэна на фланге подтолкнул в спину Гризманна, но арбитр оставил этот эпизод без внимания. Француз повозмущался, сидя на газоне, но встал и продолжил игру.
    • 3'
      Первую попытку Льорпенте справа доставить мяч к воротам заблокировал Байи, а вторую в штрафной площади прервал Альбиоль.
    • 2'
      "Видьярреал" играет в жёлтой форме, "Атлетико" - в полосатых красно-белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эстадио де ла Керамика"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 2:2 Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    5.6% (7)
    Ничья
    22.2% (28)
    Атлетико М
    72.2% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    82.57% (90)
    Нет
    17.43% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    45.2% (57)
    1:1 Ничья
    19.8% (25)
    0:1 Атлетико М
    8.7% (11)
    0:2 Атлетико М
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    1:3 Атлетико М
    2.4% (3)
    2:1 Вильярреал
    1.6% (2)
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    Атлетико М
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