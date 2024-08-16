  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Вильярреал
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 46
Вильярреал 6.5% (3)
X 10.9% (5)
Атлетико М 82.6% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Атлетико М
3.75
Реклама, zenit.win
3.80
Реклама, betcity.ru
2.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Вильярреал
Атлетико М

История личных встреч

Вильярреал
Атлетико М

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.56
1.13

Среднее время на гол

57
80

Всего голов

49
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
80

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1
Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бетис
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лас-Пальмас
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Атлетик Б
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Хетафе
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Севилья
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хетафе
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Жирона
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Севилья
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Эспаньол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лас-Пальмас
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вильярреал
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Осасуна
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетик Б
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сельта
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Леганес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вальядолид
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Валенсия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Алавес
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 1
Алавес Кике Гарсия 1
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Аспас Яго 1
Атлетик Б Эррера Андер 1
Атлетик Б Горосабел Андони 1
Бетис Руибаль Айтор 1
Алавес Конечни Томас 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 57 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Вильярреал 6.5% (3)
    X 10.9% (5)
    Атлетико М 82.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Атлетико М
    3.75
    Реклама, zenit.win
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    2.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вильярреал - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    6.5% (3)
    Ничья
    10.9% (5)
    Атлетико М
    82.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    63% (29)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    0:1 Атлетико М
    8.7% (4)
    0:2 Атлетико М
    6.5% (3)
    2:1 Вильярреал
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вильярреал
    Атлетико М
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный