Тур: 1. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Куадра Гильермо
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Атлетико М
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
32 матча
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.56
1.13
Среднее время на гол
57
80
Всего голов
49
36
Голов в среднем за матч
1.53
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
16
Больше 50%
Меньше 50%
16
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
80
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1
Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0 Вильярреал - Гранада 5:1
Атлетико М
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1
Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|1
|Алавес
|Кике Гарсия
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|1
|Атлетик Б
|Горосабел Андони
|1
|Бетис
|Руибаль Айтор
|1
|Алавес
|Конечни Томас
|1
Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М
Исход игры
Вильярреал
6.5% (3)
Ничья
10.9% (5)
Атлетико М
82.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
82.22% (37)
Нет
17.78% (8)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
63% (29)
1:1 Ничья
10.9% (5)
0:1 Атлетико М
8.7% (4)
0:2 Атлетико М
6.5% (3)
2:1 Вильярреал
4.3% (2)
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