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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 58
Рубин 72.4% (42)
X 24.1% (14)
Динамо Махачкала 3.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Динамо Махачкала
3.80
3.95
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5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Динамо Махачкала

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 4 (2) 0.8
Вада Валентин 1 0.2
Зотов Александр 1 0.2
Кабутов Дмитрий 1 0.2
Юкич Александар 1 0.2
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахов Идар 1 0.2
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.2
Магомедов Ражаб 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 2 0
Тесленко Егор 2 0
Зотов Александр 1 0
Вуячич Игор 1 0
Юкич Александар 1 0
Иву Угочукву 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 1 1
Сундуков Темиркан 2 0
Ангбан Викторьен 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Зинович Кирилл 1 0
Касинтура Эгаш 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1
Рубин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3
Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3

Результаты матчей

Рубин
Динамо Махачкала

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
15.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 58
    Рубин 72.4% (42)
    X 24.1% (14)
    Динамо Махачкала 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Динамо Махачкала
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Рубин
    72.4% (42)
    Ничья
    24.1% (14)
    Динамо Махачкала
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (16)
    Меньше
    66.67% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    47.92% (23)
    Нет
    52.08% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Рубин
    24.1% (14)
    2:1 Рубин
    22.4% (13)
    2:0 Рубин
    17.2% (10)
    1:1 Ничья
    12.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Рубин
    Динамо Махачкала
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