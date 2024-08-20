Тур: 6. Стадион: Ак Барс Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рубин
Динамо Махачкала
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|4 (2)
|0.8
|Вада Валентин
|1
|0.2
|Зотов Александр
|1
|0.2
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.2
|Юкич Александар
|1
|0.2
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шумахов Идар
|1
|0.2
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.2
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|2
|0
|Тесленко Егор
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Иву Угочукву
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|1
|1
|Сундуков Темиркан
|2
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Зинович Кирилл
|1
|0
|Касинтура Эгаш
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Динамо Махачкала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Махачкала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
1
Рубин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3
Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1
Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3
Результаты матчей
Рубин
Динамо Махачкала
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Рубин
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Динамо Москва
|Даса Элазар
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Динамо Махачкала
Исход игры
Рубин
72.4% (42)
Ничья
24.1% (14)
Динамо Махачкала
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (16)
Меньше
66.67% (32)
Обе команды забьют
Да
47.92% (23)
Нет
52.08% (25)
Популярный счёт
1:0 Рубин
24.1% (14)
2:1 Рубин
22.4% (13)
2:0 Рубин
17.2% (10)
1:1 Ничья
12.1% (7)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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