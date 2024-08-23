  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Боруссия М
2:2
Второй тайм: 90+'
Байер Л
0'
0:1
12' Гол
Джака Гранит
0:2
38' Гол
Вирц Флориан
42' Undefined phrase: football_event_
Кляйндинст Тим
1:2
59' Гол
Эльведи Нико
2:2
85' Гол
Кляйндинст Тим

Ход матча

12'
0:1
Джака Гранит
38'
0:2
Вирц Флориан
42'
Кляйндинст Тим
 
59'
Эльведи Нико
1:2
65'
 
Террье Мартен
Хофманн Йонас
71'
Чванчара Томаш
Плеа Алассан
 
71'
Зандер Филипп
Райц Рокко
 
82'
 
Гарсия Алеш
Андрих Роберт
82'
 
Адли Амин
Бонифасе Виктор
85'
Кляйндинст Тим
(Штёгер Кевин)
2:2
90'
Лайнер Штефан
Онора Франк
 
90'
Нгуму Натан
Кляйндинст Тим
 
90'
Киародиа Фабио
Нец Лука
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 295 Количество передач 253
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 126
Боруссия М 7.9% (10)
X 13.5% (17)
Байер Л 78.6% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Байер Л
8.00
Реклама, bettery.ru
6.20
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
7
Штёгер
Кевин
14
Плеа
Алассан
11
Кляйндинст
Тим
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
7
Хофманн
Йонас
10
Вирц
Флориан
22
Бонифасе
Виктор
Боруссия М
4-2-3-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия М
Байер Л

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

35 матчей

25.7%
20%
54.3%
9 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.22
1.47

Среднее время на гол

73
61

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

2.41
2.11

Среднее время на гол

37
42

Всего голов

63
63

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльведи Нико 1 1
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джака Гранит 1 1
Вирц Флориан 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1
Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3
Байер Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2
Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Боруссия М
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Боруссия М
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байер Л
 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Боруссия М
 2:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Байер Л Джака Гранит 1
Боруссия М Эльведи Нико 1
Байер Л Вирц Флориан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    90'
    Вторую подряд замену провёл Херардо Сеоане. Вместо Луки Неца, который получил небольшое повреждение, на поле вышел Фабио Кьяродия. 
  • Замена
    90'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Франка Онора на поле вышел Штефан Лайнер. 
  • Судья
    90'
    Вирц с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Фримпонгу, Жереми в борьбе с Нецем оказался на газоне, Роберт Шрёдер показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    90'
    Вирц при развитии атаки по левой половине поля от радиуса штрафной площади выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гримальдо зацепился за мяч и под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Дополнительное время
    90'
    Десять минут добавил Роберт Шрёдер к основному времени матча. 
  • Угловой
    90'
    Угловой у ворот "Боруссии". Гарсия выполнил подачу в центр штрафной площади, Итакура хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Кляйндист!!! Скалли с правого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Штёгера, Кевин подработал мяч, чуть продвинулся в штрафную и затем сделал прострел в центр штрафной на Кляйндиста, Тим в свою очередь грамотно поставил корпус и удачно пробил в левый угол ворот. 
  • 90'
    С левого фланга последовал опасный прострел в центр к линии штрафной площади "Байера", Онора в касание пробил по воротам, Гримальдо отлично сыграл в подкате и блокировал удар в крайне важный момент. 
  • Замена
    89'
    Вторую подряд замену провёл Хаби Алонсо. Вместо Роберта Андриха на поле вышел Алеш Гарсия. 
  • Замена
    88'
    В составе "Байера" произошла замена. Вместо Виктора Бонифасе на поле вышел Амин Адли. 
  • 87'
    Андрих теперь уже пробил по воротам от радиуса штрафной площади, вновь мяч попал в защитника команды из Мёнхенгладбаха. 
  • 86'
    Бонифасе на правом фланге у углового флажка умудрился выиграть борьбу за мяч у двух соперников, далее Виктор выполнил подачу в центр штрафной площади, Та зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Боруссии". 
  • 85'
    Гримальдо со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Боруссии", которую грамотно выстроил Омлин. 
  • Фол, нарушение
    84'
    Зандер у радиуса штрафной площади нарушил правила против Гримальдо. "Байер" заработал очень опасный стандарт. 
  • 83'
    Гримальдо с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Эльведи головой выбил мяч подальше от своих ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 82'
      Бонифасе по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам Эльведи удачно сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 81'
      Фримпонг совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади на Бонифасе, Итакура хорошо сыграл в обороне и пяткой удачно сделал скидку на Скалли. 
    • 80'
      С левой половины поля Онора выполнил безадресный заброс к линии вратарской, получился подарок для Градецки. 
    • Угловой
      79'
      Гримальдо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тапсоба головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Омлин выловил его без особого труда. 
    • 78'
      Террье от правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника "Боруссии" и ушёл на угловой. 
    • 77'
      Фримпонг совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато даже для Бонифасе. 
    • Замена
      76'
      Вторую подряд замену провёл Херардо Сеоане. Вместо Алассана Плеа на поле вышел Томаш Чванчара. 
    • Замена
      75'
      В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Рокко Райца на поле вышел Филипп Зандер. 
    • 74'
      Бонифасе из радиуса штрафной площади сделал передачу немного назад на Джаку, Гранит в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      73'
      Райц в центре поля нарушил правила против Вирца. Игроки "Байера" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 72'
      Плеа совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Инкапье опередил Онора и в прыжке головой сделал скидку на своего партнёра по команде. 
    • Опасный момент
      71'
      Бонифасе по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем из-под соперника на исполнение пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Видеоповтор
      70'
      Показали нам офсайдную линию с моментом гола "Боруссии", Джака всё же чуть вперёд вытянул корпус относительно позиции Итакуры. 
    • 69'
      Инкапье отыгрался с Гримальдо при развитии атаки по левому флангу, но затем у Пьеро не прошёл прострел к линии штрафной площади на Бонифасе. 
    • 68'
      Террье с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам внешней стороной стопы, мяч полетел точно в руки Омлину. 
    • Замена
      67'
      В составе "Байера" произошла замена. Вместо Йонаса Хофманна на поле вышел Мартен Террье. 
    • Дождь
      66'
      Во втором тайме в Мёнхенгладбахе пошёл довольно сильный дождь, но как раз пока что игроки "Байера" более бить по воротам с дальней дистанции не хотят. 
    • 65'
      Фримпонг совершил рывок по правому флангу, Нец накрыл Жереми и выбил мяч в аут. 
    • 64'
      Кляйндист с левого фланга выполнил неудачную подачу к правому углу штрафной площади, игроки "Байера" перехватили мяч без особого труда. 
    • 63'
      Наиграла "Боруссия" хотя бы на один гол в этот вечер, что справедливо, но и защитникам "Байера" при стандартах нужно больше помогать Градецки. 
    • Судья
      62'
      Роберт Шрёдер послушал судей из комнаты VAR, оказалось, что всё же Итакура был в правильном положении, гол "Боруссии" засчитан. 
    • Видеоповтор
      61'
      Итакура в момент подачи Штёгера рванул раньше времени и забрался в офсайд, Роберт Шрёдер пока что слушает судей из комнаты VAR. 
    • Описание гола
      60'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Эльведи!!! Штёгер со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Итакура головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Эльведи головой пробил в левый угол ворот, Градецки в прыжке вытянул тяжелейший мяч, но затем Нико без помех из вратарской сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Андрих на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Штёгера. "Боруссия" заработала довольно неплохой стандарт. 
    • 58'
      Вирц от лицевой линии поля с правого угла штрафной площади выполнил прострел во вратарскую, Омлин в прыжке перехватил мяч.
    • Опасный момент
      57'
      Джака при развитии атаки по правой половине площадки выполнил отличную проникающую передачу на ход Фримпонгу на ближний угол штрафной площади, Жереми пробил в ближний угол ворот, Омлин отлично сократил дистанцию и спас свою команду. 
    • 56'
      Из центра поля последовал заброс на ход Фримпонгу по правому флангу, Нец грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 55'
      Гримальдо совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади в центр, Хофманн в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Омлин поймал его без особого труда. 
    • 54'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Бонифасе по левой половине поля, Итакура выиграл верховую борьбу за мяч. 
    • 53'
      Поговорил Роберт Шрёдер с Лукашем Градецки, теперь уже игра официально возобновляется. 
    • Судья
      52'
      Роберт Шрёдер как раз сейчас показал Граниту Джаке, что пока что игру нельзя возобновлять из-за плохой видимости. 
    • 51'
      Активно у "Боруссии" разминаются запасные игроки, но всё же Херардо Сеоане сразу после перерыва перестановки в составе решил не делать. 
    • 50'
      Поднимается дым уже постепенно над крышей стадиона, вскоре игру можно будет возобновлять. 
    • 49'
      Футболисты "Боруссии" и "Байера" пока что разминаются на поле, уходить в раздевалки пока кто не собирается. 
    • 48'
      Моментально поле стало окутывать дымом, нужно пару минут, что возобновить игру, если фанаты "Боруссии" не продолжат устраивать праздник для самих себя. 
    • Судья
      47'
      Фанаты "Боруссии" решили за воротами Омлина активно разжигать файеры, в итоге Роберт Шрёдер вынужден приостановить игру. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Боруссия", чтобы попытаться вернуться в битву за очки и порадовать своих болельщиков хотя бы одним забитым мячом в ворота чемпиона Германии. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Байер" на выезде в Мёнхенгладбахе уверенно и заслуженно обыграет местную "Боруссию" со счётом 2:0. Команда Хаби Алонсо в нужный момент работает на поле быстрее соперника, а вот "Боруссия" довольно много полагается на случай и пока что даже в обороне играет довольно сумбурно. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Онора перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Байера", правила были нарушены против Андриха. 
    • 45'
      Бонифасе убежал в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавил Роберт Шрёдер к основному времени первого тайма. 
    • Судья
      44'
      Роберт Шрёдер пересмотрел повторы момента, в итоге главный арбитр матча видел, что Кляйндист достал до мяча через ногу соперника, а поэтому первый гол "Боруссии" в новом сезоне отменён. 
    • Видеоповтор
      43'
      Инкапье получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Роберт Шрёдер послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повторы момента. 
    • Опасный момент
      42'
      Штёгер со стандарта с левой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, мяч полетел довольно низко, но всё же "маленькие зебры" навязали хорошую борьбу, Эльведи головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Райц пробил пробил в правый угол ворот, Градецки в прыжке спас свою команду, но затем Кляйндист "пробивая" ногу Инкапье направил мяч в правый угол ворот и после этого уде наверняка головой добавил его за линию ворот. 
    • Судья
      41'
      Последовал заброс с правой половины поля на левый угол штрафной площади "Байера", Нец в борьбе с Фримпонгом оказался на газоне, Роберт Шрёдер показал, что будет удар от ворот. 
    • 40'
      Очень грозен "Байер" в такой форме, как бы "Боруссия" не старалась, но если свои моменты не реализовывать, цепляться за очки крайне тяжело. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Вирц!!! Фримпонг вновь хорошо поработал на правом фланге, Жереми вошёл в штрафную площадь, сделал резкое смещение к лицевой линии поля, а затем сделал прострел в центр к линии вратарской, Вирц сделал скидку к центру штрафной площади на Гримальдо, Алехандро пробил в правый угол ворот, Омлин сократил дистанцию и спас свою команду, но мяч удачно отскочил к правому углу вратарской на Вирца, а Флориан уже спокойно отправил его в сетку. 
    • Угловой
      38'
      С углового последовала подача к линии штрафной площади на левую половину поля от Штёгера, Нец попытался в касание пробить по воротам, но Лука толком не попал по мячу. 
    • Опасный момент
      37'
      Со стандарта последовал резкий заброс в центр к линии штрафной площади от Штёгера, Кляйндист зацепился за мяч, развернулся и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Инкапье и пролетев рядом со штангой ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Тапсоба в центре поля нарушил правила против Плеа. Игроки "Боруссии" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 35'
      Штёгер от левой боковой линии штрафной площади выполнил подачу во вратарскую, Градецки в прыжке смахнул мяч к правой половине поля. 
    • 34'
      Онора убежал по левому флангу в штрафную площадь, далее Франк сделал небольшое смещение в центр и пробил по воротам, Та очень хорошо сыграл в обороне и блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Кляйндист перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Байера", правила были нарушены против Фримпонга. 
    • 32'
      Скалли с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Судья
      31'
      Райц с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Штёгер в борьбе за мяч оказался на газоне, но Роберт Шрёдер показал, что нужно играть дальше. 
    • 30'
      Штёгер со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Итакура головой сбросил мяч в центр штрафной, Кляйндинст и Райнц в борьбе пытались пробить по воротам, но в итоге создать качественный момент так и не получилось. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Андрих при игре в подкате на правой половине поля зацепил Штёгера. "Боруссия" тщательно готовится к стандарту. 
    • 28'
      Катает мяч "Боруссия" в центре поля, но вот дальше продвинуться у клуба из Мёнхенгладбаха никак не получается. 
    • 27'
      Старается "Боруссия" хотя бы немного отвести игру от своих ворот, но пока что толком сохранить контроль над мячом у хозяев поля не получается. 
    • 26'
      Вирц выполнил заброс из центра половины поля "Боруссии" на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Кляйндист на своей половине поля нарушил правила против Андриха в борьбе за верховой мяч. "Байер" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      Доминирует пока что на поле команда Хаби Алонсо, видно, что перерыв между сезонами картину построения для "Байера" не испортил. 
    • Штанга
      23'
      Тапсоба с дальней дистанции с правой половины поля неожиданно пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
    • 22'
      Кляйндист пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половине поля, Градецки спокойно отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Угловой
      21'
      Хофманн разыграл корнер с Гримальдо, далее Алехандро выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Та головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Омлин выловил его без особого труда. 
    • 20'
      Фримпонг ворвался в штрафную площадь с правого фланга и сделал прострел во вратарскую, Нец падая головой выбил мяч на угловой. 
    • Штанга
      19'
      Бонифасе ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем под давлением двух соперников пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла Мёнхенгладбах от второго пропущенного мяча. 
    • Угловой
      18'
      Угловой у ворот "Байера". Штёгер выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 17'
      Вирц при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком сильную передачу к центру штрафной площади, Фримпонг никак не успевал к мячу. 
    • Опасный момент
      16'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Байера", Кляйндист головой сбросил мяч к правому углу штрафной, Райц выиграл борьбу за мяч и затем от угла вратарской пробил в ближний угол ворот, Градецки отлично сократил дистанцию и выручил свою команду. 
    • 15'
      Очень хорошее начало матча получается для команды Хаби Алонсо, теперь уже "Боруссии" придётся больше раскрываться. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Джака!!! Фримпонг перехватил мяч в центе поля после слабой передачи во фланг от Эльведи, далее Жереми совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от головы несчастного Эльведи отскочил к радиусу штрафной площади на свободного Джаку, а Гранит великолепно в касание вколотил мяч под левую штангу. 
    • 13'
      Вирц после прохода по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Омлин в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной. 
    • 12'
      При развитии атаки по левой половине поля последовала хорошая передача на ход Бонифасе к левому углу штрафной площади, Итакура отлично сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      11'
      Игроки "Байера" разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади, Вирц пробил по воротам, Вайгль грамотно блокировал попытку. 
    • 10'
      Бонифасе ворвался в штрафную площадь с левого фланга и под давлением Итакуры заработал угловой для своей команды. 
    • 9'
      Фримпонг разогнал атаку по правому флангу, далее Жереми обыграл Неца и выполнил подачу в центр штрафной площади, Онора отработал в обороне и помог партнёрам по команде перехватить мяч. 
    • 8'
      Вирц со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, но мяч полетел низковато, что позволило игрокам "Боруссии" спокойно перехватить его. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Эльведи на правом фланге нарушил правила против Хофманна. Игроки "Байера" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Травма, повреждение
      6'
      Инкапье чуть ранее досталось в борьбе за мяч в своей штрафной площади, но после паузы защитник "Байера" поднялся, он готов играть дальше. 
    • 5'
      Вайгль подкараулил отскок мяча на правой половине поля и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 4'
      Градецки под давлением соперника из штрафной площади выбил мяч к центральному кругу, Эльведи сыграл на опережении и перехватил мяч. 
    • 3'
      Тапсоба под давлением соперника выполнил неудачную передачу на ход Фримпонгу по правому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 2'
      Спокойно начинается наша игра, "Боруссия" контролирует мяч в центе поля, но "Байер" регулярно старается заставлять соперника ошибаться за счёт высокого прессинга. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и наверняка непредсказуемая игра в Мёнхенгладбахе. На старте нового сезона обе команды по большей части могут играть нестабильно, а поэтому нельзя исключать, что "Боруссия" при своих болельщиках сразу же отберёт у чемпиона Германии очки. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Боруссия М 2:2 Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Байер Л

    Исход игры
    Боруссия М
    7.9% (10)
    Ничья
    13.5% (17)
    Байер Л
    78.6% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.98% (85)
    Меньше
    22.02% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    85.32% (93)
    Нет
    14.68% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    48.4% (61)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    1:3 Байер Л
    5.6% (7)
    0:1 Байер Л
    4.8% (6)
    0:2 Байер Л
    4.8% (6)
    2:3 Байер Л
    4% (5)
    2:1 Боруссия М
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия М
    Байер Л
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный