ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Кляйндист!!! Скалли с правого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Штёгера, Кевин подработал мяч, чуть продвинулся в штрафную и затем сделал прострел в центр штрафной на Кляйндиста, Тим в свою очередь грамотно поставил корпус и удачно пробил в левый угол ворот.

Угловой у ворот "Боруссии". Гарсия выполнил подачу в центр штрафной площади, Итакура хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Десять минут добавил Роберт Шрёдер к основному времени матча.

Вирц при развитии атаки по левой половине поля от радиуса штрафной площади выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гримальдо зацепился за мяч и под давлением соперника пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Вирц с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Фримпонгу, Жереми в борьбе с Нецем оказался на газоне, Роберт Шрёдер показал, что нужно играть дальше.

Гримальдо с левого фланга выполнил подачу на ближний угол вратарской, Эльведи головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Зандер у радиуса штрафной площади нарушил правила против Гримальдо. "Байер" заработал очень опасный стандарт.

Гримальдо со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Боруссии", которую грамотно выстроил Омлин.

Бонифасе на правом фланге у углового флажка умудрился выиграть борьбу за мяч у двух соперников, далее Виктор выполнил подачу в центр штрафной площади, Та зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Боруссии".

Андрих теперь уже пробил по воротам от радиуса штрафной площади, вновь мяч попал в защитника команды из Мёнхенгладбаха.

С левого фланга последовал опасный прострел в центр к линии штрафной площади "Байера", Онора в касание пробил по воротам, Гримальдо отлично сыграл в подкате и блокировал удар в крайне важный момент.

Бонифасе из радиуса штрафной площади сделал передачу немного назад на Джаку, Гранит в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Фримпонг совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел высоковато даже для Бонифасе.

Террье от правого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника "Боруссии" и ушёл на угловой.

Гримальдо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тапсоба головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Омлин выловил его без особого труда.

С левой половины поля Онора выполнил безадресный заброс к линии вратарской, получился подарок для Градецки.

Фримпонг совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади на Бонифасе, Итакура хорошо сыграл в обороне и пяткой удачно сделал скидку на Скалли.

Бонифасе по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем пробил по воротам Эльведи удачно сыграл в подкате и блокировал попытку.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Боруссия", чтобы попытаться вернуться в битву за очки и порадовать своих болельщиков хотя бы одним забитым мячом в ворота чемпиона Германии.

Моментально поле стало окутывать дымом, нужно пару минут, что возобновить игру, если фанаты "Боруссии" не продолжат устраивать праздник для самих себя.

Футболисты "Боруссии" и "Байера" пока что разминаются на поле, уходить в раздевалки пока кто не собирается.

Поднимается дым уже постепенно над крышей стадиона, вскоре игру можно будет возобновлять.

Активно у "Боруссии" разминаются запасные игроки, но всё же Херардо Сеоане сразу после перерыва перестановки в составе решил не делать.

Роберт Шрёдер как раз сейчас показал Граниту Джаке, что пока что игру нельзя возобновлять из-за плохой видимости.

Поговорил Роберт Шрёдер с Лукашем Градецки, теперь уже игра официально возобновляется.

Из глубины поля последовал заброс на ход Бонифасе по левой половине поля, Итакура выиграл верховую борьбу за мяч.

Гримальдо совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел к линии штрафной площади в центр, Хофманн в касание пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Омлин поймал его без особого труда.

Из центра поля последовал заброс на ход Фримпонгу по правому флангу, Нец грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Джака при развитии атаки по правой половине площадки выполнил отличную проникающую передачу на ход Фримпонгу на ближний угол штрафной площади, Жереми пробил в ближний угол ворот, Омлин отлично сократил дистанцию и спас свою команду.

Вирц от лицевой линии поля с правого угла штрафной площади выполнил прострел во вратарскую, Омлин в прыжке перехватил мяч.

Андрих на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Штёгера. "Боруссия" заработала довольно неплохой стандарт.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2!!! Эльведи!!! Штёгер со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Итакура головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Эльведи головой пробил в левый угол ворот, Градецки в прыжке вытянул тяжелейший мяч, но затем Нико без помех из вратарской сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

Итакура в момент подачи Штёгера рванул раньше времени и забрался в офсайд, Роберт Шрёдер пока что слушает судей из комнаты VAR.

Роберт Шрёдер послушал судей из комнаты VAR, оказалось, что всё же Итакура был в правильном положении, гол "Боруссии" засчитан.

Наиграла "Боруссия" хотя бы на один гол в этот вечер, что справедливо, но и защитникам "Байера" при стандартах нужно больше помогать Градецки.

Кляйндист с левого фланга выполнил неудачную подачу к правому углу штрафной площади, игроки "Байера" перехватили мяч без особого труда.

Фримпонг совершил рывок по правому флангу, Нец накрыл Жереми и выбил мяч в аут.

Во втором тайме в Мёнхенгладбахе пошёл довольно сильный дождь, но как раз пока что игроки "Байера" более бить по воротам с дальней дистанции не хотят.

Террье с правой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил по воротам внешней стороной стопы, мяч полетел точно в руки Омлину.

Инкапье отыгрался с Гримальдо при развитии атаки по левому флангу, но затем у Пьеро не прошёл прострел к линии штрафной площади на Бонифасе.

Показали нам офсайдную линию с моментом гола "Боруссии", Джака всё же чуть вперёд вытянул корпус относительно позиции Итакуры.

Бонифасе по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем из-под соперника на исполнение пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Плеа совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на ближний угол вратарской, Инкапье опередил Онора и в прыжке головой сделал скидку на своего партнёра по команде.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Байер" на выезде в Мёнхенгладбахе уверенно и заслуженно обыграет местную "Боруссию" со счётом 2:0. Команда Хаби Алонсо в нужный момент работает на поле быстрее соперника, а вот "Боруссия" довольно много полагается на случай и пока что даже в обороне играет довольно сумбурно.

45' Онора перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Байера", правила были нарушены против Андриха.

45' Бонифасе убежал в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

45' Четыре минуты добавил Роберт Шрёдер к основному времени первого тайма.

44' Роберт Шрёдер пересмотрел повторы момента, в итоге главный арбитр матча видел, что Кляйндист достал до мяча через ногу соперника, а поэтому первый гол "Боруссии" в новом сезоне отменён.

43' Инкапье получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Роберт Шрёдер послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повторы момента.

42' Штёгер со стандарта с левой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, мяч полетел довольно низко, но всё же "маленькие зебры" навязали хорошую борьбу, Эльведи головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Райц пробил пробил в правый угол ворот, Градецки в прыжке спас свою команду, но затем Кляйндист "пробивая" ногу Инкапье направил мяч в правый угол ворот и после этого уде наверняка головой добавил его за линию ворот.

41' Последовал заброс с правой половины поля на левый угол штрафной площади "Байера", Нец в борьбе с Фримпонгом оказался на газоне, Роберт Шрёдер показал, что будет удар от ворот.

40' Очень грозен "Байер" в такой форме, как бы "Боруссия" не старалась, но если свои моменты не реализовывать, цепляться за очки крайне тяжело.

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 0:2!!! Вирц!!! Фримпонг вновь хорошо поработал на правом фланге, Жереми вошёл в штрафную площадь, сделал резкое смещение к лицевой линии поля, а затем сделал прострел в центр к линии вратарской, Вирц сделал скидку к центру штрафной площади на Гримальдо, Алехандро пробил в правый угол ворот, Омлин сократил дистанцию и спас свою команду, но мяч удачно отскочил к правому углу вратарской на Вирца, а Флориан уже спокойно отправил его в сетку.

38' С углового последовала подача к линии штрафной площади на левую половину поля от Штёгера, Нец попытался в касание пробить по воротам, но Лука толком не попал по мячу.

37' Со стандарта последовал резкий заброс в центр к линии штрафной площади от Штёгера, Кляйндист зацепился за мяч, развернулся и пробил в правый угол ворот, мяч задел ногу Инкапье и пролетев рядом со штангой ушёл на угловой.

36' Тапсоба в центре поля нарушил правила против Плеа. Игроки "Боруссии" достаточно быстро разыграли стандарт.

35' Штёгер от левой боковой линии штрафной площади выполнил подачу во вратарскую, Градецки в прыжке смахнул мяч к правой половине поля.

34' Онора убежал по левому флангу в штрафную площадь, далее Франк сделал небольшое смещение в центр и пробил по воротам, Та очень хорошо сыграл в обороне и блокировал попытку.

33' Кляйндист перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Байера", правила были нарушены против Фримпонга.

32' Скалли с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

31' Райц с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Штёгер в борьбе за мяч оказался на газоне, но Роберт Шрёдер показал, что нужно играть дальше.

30' Штёгер со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Итакура головой сбросил мяч в центр штрафной, Кляйндинст и Райнц в борьбе пытались пробить по воротам, но в итоге создать качественный момент так и не получилось.

29' Андрих при игре в подкате на правой половине поля зацепил Штёгера. "Боруссия" тщательно готовится к стандарту.

28' Катает мяч "Боруссия" в центре поля, но вот дальше продвинуться у клуба из Мёнхенгладбаха никак не получается.

27' Старается "Боруссия" хотя бы немного отвести игру от своих ворот, но пока что толком сохранить контроль над мячом у хозяев поля не получается.

26' Вирц выполнил заброс из центра половины поля "Боруссии" на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

25' Кляйндист на своей половине поля нарушил правила против Андриха в борьбе за верховой мяч. "Байер" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

24' Доминирует пока что на поле команда Хаби Алонсо, видно, что перерыв между сезонами картину построения для "Байера" не испортил.

23' Тапсоба с дальней дистанции с правой половины поля неожиданно пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля.

22' Кляйндист пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половине поля, Градецки спокойно отбил мяч в сторону от своих владений.

21' Хофманн разыграл корнер с Гримальдо, далее Алехандро выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Та головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Омлин выловил его без особого труда.

20' Фримпонг ворвался в штрафную площадь с правого фланга и сделал прострел во вратарскую, Нец падая головой выбил мяч на угловой.

19' Бонифасе ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем под давлением двух соперников пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла Мёнхенгладбах от второго пропущенного мяча.

18' Угловой у ворот "Байера". Штёгер выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

17' Вирц при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком сильную передачу к центру штрафной площади, Фримпонг никак не успевал к мячу.

16' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Байера", Кляйндист головой сбросил мяч к правому углу штрафной, Райц выиграл борьбу за мяч и затем от угла вратарской пробил в ближний угол ворот, Градецки отлично сократил дистанцию и выручил свою команду.

15' Очень хорошее начало матча получается для команды Хаби Алонсо, теперь уже "Боруссии" придётся больше раскрываться.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Джака!!! Фримпонг перехватил мяч в центе поля после слабой передачи во фланг от Эльведи, далее Жереми совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч от головы несчастного Эльведи отскочил к радиусу штрафной площади на свободного Джаку, а Гранит великолепно в касание вколотил мяч под левую штангу.

13' Вирц после прохода по правому флангу выполнил подачу в центр к линии вратарской, Омлин в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной.

12' При развитии атаки по левой половине поля последовала хорошая передача на ход Бонифасе к левому углу штрафной площади, Итакура отлично сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

11' Игроки "Байера" разыграли корнер между собой, далее с левого фланга последовала передача к радиусу штрафной площади, Вирц пробил по воротам, Вайгль грамотно блокировал попытку.

10' Бонифасе ворвался в штрафную площадь с левого фланга и под давлением Итакуры заработал угловой для своей команды.

9' Фримпонг разогнал атаку по правому флангу, далее Жереми обыграл Неца и выполнил подачу в центр штрафной площади, Онора отработал в обороне и помог партнёрам по команде перехватить мяч.

8' Вирц со стандарта выполнил подачу к центру штрафной площади, но мяч полетел низковато, что позволило игрокам "Боруссии" спокойно перехватить его.

7' Эльведи на правом фланге нарушил правила против Хофманна. Игроки "Байера" тщательно готовятся к стандарту.

6' Инкапье чуть ранее досталось в борьбе за мяч в своей штрафной площади, но после паузы защитник "Байера" поднялся, он готов играть дальше.

5' Вайгль подкараулил отскок мяча на правой половине поля и пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

4' Градецки под давлением соперника из штрафной площади выбил мяч к центральному кругу, Эльведи сыграл на опережении и перехватил мяч.

3' Тапсоба под давлением соперника выполнил неудачную передачу на ход Фримпонгу по правому флангу, мяч улетел в аут.

2' Спокойно начинается наша игра, "Боруссия" контролирует мяч в центе поля, но "Байер" регулярно старается заставлять соперника ошибаться за счёт высокого прессинга.