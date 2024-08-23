Тур: 1. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Шрёдер Роберт
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
12' ГолДжака Гранит
0:2
38' ГолВирц Флориан
42' Undefined phrase: football_event_Кляйндинст Тим
1:2
59' ГолЭльведи Нико
2:2
85' ГолКляйндинст Тим
Ход матча
12'
0:1
38'
0:2
42'
59'
1:2
85'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
295 Количество передач 253
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
25 Хак РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
-
13 АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Телла НейтанЗащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Байер Л
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
35 матчей
25.7%
20%
54.3%
9 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.22
1.47
Среднее время на гол
73
61
Всего голов
41
38
Голов в среднем за матч
2.41
2.11
Среднее время на гол
37
42
Всего голов
63
63
Голов в среднем за матч
1.8
1.8
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльведи Нико
|1
|1
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джака Гранит
|1
|1
|Вирц Флориан
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1
Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3
Байер Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2
Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|2:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Байер Л
|Джака Гранит
|1
|Боруссия М
|Эльведи Нико
|1
|Байер Л
|Вирц Флориан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 2:2 Байер Л
Исход игры
Боруссия М
7.9% (10)
Ничья
13.5% (17)
Байер Л
78.6% (99)
Тотал 2.5
Больше
77.98% (85)
Меньше
22.02% (24)
Обе команды забьют
Да
85.32% (93)
Нет
14.68% (16)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
48.4% (61)
1:1 Ничья
7.9% (10)
1:3 Байер Л
5.6% (7)
0:1 Байер Л
4.8% (6)
0:2 Байер Л
4.8% (6)
2:3 Байер Л
4% (5)
2:1 Боруссия М
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
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