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Тур: 1. Стадион: .
Боруссия М
 
Позже
Байер Л
Прогнозы 49
Боруссия М 12.2% (6)
X 20.4% (10)
Байер Л 67.3% (33)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Байер Л
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Боруссия М
Байер Л

История личных встреч

Боруссия М
Байер Л

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

35 матчей

25.7%
20%
54.3%
9 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

25.7%
28.6%
45.7%
9 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Б
0:0
Б
0:3
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:1
Б
4:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
0:1
К
0:5
Б
2:0
Б
2:0
К
0:1
Б
1:5
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:6
Б
1:1
Б
3:2
Б
5:0
Б
1:3

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.22
1.47

Среднее время на гол

73
61

Всего голов

41
38

Голов в среднем за матч

2.41
2.11

Среднее время на гол

37
42

Всего голов

63
63

Голов в среднем за матч

1.8
1.8

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
50

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1
Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Боруссия М - Эйпен 2:0 Хайденхайм - Боруссия М 1:1 Саарбрюккен - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Кёльн 3:3
Байер Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2
Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Рома - Байер Л 0:2 Байер Л - Штутгарт 2:2 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Байер Л - Вердер 5:0 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Команда И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 12 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Боруссия М 12.2% (6)
    X 20.4% (10)
    Байер Л 67.3% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Байер Л
    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М - Байер Л

    Исход игры
    Боруссия М
    12.2% (6)
    Ничья
    20.4% (10)
    Байер Л
    67.3% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    38.8% (19)
    1:1 Ничья
    12.2% (6)
    2:1 Боруссия М
    8.2% (4)
    2:3 Байер Л
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    0:3 Байер Л
    4.1% (2)
    1:3 Байер Л
    4.1% (2)
    0:2 Байер Л
    4.1% (2)
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