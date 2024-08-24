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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 44611 Главный судья: Бранд Бенжамин
РБ Лейпциг
1:0
Конец матча
Бохум
0'
15' Желтая карточка
Беро Матуш
23' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
35' Желтая карточка
Симонс Хави
1:0
59' Гол
Нуса Антонио
81' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
85' Красная карточка
Орбан Вилли
90'+8

Ход матча

15'
 
Беро Матуш
23'
 
Виттек Максимилиан
35'
Симонс Хави
 
55'
Нуса Антонио
Зайвальд Николас
 
55'
Хенрихс Бенджамин
Симакан Мохамед
 
59'
Нуса Антонио
1:0
63'
 
Боаду Мирон
Дашнер Лукас
71'
 
Бальде Алиу
Хофманн Филипп
71'
 
Панневиг Матс
Лосилья Антони
75'
Юссуф Поульсен
Шешко Беньямин
 
75'
Клостерманн Лукас
Айдара Амаду
 
81'
 
Сиссоко Ибраима
85'
Орбан Вилли
 
86'
Баумгартнер Кристоф
Опенда Лои
 
86'
 
Оерманн Тим
Медич Яков
86'
 
Бамба Самуэль
Брошински Мориц

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 486 Количество передач 290
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 117
РБ Лейпциг 96.6% (113)
X 1.7% (2)
Бохум 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
4
Орбан
Вилли
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
13
Зайвальд
Николас
44
Кампль
Кевин
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
13
Медич
Яков
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
8
Лосилья
Антони
7
Дашнер
Лукас
6
Сиссоко
Ибраима
19
Беро
Матуш
33
Хофманн
Филипп
29
Брошински
Мориц
РБ Лейпциг
4-4-2
Бохум
4-4-2

История личных встреч

РБ Лейпциг
Бохум

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:4
Б
0:0
Б
1:0
Б
4:0
Б
0:1
Б
3:0
К
4:0
Б2
3:1
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.17

Среднее время на гол

150
540

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.73
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
110

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуса Антонио 1 1
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орбан Вилли 0 1
Симонс Хави 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бохум
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0
Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2
Бохум
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0
Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Вердер - Бохум 4:1 Бохум - Байер Л 0:5 Унион Берлин - Бохум 3:4 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Бохум

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Байер Л Джака Гранит 1
Боруссия М Кляйндинст Тим 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но РБ Лейпциг вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 63%, Бохум: 37%.
  • 97'
    Беро Матуш из команды Бохум опасно и грубо сыграл. Симонс Хави пострадал.
  • 97'
    Бохум пытается что-то создать.
  • 97'
    Бохум контролирует мяч.
  • 97'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    РБ Лейпциг 96.6% (113)
    X 1.7% (2)
    Бохум 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Бохум

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96.6% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Бохум
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    30.91% (34)
    Нет
    69.09% (76)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    44.4% (52)
    2:1 РБ Лейпциг
    21.4% (25)
    3:0 РБ Лейпциг
    11.1% (13)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.7% (9)
    3:1 РБ Лейпциг
    4.3% (5)
    4:1 РБ Лейпциг
    1.7% (2)
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