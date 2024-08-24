Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Бамба Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

91' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

90' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

90' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Матс Панневиг из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Симонс Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Виттек Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

85' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Орбан Вилли удален с поля!

84' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хенрихс Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи

81' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Алиу Бальде нанес удар, но тот был заблокирован.

80' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матс Панневиг наказан за толчок Хенрихс Бенджамин

78' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Алиу Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновлен

71' Тактическая замена. Лосилья Антони уходит с поля и его заменяет Матс Панневиг

71' Тактическая замена. Хофманн Филипп уходит с поля и его заменяет Алиу Бальде

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Древес Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Бохум

68' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

67' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Бохум

64' Удар от ворот произведет Бохум

62' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

61' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

59' Г О О О О Л - Нуса Антонио первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

59' Нуса Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Сегодняшная посещаемость составляет 44611 болельщиков

58' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

54' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Бохум

49' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Хофманн Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Дашнер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.