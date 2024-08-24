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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 30660 Главный судья: Штегеманн Саша
Аугсбург
2:2
Конец матча
Вердер
0'
0:1
12' Гол
Агу Феликс
1:1
16' Гол
Реджбекай Элвис
2:1
35' Гол
Эссанд Самюэль
55' Желтая карточка
Энгельс Арне
2:2
58' Гол
Нжинма Джастин
90' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
90' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
90' Желтая карточка
Грюлль Марко
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Агу Феликс
(Вайзер Митчелл)
16'
Реджбекай Элвис
(Титц Филлип)
1:1
35'
Эссанд Самюэль
(Брайтхаупт Тим)
2:1
46'
 
Нжинма Джастин
Keke Topp
46'
 
Юнг Антони
Штарк Никлас
55'
Энгельс Арне
 
58'
2:2
Нжинма Джастин
(Вайзер Митчелл)
59'
Йенсен Фредрик
Майер Арне
 
59'
Дорш Никлас
Брайтхаупт Тим
 
66'
Бауэр Максимилиан
Титц Филлип
 
79'
Вольф Мариус
Яннулис Димитрис
 
80'
Мунье Стив
Энгельс Арне
 
81'
 
Грюлль Марко
Дукш Марвин
88'
 
Биттенкорт Леонардо
Шмид Романо
90'
Эссанд Самюэль
 
90'
Гоувелеув Джеффри
 
90'
 
Альверо Скелли
Линен Сенне
90'
 
Грюлль Марко

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 378 Количество передач 461
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Аугсбург 43.5% (50)
X 33.9% (39)
Вердер 22.6% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лабрович
Недилько
3
Педерсен
Мадс
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
13
Яннулис
Димитрис
8
Реджбекай
Элвис
18
Брайтхаупт
Тим
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
9
Эссанд
Самюэль
21
Титц
Филлип
1
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
6
Стаге
Йенс
27
Агу
Феликс
42
Keke
Topp
7
Дукш
Марвин
Аугсбург
4-3-1-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Аугсбург
Вердер

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

25 матчей

48%
8%
44%
12 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
2:3
Б
1:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:2
Б
4:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.08

Среднее время на гол

45
83

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.54
1.67

Среднее время на гол

58
54

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.76
1.36

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

51
66

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реджбекай Элвис 1 1
Эссанд Самюэль 1 1
Титц Филлип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агу Феликс 1 1
Нжинма Джастин 1 1
Вайзер Митчелл 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Энгельс Арне 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грюлль Марко 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1
Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Вердер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2
Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2

Результаты матчей

Аугсбург
Вердер

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Байер Л Джака Гранит 1
Боруссия М Кляйндинст Тим 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30660 болельщиков
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Аугсбург: 45%, Вердер: 55%.
  • 95'
    Грюлль Марко получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Грюлль Марко из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Дорш Никлас
  • 95'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Аугсбург 43.5% (50)
    X 33.9% (39)
    Вердер 22.6% (26)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 2:2 Вердер

    Исход игры
    Аугсбург
    43.5% (50)
    Ничья
    33.9% (39)
    Вердер
    22.6% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (92)
    Нет
    16.36% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Аугсбург
    27% (31)
    1:1 Ничья
    26.1% (30)
    1:2 Вердер
    17.4% (20)
    1:0 Аугсбург
    12.2% (14)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Аугсбург
    1.7% (2)
    0:1 Вердер
    1.7% (2)
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