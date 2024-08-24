Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

84' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Вольф Мариус упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

82' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

81' Стаге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

80' Удар от ворот произведет Аугсбург

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Аугсбург

77' Йенсен Фредрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Реджбекай Элвис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

72' Оооо... вот это был удар! Дукш Марвин должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Дукш Марвин . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аугсбург

67' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Вердер

66' Энгельс Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

62' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!

58' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Аугсбург

55' Энгельс Арне получил желтую карточку от судьи

54' Удар от ворот произведет Аугсбург

53' Удар от ворот произведет Аугсбург

53' Агу Феликс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе

52' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Оооо... вот это был удар! Дукш Марвин должен был забить с этой позиции.

50' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника