Тур: 1. Стадион: ВВК Арена. Зрители: 30660 Главный судья: Штегеманн Саша
0'
0:1
12' ГолАгу Феликс
1:1
16' ГолРеджбекай Элвис
2:1
35' ГолЭссанд Самюэль
55' Желтая карточкаЭнгельс Арне
2:2
58' ГолНжинма Джастин
90' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
90' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
90' Желтая карточкаГрюлль Марко
90'+7
Ход матча
12'
0:1
16'
1:1
35'
2:1
55'
58'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
378 Количество передач 461
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
21
Титц
Филлип
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
14
Линен
Сенне
27
Агу
Феликс
42
Keke
Topp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
42 Keke ToppНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Мио БакхаусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грюлль МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аугсбург
Вердер
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
25 матчей
48%
8%
44%
12 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
48%
28%
24%
12 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.54
1.67
Среднее время на гол
58
54
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.76
1.36
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
51
66
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реджбекай Элвис
|1
|1
|Эссанд Самюэль
|1
|1
|Титц Филлип
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агу Феликс
|1
|1
|Нжинма Джастин
|1
|1
|Вайзер Митчелл
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грюлль Марко
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вердер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1
Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0
Вердер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Энерги Коттбус - Вердер 1:3 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ковентри - Вердер 1:2
Вердер - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Вердер - Лечче 0:3 Вердер - Верден 04 2:0 Блюменталер - Вердер 4:9 Гаррель - Вердер 0:8 Вердер - Бохум 4:1 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Аугсбург - Вердер 0:3 Вердер - Штутгарт 2:1 Байер Л - Вердер 5:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Вердер - Боруссия Д 1:2
Результаты матчей
Аугсбург
Вердер
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|3
|Фрайбург
|Кюблер Лукас
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Байер Л
|Джака Гранит
|1
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|РБ Лейпциг
|Орбан Вилли
|1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|1
|Боруссия М
|Лайнер Штефан
|1
|Майнц
|Кор Доминик
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аугсбург 2:2 Вердер
Исход игры
Аугсбург
43.5% (50)
Ничья
33.9% (39)
Вердер
22.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
83.64% (92)
Нет
16.36% (18)
Популярный счёт
2:1 Аугсбург
27% (31)
1:1 Ничья
26.1% (30)
1:2 Вердер
17.4% (20)
1:0 Аугсбург
12.2% (14)
2:2 Ничья
6.1% (7)
3:1 Аугсбург
1.7% (2)
0:1 Вердер
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!