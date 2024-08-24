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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 81365 Главный судья: Цвайер Феликс
Боруссия Д
2:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
72' Гол
Байно-Гиттенс Джейми
86' Желтая карточка
Схири Эльес
2:0
90' Гол
Байно-Гиттенс Джейми
90'+5

Ход матча

59'
Байер Максимилиан
Мален Дониэлл
 
59'
Байно-Гиттенс Джейми
Адейеми Карим
 
69'
 
Нкунку Нильс
Теате Артур
69'
 
Матанович Игорь
Мармуш Омар
72'
Байно-Гиттенс Джейми
(Гросс Паскаль)
1:0
76'
 
Хёйлунн Оскар
Гётце Марио
76'
 
Узун Кан
Шаиби Фарес
77'
 
Кнауфф Ансгар
Экитике Уго
81'
Рейна Джованни
Забитцер Марсель
 
81'
Нмеча Феликс
Джан Эмре
 
85'
Бенсебаини Рами
Брандт Юлиан
 
86'
 
Схири Эльес
90'
Байно-Гиттенс Джейми
(Бенсебаини Рами)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 697 Количество передач 293
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Боруссия Д 94.2% (114)
X 4.1% (5)
Айнтрахт Фр 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
3
Антон
Вальдемар
25
Зюле
Никлас
4
Шлоттербек
Нико
26
Рюэрсон
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
23
Джан
Эмре
13
Гросс
Паскаль
20
Забитцер
Марсель
10
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
7
Мармуш
Омар
8
Шаиби
Фарес
11
Экитике
Уго
Боруссия Д
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

95.5%
13.6%
21 победа 3 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

36 матчей

58.3%
25%
16.7%
21 победа 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.1%
47.2%
16.7%
13 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
22.2%
19.5%
21 победа 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:1
Б
3:3
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
5:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:2
Б
2:2
К
1:2
Б
3:1
Б
2:1
Б
1:0
ТМК
4:0
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
4:0
К
0:1
Б
1:2
Б
3:0
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

55
27

Голов в среднем за матч

3.06
1.5

Среднее время на гол

29
60

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Среднее время на гол

64
101

Всего голов

80
43

Голов в среднем за матч

2.22
1.19

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

40
75

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байно-Гиттенс Джейми 2 2
Гросс Паскаль 0 0
Бенсебаини Рами 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3
Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4
Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Байер Л Джака Гранит 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
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    Прогнозы 121
    Боруссия Д 94.2% (114)
    X 4.1% (5)
    Айнтрахт Фр 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Боруссия Д
    94.2% (114)
    Ничья
    4.1% (5)
    Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.78% (93)
    Меньше
    16.22% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (96)
    Нет
    13.51% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    48.8% (59)
    3:1 Боруссия Д
    17.4% (21)
    3:2 Боруссия Д
    7.4% (9)
    2:0 Боруссия Д
    7.4% (9)
    1:0 Боруссия Д
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    4:2 Боруссия Д
    2.5% (3)
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