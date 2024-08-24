Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Боруссия Д имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Рюэрсон Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Брандт Юлиан пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

39' Хорошую попытку сделал Экитике Уго . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

38' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хорошую попытку сделал Забитцер Марсель . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Адейеми Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Боруссия Д идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

28' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Боруссия Д совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Кобель Грегор взял и забрал мяч на выходе

17' Кристенсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Экитике Уго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Шаиби Фарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Матч возобновлен

3' Шлоттербек Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Боруссия Д совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть