Тур: 1. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Зрители: 81365 Главный судья: Цвайер Феликс
2:0
Конец матча
0'
1:0
72' ГолБайно-Гиттенс Джейми
86' Желтая карточкаСхири Эльес
2:0
90' ГолБайно-Гиттенс Джейми
90'+5
Ход матча
72'
76'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
697 Количество передач 293
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Зюле
Никлас
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
35
Тута
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
95.5%
13.6%
21 победа 3 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
36 матчей
58.3%
25%
16.7%
21 победа 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.1%
47.2%
16.7%
13 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
22.2%
19.5%
21 победа 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
55
27
Голов в среднем за матч
3.06
1.5
Среднее время на гол
29
60
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Среднее время на гол
64
101
Всего голов
80
43
Голов в среднем за матч
2.22
1.19
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
40
75
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|2
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Бенсебаини Рами
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схири Эльес
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3
Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0 Майнц - Боруссия Д 3:0 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Боруссия Д - Байер Л 1:1 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4
Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|3
|Фрайбург
|Кюблер Лукас
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Байер Л
|Джака Гранит
|1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|РБ Лейпциг
|Орбан Вилли
|1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|1
|Боруссия М
|Лайнер Штефан
|1
|Майнц
|Кор Доминик
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Боруссия Д
94.2% (114)
Ничья
4.1% (5)
Айнтрахт Фр
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
83.78% (93)
Меньше
16.22% (18)
Обе команды забьют
Да
86.49% (96)
Нет
13.51% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
48.8% (59)
3:1 Боруссия Д
17.4% (21)
3:2 Боруссия Д
7.4% (9)
2:0 Боруссия Д
7.4% (9)
1:0 Боруссия Д
4.1% (5)
1:1 Ничья
3.3% (4)
4:2 Боруссия Д
2.5% (3)
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