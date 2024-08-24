Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Anrie Chase не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Штутгарт

47' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Фрайбург

47' Фюрих Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Матч возобновлен

42' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

41' Адаму Чуквубике получил желтую карточку от судьи

41' Ундав Дениз пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

38' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Оооо... вот это был удар! Рохль Мерлин должен был забить с этой позиции.

33' Оооо... вот это был удар! Рохль Мерлин должен был забить с этой позиции.

33' Хорошую попытку сделал Рохль Мерлин . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Штутгарт

33' Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Г О О О О Л - Кюблер Лукас из команды Фрайбург правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Удар от ворот произведет Фрайбург

21' Ундав Дениз не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Штутгарт

17' Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гюнтер Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

8' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Г О О О О Л - Вау! Демирович Эрмедин классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Штутгарт начинает с центра поля