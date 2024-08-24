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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 34700 Главный судья: Вельц Тобиас
Фрайбург
3:1
Конец матча
Штутгарт
0'
0:1
2' Гол
Демирович Эрмедин
1:1
27' Гол
Кюблер Лукас
41' Желтая карточка
Адаму Чуквубике
2:1
54' Гол
Доан Рицу
57' Желтая карточка
Линхарт Филипп
3:1
61' Гол
Кюблер Лукас
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Демирович Эрмедин
27'
Кюблер Лукас
(Адаму Чуквубике)
1:1
41'
Адаму Чуквубике
 
54'
Доан Рицу
2:1
57'
Линхарт Филипп
 
57'
 
Миттельштедт Максимилиан
Крэтзиг Франс
61'
Кюблер Лукас
(Грифо Винченцо)
3:1
63'
Хёлер Лукас
Рохль Мерлин
 
65'
 
Ридер Фабиан
Ундав Дениз
65'
 
Диль Юстин
Каразор Атакан
65'
 
Чейс Анрие
Штенцель Паскаль
72'
Шаллаи Роланд
Доан Рицу
 
73'
Гинтер Маттиас
Эггештайн Максимилиан
 
81'
 
Вольтемаде Ник
Фюрих Крис
82'
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
 
82'
Bruno Ogbus
Кюблер Лукас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 307 Количество передач 637
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Фрайбург 19.5% (23)
X 22% (26)
Штутгарт 58.5% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Мюллер
Флориан
17
Кюблер
Лукас
37
Розенфельдер
Макс
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
34
Рохль
Мерлин
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
6
Штиллер
Анджело
24
Шабо
Юлиан
13
Крэтзиг
Франс
8
Мийо
Энцо
16
Каразор
Атакан
18
Левелинг
Джейми
26
Ундав
Дениз
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
Фрайбург
4-2-3-1
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Штутгарт

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
10 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.7%
20%
53.3%
8 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
8 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:3
Б
5:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:3
Б
2:1
К
1:0
ТМК
0:3
Б
2:3
ТМК
2:4
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
1:3
К
2:1
Б
2:1
К
2:1
Б
3:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
4:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.27

Среднее время на гол

58
71

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

2.2
1.93

Среднее время на гол

40
46

Всего голов

56
48

Голов в среднем за матч

1.87
1.6

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

48
56

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюблер Лукас 2 2
Доан Рицу 1 1
Грифо Винченцо 0 0
Гюнтер Кристиан 0 0
Адаму Чуквубике 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 1 1

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 1 0
Адаму Чуквубике 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2
Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3 Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1
Штутгарт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5
Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Вердер - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Штутгарт - Хайденхайм 3:3 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1

Результаты матчей

Фрайбург
Штутгарт

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Байер Л Джака Гранит 1
Боруссия М Кляйндинст Тим 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Фрайбург 19.5% (23)
    X 22% (26)
    Штутгарт 58.5% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 3:1 Штутгарт

    Исход игры
    Фрайбург
    19.5% (23)
    Ничья
    22% (26)
    Штутгарт
    58.5% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (77)
    Меньше
    31.25% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    88.39% (99)
    Нет
    11.61% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    41.5% (49)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    2:1 Фрайбург
    15.3% (18)
    0:1 Штутгарт
    8.5% (10)
    2:3 Штутгарт
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Фрайбург
    2.5% (3)
    1:3 Штутгарт
    1.7% (2)
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