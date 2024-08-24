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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Майнц
1:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
7' Желтая карточка
Кор Доминик
45' Желтая карточка
Тусар Люка
52' Желтая карточка
Духи Данило
1:0
53' Гол
Амири Надим
1:1
74' Гол
Бенеш Ласло
90' Желтая карточка
Госенс Робин
90'+8

Ход матча

7'
Кор Доминик
 
31'
Бель Штефан
Лайч Максим
 
45'
 
Тусар Люка
52'
 
Духи Данило
53'
Амири Надим
1:0
65'
 
Вертессен Йорбе
Тусар Люка
72'
 
Бенеш Ласло
Шефер Андраш
72'
 
Хаберер Яник
Холлербах Бенедикт
72'
 
Скарке Тим
Триммель Кристофер
74'
1:1
Бенеш Ласло
(Скарке Тим)
76'
Зиб Арминдо
Онисиво Карим
 
83'
 
Кверфельд Леопольд
Фогт Кевин
85'
Небель Пауль
Каси Антони
 
86'
Вайпер Нельсон
Сано Каису
 
90'
 
Госенс Робин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 378 Количество передач 319
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Майнц 61.1% (69)
X 28.3% (32)
Унион Берлин 10.6% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
5
Лайч
Максим
25
Ханче-Ольсен
Андреас
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
6
Госенс
Робин
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
29
Тусар
Люка
16
Холлербах
Бенедикт
17
Сибачо
Жордан
Майнц
3-4-2-1
Унион Берлин
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Унион Берлин

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
4:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:3

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Среднее время на гол

32
75

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.9
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амири Надим 1 1
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 1
Скарке Тим 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Духи Данило 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0
Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Майнц - Дармштадт 4:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:0 Майнц - Бохум 2:0 Бавария - Майнц 8:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Байер Л - Майнц 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Штутгарт - Майнц 3:1
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4
Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Майнц
Унион Берлин

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Майнц
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Байер Л Джака Гранит 1
Боруссия М Кляйндинст Тим 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
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    Прогнозы 113
    Майнц 61.1% (69)
    X 28.3% (32)
    Унион Берлин 10.6% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Майнц
    61.1% (69)
    Ничья
    28.3% (32)
    Унион Берлин
    10.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.45% (61)
    Меньше
    44.55% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    40.7% (46)
    1:1 Ничья
    23% (26)
    1:0 Майнц
    11.5% (13)
    1:2 Унион Берлин
    8.8% (10)
    2:0 Майнц
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Унион Берлин
    1.8% (2)
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