Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

93' Зиб Арминдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Бенеш Ласло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Майнц

89' Матч возобновится спорным мячом

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Удар от ворот произведет Майнц

87' Бенеш Ласло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Бенеш Ласло пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

86' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Майнц

84' Хорошую попытку сделал Сибачо Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Хедира Рани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Фогт Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Фогт Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Майнц

64' Ханче-Ольсен Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Каси Антони из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сано Каису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Удар от ворот произведет Майнц

59' Сано Каису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Каси Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

57' Кор Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Майнц

54' Команда Майнц забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

53' Г О О О О Л - Амири Надим правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

52' Духи Данило - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

52' Мвене Филлипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Игрок из команды Унион Берлин делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

48' Госенс Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Каси Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Онисиво Карим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника