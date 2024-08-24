Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Г О О О О Л - Матино Сюто забивает с правой ноги!

87' Г О О О О Л - Крамарич Андрей забивает ударом с правой ноги!

87' Хорошую попытку сделал Ларсен Якоб-Бруун . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

87' Хорошую попытку сделал Беккер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Анду Йобель Келати совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Тим Дрекслер из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Бериша Мергим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

74' Холтби Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тим Дрекслер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

71' Холтби Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

66' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

63' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Холтби Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Хорошую попытку сделал Матино Сюто . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

58' Матино Сюто не смог попасть в створ ударом издали

57' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

57' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Тим Дрекслер пробует нанести удар издали, но Тимон Вайнер держит все под контролем

52' Гложек Адам не смог попасть в створ ударом издали

51' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гложек Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Матч возобновлен

47' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

47' Крамарич Андрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.