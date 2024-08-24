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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Хоффенхайм
3:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
5' Желтая карточка
Вайнер Тимон
1:0
6' Пенальти
Крамарич Андрей
14' Желтая карточка
Гложек Адам
2:0
37' Гол
Крамарич Андрей
2:1
63' Гол
Бернхардссон Александер
81' Желтая карточка
Andu Yobel Kelati
82' Вторая желтая карточка
Andu Yobel Kelati
3:1
87' Гол
Крамарич Андрей
3:2
89' Гол
Матино Сюто
90' Желтая карточка
Моэрстедт Макс
90'+6

Ход матча

5'
 
Вайнер Тимон
6'
Крамарич Андрей
1:0
14'
Гложек Адам
 
37'
Крамарич Андрей
(Бюльтер Мариус)
2:0
46'
 
Порат Финн
Коменда Марко
46'
 
Andu Yobel Kelati
Пухач Тымотеуш
54'
 
Арп Янн-Фите
Пихлер Бенедикт
59'
Бериша Мергим
Гложек Адам
 
63'
2:1
Бернхардссон Александер
(Порат Финн)
69'
Ларсен Якоб-Бруун
Бюльтер Мариус
 
69'
Гайгер Деннис
Гриллич Флориан
 
79'
 
Nicolai Remberg
Кнудсен Магнус
81'
 
Andu Yobel Kelati
82'
 
Шульц Марвин
Холтби Льюис
82'
 
Andu Yobel Kelati
87'
Крамарич Андрей
3:1
89'
3:2
Матино Сюто
(Nicolai Remberg)
89'
Нсоки Стенли
Прасс Александр
 
90'
Моэрстедт Макс
Крамарич Андрей
 
90'
Моэрстедт Макс
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 459 Количество передач 382
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Хоффенхайм 91.3% (105)
X 8.7% (10)
Хольштайн Киль 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
4
Дрекслер
Тим
16
Стах
Антон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
22
Прасс
Александр
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
1
Вайнер
Тимон
4
Эррас
Патрик
6
Marko
Ivezic
3
Коменда
Марко
17
Беккер
Тимо
27
Пухач
Тымотеуш
10
Холтби
Льюис
24
Кнудсен
Магнус
18
Матино
Сюто
11
Бернхардссон
Александер
9
Пихлер
Бенедикт
Хоффенхайм
3-4-1-2
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Хольштайн Киль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 3 (1) 3
Бюльтер Мариус 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернхардссон Александер 1 1
Матино Сюто 1 1
Порат Финн 0 0
Nicolai Remberg 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гложек Адам 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andu Yobel Kelati 1 1
Вайнер Тимон 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2
Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0
Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Хольштайн Киль

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Санкт-Паули
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Байер Л Джака Гранит 1
Боруссия М Кляйндинст Тим 1
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Майнц Кор Доминик 1
Весь список
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    Прогнозы 115
    Хоффенхайм 91.3% (105)
    X 8.7% (10)
    Хольштайн Киль 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Хоффенхайм
    91.3% (105)
    Ничья
    8.7% (10)
    Хольштайн Киль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.25% (58)
    Меньше
    47.75% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    55.86% (62)
    Нет
    44.14% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    31.3% (36)
    2:0 Хоффенхайм
    25.2% (29)
    1:0 Хоффенхайм
    14.8% (17)
    3:1 Хоффенхайм
    9.6% (11)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:0 Хоффенхайм
    2.6% (3)
    4:1 Хоффенхайм
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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