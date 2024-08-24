Тур: 1. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Стилер Тобиас
3:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаВайнер Тимон
1:0
6' ПенальтиКрамарич Андрей
14' Желтая карточкаГложек Адам
2:0
37' ГолКрамарич Андрей
2:1
63' ГолБернхардссон Александер
81' Желтая карточкаAndu Yobel Kelati
82' Вторая желтая карточкаAndu Yobel Kelati
3:1
87' ГолКрамарич Андрей
3:2
89' ГолМатино Сюто
90' Желтая карточкаМоэрстедт Макс
90'+6
Ход матча
5'
6'
1:0
14'
37'
63'
87'
3:1
89'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
459 Количество передач 382
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Матино
Сюто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
24 Йон МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Lars Strobl
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Матино СютоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Хольштайн Киль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|3 (1)
|3
|Бюльтер Мариус
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернхардссон Александер
|1
|1
|Матино Сюто
|1
|1
|Порат Финн
|0
|0
|Nicolai Remberg
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гложек Адам
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andu Yobel Kelati
|1
|1
|Вайнер Тимон
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2
Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1
Хольштайн Киль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0
Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
Хольштайн Киль
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|3
|Фрайбург
|Кюблер Лукас
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Байер Л
|Джака Гранит
|1
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|1
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|РБ Лейпциг
|Орбан Вилли
|1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|1
|Боруссия М
|Лайнер Штефан
|1
|Майнц
|Кор Доминик
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Хольштайн Киль
Исход игры
Хоффенхайм
91.3% (105)
Ничья
8.7% (10)
Хольштайн Киль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
31.3% (36)
2:0 Хоффенхайм
25.2% (29)
1:0 Хоффенхайм
14.8% (17)
3:1 Хоффенхайм
9.6% (11)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:0 Хоффенхайм
2.6% (3)
4:1 Хоффенхайм
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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