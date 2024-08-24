Тур: 6. Стадион: ВЭБ Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
10
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дивеев Игорь
|4
|0.8
|Обляков Иван
|2
|0.4
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.4
|Келлвен Дуглас
|1
|0.2
|Круговой Данил
|0
|0
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.4
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.2
|Палиенко Максим
|1
|0.2
|Тимошенко Иван
|1
|0.2
|Данилин Кирилл
|1
|0.2
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.2
|Лончар Стефан
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Круговой Данил
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Мойзес Роберто
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Гайич Милан III
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
0
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Акрон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2
Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Акрон
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
32
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Динамо Москва
|Даса Элазар
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Акрон
Исход игры
ЦСКА Москва
85.7% (126)
Ничья
8.8% (13)
Акрон
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
37.17% (42)
Нет
62.83% (71)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
33.3% (49)
2:1 ЦСКА Москва
13.6% (20)
1:0 ЦСКА Москва
10.2% (15)
3:1 ЦСКА Москва
6.8% (10)
3:0 ЦСКА Москва
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
4:1 ЦСКА Москва
2.7% (4)
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