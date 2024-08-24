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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 145
ЦСКА Москва 85.5% (124)
X 9% (13)
Акрон 5.5% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Акрон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
3
Круговой
Данил
7
Давила
Виктор
11
Мусаев
Тамерлан
21
Файзуллаев
Аббосбек
1
Волков
Сергей
77
Савичев
Константин
26
Эсковаль
Родриго
4
Пауло
Витор
III
23
Димоски
Боян
10
Палиенко
Максим
5
Джурасович
Алекса
15
Лончар
Стефан
7
Данилин
Кирилл
17
Бакаев
Солтмурад
11
Тавареш
Жилсон
ЦСКА Москва
3-4-3
Акрон
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивеев Игорь 4 0.8
Обляков Иван 2 0.4
Мусаев Тамерлан 2 0.4
Келлвен Дуглас 1 0.2
Круговой Данил 0 0
Жемалетдинов Рифат 0 0
Виллиан Роша 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.4
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.2
Палиенко Максим 1 0.2
Тимошенко Иван 1 0.2
Данилин Кирилл 1 0.2
Савичев Константин 1 (1) 0.2
Лончар Стефан 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0
Зделар Саша 1 0
Койта Секу 1 0
Мойзес Роберто 1 0
Николич Марко 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Гайич Милан III 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Акрон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
ЦСКА Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
0
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Акрон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2
Акрон
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2
Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Акрон

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
16.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Весь список
  • До матча
  • Судья
    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

    Судья: Чистяков Артём Владимирович (Азов).
    Помощник судьи: Стипиди Алексей Григорьевич (Краснодар).
    Помощник судьи: Попков Станислав Ильич (Петрозаводск).
    Резервный судья: Аверьянов Константин Алексеевич (Санкт-Петербург).
    Делегат: Суворов Иван Алексеевич (Москва).
    Инспектор: Кулагин Виктор Васильевич (Москва).
    ВАР: Безбородов Владислав Юрьевич (Санкт-Петербург).
    АВАР: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
  • Приветствуем всех любителей футбола! Московский ЦСКА и тольяттинский "Акрон" сойдутся между собой в первом субботнем матче шестого тура Российской премьер-лиги. Текстовую онлайн-трансляцию сего действа на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось считанные секунды.



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Прогнозы 145
ЦСКА Москва 85.5% (124)
X 9% (13)
Акрон 5.5% (8)
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ЦСКА Москва
Ничья
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Акрон

Исход игры
ЦСКА Москва
85.7% (126)
Ничья
8.8% (13)
Акрон
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
37.17% (42)
Нет
62.83% (71)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
33.3% (49)
2:1 ЦСКА Москва
13.6% (20)
1:0 ЦСКА Москва
10.2% (15)
3:1 ЦСКА Москва
6.8% (10)
3:0 ЦСКА Москва
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
4:1 ЦСКА Москва
2.7% (4)
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ЦСКА Москва
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