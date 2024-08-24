Тур: 7. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
1'
1:0
Владение мячом
27
Сивис
Максим
28
Омавоо
Жозуэ
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Stefan BanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
17 Мора Карлос
-
27 David Barbu
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
36 матчей
16.7%
33.3%
50%
6 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.24
0.53
Среднее время на гол
72
170
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
51
36
Голов в среднем за матч
1.42
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|4 (2)
|0.67
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.5
|Абдалла Хаким
|2
|0.33
|Каржан Каталин
|2
|0.33
|Опрут Рауль
|1
|0.17
|Неагу Петру
|1
|0.17
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|5
|0.83
|Парадела Луис
|1
|0.17
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.17
|Stefan Bana
|1
|0.17
|Зайков Джоко
|1
|0.17
|Кольич Элвир
|1
|0.17
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.17
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.17
|Баярам Штефан
|1
|0.17
|Хури Льес
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|3
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Сивис Максим
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Парадела Луис
|3
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Динамо Бухарест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
Точный счет
4:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3