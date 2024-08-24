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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Динамо Бухарест
1:0
Первый тайм: 14'
Университатя Крайова
0'
1:0
1' Гол
Бани Андрей

Ход матча

1'
Бани Андрей
(Сельмани Астрит)
1:0
13'
 
Мора Карлос
Парадела Луис

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Университатя Крайова
3.15
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3.85
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
22
Бани
Андрей
9
Сельмани
Астрит
19
Абдалла
Хаким
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
5
Меквабишвили
Анзор
31
Stefan
Bana
28
Митрицэ
Александру
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
Динамо Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

36 матчей

16.7%
33.3%
50%
6 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
170

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.67
Dennis Politic 3 (1) 0.5
Абдалла Хаким 2 0.33
Каржан Каталин 2 0.33
Опрут Рауль 1 0.17
Неагу Петру 1 0.17
Боатенг Кеннеди 0 0
Бани Андрей 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 5 0.83
Парадела Луис 1 0.17
Меквабишвили Анзор 1 0.17
Stefan Bana 1 0.17
Зайков Джоко 1 0.17
Кольич Элвир 1 0.17
Кэпэцынэ Михай 1 0.17
Мальдонадо Дениль 1 0.17
Баярам Штефан 1 0.17
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 3 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Абдалла Хаким 1 0
Сивис Максим 1 0
Опрут Рауль 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Парадела Луис 3 0
Банку Никусор 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Динамо Бухарест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

4:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4
2
4
3.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 1:0 7 3 3 1 15 - 9 12
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
6.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
7.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
9.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
12.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
13.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1:0 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 0:1 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
5.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
7.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Динамо Бухарест
 1:0 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Такуто Осима ослабляет давление, выбив мяч.
  • 13'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Парадела Луис получил легкую травму, и его заменил Мора Карлос.
  • 13'
    Парадела Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Динамо Бухарест
    Университатя Крайова
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