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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Динамо Бухарест
2:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
1:0
1' Гол
Бани Андрей
2:0
42' Гол
Гнаоре Эдди
2:1
44' Гол
Кольич Элвир
49' Желтая карточка
Опрут Рауль
58' Красная карточка
Сивис Максим
65' Желтая карточка
Влэдою Штефан
80' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
82' Вторая желтая карточка
Омавоо Жозуэ
87' Желтая карточка
Хури Льес
87' Желтая карточка
Маргинеан Юлиус
87' Желтая карточка
Cristian Licsandru
90' Желтая карточка
Zeljko Kopic
90' Желтая карточка
Голубович Аднан
90' Желтая карточка
Костин Кристиан
90'+8
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
19
Абдалла
Хаким
9
Сельмани
Астрит
22
Бани
Андрей
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
11
Банку
Никусор
5
Меквабишвили
Анзор
8
Takuto
Oshima
31
Stefan
Bana
28
Митрицэ
Александру
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
Динамо Бухарест
Университатя Крайова

История личных встреч

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

36 матчей

16.7%
33.3%
50%
6 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

19.4%
36.1%
44.5%
7 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.2%
36.1%
41.7%
8 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2
Л1ГБ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:6
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
1:0
Л1
2:2
Л1
2:2
Л1ГА
2:2
К
0:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ДА
0:2
ДА
2:2
К
1:1
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
2:0
ДА
1:0
ДА
4:4
ДА
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Среднее время на гол

72
170

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

51
36

Голов в среднем за матч

1.42
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 4 (2) 0.57
Dennis Politic 3 (1) 0.43
Абдалла Хаким 2 0.29
Каржан Каталин 2 0.29
Бани Андрей 1 0.14
Гнаоре Эдди 1 0.14
Опрут Рауль 1 0.14
Неагу Петру 1 0.14
Боатенг Кеннеди 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 5 0.71
Кольич Элвир 2 0.29
Парадела Луис 1 0.14
Меквабишвили Анзор 1 0.14
Stefan Bana 1 0.14
Зайков Джоко 1 0.14
Кэпэцынэ Михай 1 0.14
Мальдонадо Дениль 1 0.14
Баярам Штефан 1 0.14
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Takuto Oshima 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омавоо Жозуэ 2 1
Dennis Politic 3 0
Сивис Максим 1 1
Боатенг Кеннеди 2 0
Опрут Рауль 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Голубович Аднан 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Zeljko Kopic 1 0
Cristian Licsandru 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Парадела Луис 3 0
Влэдою Штефан 2 0
Хури Льес 1 0
Банку Никусор 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Динамо Бухарест
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Университатя Крайова
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
5
31%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2
ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

Точный счет

4:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
2
1
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 7 4 2 1 14 - 6 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 7 3 3 1 16 - 10 12
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
6.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
7.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
9.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
12.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
13.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
5.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
7.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Динамо Бухарест
 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (4)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
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