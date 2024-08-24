Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Судье надоело, что Cristian Costin тянет время и он наказал его горчичником

93' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Голубович Аднан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Матч возобновлен

87' Cristian Licsandru получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Маргинеан Юлиус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Хури Льес получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

86' Cristian Licsandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Боатенг Кеннеди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

80' Судье надоело, что Омавоо Жозуэ тянет время и он наказал его горчичником

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

76' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Cristian Costin из команды Динамо Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Cristian Costin выиграл воздушное противоборство у Мора Карлос

67' Хури Льес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Влэдою Штефан получил желтую карточку от судьи

63' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Тактическая замена. Каржан Каталин уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

60' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

60' Мора Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

56' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Динамо Бухарест

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Stefan Bana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гнаоре Эдди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Опрут Рауль получил желтую карточку от судьи

49' Миланов Георги навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Сельмани Астрит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Матч возобновлен

47' Меквабишвили Анзор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Мора Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника