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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Сепси
0:1
Конец матча
Униря Слобозия
0'
14' Желтая карточка
Алими Исник
40' Желтая карточка
Marius Coman
40' Желтая карточка
Ariel Lopez1
51' Желтая карточка
Каллаку Шерифф
52' Undefined phrase: football_event_
Ionut Coada
60' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
61' Желтая карточка
Laurentiu Vlasceanu
66' Желтая карточка
Медина Паоло
0:1
78' Пенальти
Поспелов Дмитрий
84' Красная карточка
Ниняй Бранислав
87' Желтая карточка
Поспелов Дмитрий
90'+7
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
25
Отелита
Богдан
21
Алими
Исник
18
Шигер
Давид
77
Нешкович
Михайло
7
Варга
Кевин
9
Marius
Coman
22
Дебелюх
Габриэл
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
23
Бэрбуц
Кристиан
30
Пурече
Флориан
98
Christ
Afalna
17
Камара
Секу
Сепси
Униря Слобозия

История личных встреч

Сепси
Униря Слобозия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 2 0.29
Штефан Флорин 1 0.14
Матей Космин 1 0.14
Варга Кевин 1 0.14
Marius Coman 1 0.14
Чоботарю Денис 1 0.14
Отелита Богдан 0 0
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поспелов Дмитрий 2 (1) 0.29
Пурече Флориан 1 0.14
Джеле Джордан 1 0.14
Andrei Dorobantu 1 0.14
Filip Ilie 1 0.14
Камара Секу 0 0
Сербаника Даниел 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Кечкеш Акош 1 0
Marius Coman 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
Штефан Флорин 1 0
Sota Mino 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 3 0
Поспелов Дмитрий 3 0
Медина Паоло 2 0
Джеле Джордан 0 1
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Christ Afalna 1 0
Laurentiu Vlasceanu 1 0
Marius Antoche 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0

Результаты матчей

Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Униря Слобозия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Униря Слобозия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Униря Слобозия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1
Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2

Результаты матчей

Сепси
Униря Слобозия

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сепси
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 0:1 7 4 2 1 13 - 5 14
2.
Университатя Клуж
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Оцелул Галац
 6 3 3 0 7 - 3 12
4.
Динамо Бухарест
 1:0 7 3 3 1 15 - 9 12
5.
Петролул Плоешти
 7 2 4 1 4 - 5 10
6.
Сепси
 7 2 2 3 7 - 10 8
7.
Униря Слобозия
 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Рапид Бухарест
 7 1 5 1 9 - 9 8
9.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
10.
Фарул Констанца
 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Политехника Яссы
 7 2 1 4 6 - 9 7
12.
Ботошани
 5 2 0 3 5 - 6 6
13.
УТА Арад
 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
ФКСБ
 5 1 2 2 6 - 8 5
15.
Германнштадт
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 1:0 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Университатя Крайова
 0:1 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Университатя Клуж
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 5 - 4 6
5.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
6.
Петролул Плоешти
 4 1 3 0 1 - 0 6
7.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Политехника Яссы
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сепси
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
ФКСБ
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Ботошани
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Рапид Бухарест
 3 0 3 0 5 - 5 3
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Университатя Крайова
 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Униря Слобозия
 4 2 1 1 3 - 4 7
4.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
5.
Рапид Бухарест
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
УТА Арад
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Динамо Бухарест
 1:0 4 0 3 1 6 - 7 3
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Германнштадт
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 4 (3)
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 4
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Фарул Констанца Ривалдиньо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
УТА Арад Омонди Эрик 3
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Униря Слобозия вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сепси: 69%, Униря Слобозия: 31%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Униря Слобозия
  • 97'
    Marian Draghiceanu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Габриэл Дебелюх выиграл воздушное противоборство у Marius Antoche.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 94'
      Laurentiu Vlasceanu не смог попасть в створ ударом издали
    • 94'
      Униря Слобозия начинает контратаку
    • 94'
      Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Флорин Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Тактическая замена. Ariel Lopez уходит с поля и его заменяет Stefan Pacionel
    • 93'
      Marius Antoche из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 92'
      Аганович Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 0:1 Униря Слобозия онлайн

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