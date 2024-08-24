Тур: 7. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАлими Исник
40' Желтая карточкаMarius Coman
40' Желтая карточкаAriel Lopez1
51' Желтая карточкаКаллаку Шерифф
52' Undefined phrase: football_event_Ionut Coada
60' Желтая карточкаНиняй Бранислав
61' Желтая карточкаLaurentiu Vlasceanu
66' Желтая карточкаМедина Паоло
0:1
78' ПенальтиПоспелов Дмитрий
84' Красная карточкаНиняй Бранислав
87' Желтая карточкаПоспелов Дмитрий
90'+7
Ход матча
14'
40'
40'
51'
52'
60'
66'
69'
78'
0:1
84'
87'
Владение мячом
21
Алими
Исник
18
Шигер
Давид
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
17
Камара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Nir BardaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
Униря Слобозия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.29
|Штефан Флорин
|1
|0.14
|Матей Космин
|1
|0.14
|Варга Кевин
|1
|0.14
|Marius Coman
|1
|0.14
|Чоботарю Денис
|1
|0.14
|Отелита Богдан
|0
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поспелов Дмитрий
|2 (1)
|0.29
|Пурече Флориан
|1
|0.14
|Джеле Джордан
|1
|0.14
|Andrei Dorobantu
|1
|0.14
|Filip Ilie
|1
|0.14
|Камара Секу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Sota Mino
|1
|0
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|3
|0
|Поспелов Дмитрий
|3
|0
|Медина Паоло
|2
|0
|Джеле Джордан
|0
|1
|Русу Денис
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Christ Afalna
|1
|0
|Laurentiu Vlasceanu
|1
|0
|Marius Antoche
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Униря Слобозия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Униря Слобозия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Униря Слобозия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1
Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1
Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2
Результаты матчей
Сепси
Униря Слобозия
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сепси
Униря Слобозия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|5.
|7
|2
|4
|1
|4 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|9 - 9
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|4.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Vladislav Blanuta
|4
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|3 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|3
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3