Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Флорин Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Габриэл Дебелюх пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

Дмитрий Поспелов создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Габриэл Дебелюх создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Marian Draghiceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Сепси имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Игрок из команды Униря Слобозия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Габриэл Дебелюх ослабляет давление, выбив мяч.

49' Пурече Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч возобновлен

47' Медина Паоло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Флорин Штефан ошибается в защите.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

46' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

46' Christ Afalna выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Бэрбуц Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Матч возобновлен

44' Ниняй Бранислав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Хорошую попытку сделал Christ Afalna . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Габриэл Дебелюх нанес удар головой, но Денис Русу спокойно отбил мяч.

43' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Ariel Lopez получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Мариус Коман получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

39' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Нешкович Михайло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Roland Niczuly ослабляет давление, выбив мяч.

37' Удар от ворот произведет Сепси

36' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Пурече Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Сепси

33' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Флорин Штефан из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Бэрбуц Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

30' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Отелита Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

28' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Дмитрий Поспелов успешно блокирует удар.

27' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Флорин Штефан из команды Сепси разыграл угловой с правого угла.

24' Дмитрий Поспелов ошибается в защите.

24' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Варга Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

22' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

20' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Шигер Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Флорин Штефан из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

17' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Сепси

15' Christ Afalna не смог попасть в створ ударом издали

14' Алими Исник - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

14' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

13' Варга Кевин из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Отелита Богдан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

12' Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Матч возобновлен

11' Габриэл Дебелюх на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сегодня отличная погода для футбола.

10' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

10' Удар от ворот произведет Сепси

9' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Пурече Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

5' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Флорин Штефан наказан за толчок Бэрбуц Кристиан

1' Бэрбуц Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сепси начинает с центра поля