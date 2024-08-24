Тур: 6. Стадион: Газпром Арена.
0:0
Второй тайм: 55'
0'
12' Желтая карточкаМартинс Кристофер
34' Желтая карточкаМедина Хесус
36' Желтая карточкаУмяров Наиль
Ход матча
34'
36'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нино
III
11
Клаудиньо
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
19
Медина
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
28 Зорин ДаниилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
42 матча
50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
14 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
2.35
1.58
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.04
Среднее время на гол
58
86
Всего голов
83
54
Голов в среднем за матч
1.98
1.29
Тотал матчей
2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|1.17
|Педро дос Сантос
|3
|0.5
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.5
|Мостовой Андрей
|1
|0.17
|Изидор Вильсон
|1
|0.17
|Вендел Маркус
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|4
|0.67
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.33
|Бабич Срджан
|2
|0.33
|Пруцев Данил
|1
|0.17
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Медина Хесус
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Нино III
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|3
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0
Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
Результаты матчей
Зенит
Спартак Москва
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Зенит
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
32
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Спартак Москва
|Умяров Наиль
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Зенит
60.5% (127)
Ничья
12.4% (26)
Спартак Москва
27.1% (57)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (88)
Меньше
27.27% (33)
Обе команды забьют
Да
80.17% (97)
Нет
19.83% (24)
Популярный счёт
2:1 Зенит
25.7% (54)
1:0 Зенит
5.2% (11)
1:1 Ничья
5.2% (11)
1:2 Спартак Москва
4.8% (10)
2:0 Зенит
3.3% (7)
3:1 Зенит
3.3% (7)
3:2 Зенит
2.9% (6)
2:2 Ничья
1.4% (3)
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