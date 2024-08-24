В составе "Спартака" также произошла одна замена в перерыве: вместо Олега Рябчука встречу продолжает Даниил Хлусевич.

Заброс на левый край штрафной площади хозяев прошёл на Угальде, но попытка его удара по воротам была блокирована защитником, который постелился в подкате.

В ответной атаке "сине-бело-голубых" Ерохину удалось в борьбе нанести удар по чужим воротам с линии штрафной площади правее центрально оси, но мяч улетел высоковато на трибуны.

"Зенит" после перерыва старается действовать активней и больше владеть мячом. В первом тайме хозяева поля держали мяч под своим контролем 44% игрового времени.

"Спартак" старается работать в прессинге и в дебюте второго тайма, но как-то уже не наблюдается у гостей той агрессии, которая была до перерыва.

"Зениту" пока что никак не удаётся зажать соперников на одной трети поля, чтобы накатывать свои позиционные атаки на ворота Максименко одну за другой.

Штрафной удар заработала команда Сергея Семака на правом фланге в глубине поля. Долго готовилась она к подаче, но в итоге было принято решение разыграть мяч накоротке.

В составе "Зенита" в перерыве произошла двойная замена: вместо Сергея Волкова и Андрея Мостового на поле вышли Нуралы Алип и Александр Ерохин.

Барко предпринял новую попытку дальнего удара, пальнув с правой ноги метров с 25, но мяч полетел существенно выше и правее створа ворот. Не испугала эта угроза Латышонка.

"Зенит" решил спокойно попасоваться на своей половине поля. Похоже, что команда Сергея Семака удовлетворена нулевой ничьей по итогам первого тайма, так что просто дожидается свистка на перерыв.

После передачи от Бонгонды, Угальде пробил по воротам со средней дистанции, но получилось недостаточно жёстко, да ещё и почти по центру ворот, так что Латышонок спокойно поймал мяч.

В контратаке Мостовой с левого фланга сместился в штрафную площадь гостей вдоль лицевой линии, но попытка передачи в центр была прервана внимательными защитниками "Спартака".

Первый тайм окончен! Без голов пока что у нас на "Газпром Арене". Отдыхаем...

Эракович жестковато нарушил правила в средней зоне. Виталий Мешков снова провёл профилактическую беседу с нарушителем, выразив надежду, что подобного в будущем не повторится.

В быстрой атаке "Спартака" Барко отдал пас на правый край штрафной площади в направлении рывка Мартинса, но тот опоздал с забеганием, из-за чего потенциально опасный момент был загублен.

Медина получил предупреждение за нарушение правил на чужой половине поля. Пока что по предупреждениям в нашем матче счёт - 0:2. Хотелось бы, чтобы счёт на табло у нас тоже изменялся, но там пока что остаются гореть две "баранки".

Перед матчем букмекеры видели "Зенит" достаточно большим фаворитом этого матча, но по игре пока что прогнозы специализированных аналитиков не особо подтверждаются. С другой стороны, единственный голевой момент пока что был именно у питерцев.

Спартаковцы снова начали пытаться работать в высоком прессинге на чужой половине поля. В итоге из-за этого гости едва не нарвались на разящую контратаку, которую ценой жёлтой карточки сорвал Умяров.

На правом фланге немного попасовались зенитовцы, после чего последовала подача в район линии вратарской площади, но там на месте оказались центральные защитники "Спартака".

Активность пошла в технической зоне "Спартака", а именно - там готовится замена. Видимо, у какого-то футболиста имеется повреждение, из-за которого он не может продолжать встречу.

Первая замена в составе "Спартака": вместо Кристофера Мартинса на поле вышел Роман Зобнин. Стоит отметить, что люксембуржец достаточно бодро покинул поле. Не исключено, что Деян Станкович просто крайне недоволен его действиями на поле.

Футболисты "Спартака" выглядят очень хорошо к концовке первого тайма. Активная игра в прессинге забрала не так уж много имеющихся сил у "красно-белых".

Петербургская публика на трибунах начала недовольно посвистывать, изъявляя таким образом своё недовольство по поводу того, что "Спартак" куда больше владеет мячом в этой встрече.

32' Ничего опасного у ворот "Спартака" не произошло после подачи углового, так что болельщикам "красно-белых" можно выдохнуть. С другой стороны, контратака у москвичей также не получилась.

31' Левым флангом провели атаку зенитовцы: Клаудиньо отпасовал в штрафную площадку на Мостового, который выполнил скидку на Дугласа Сантоса, но удар последнего пришёлся в защитника - мяч ушёл на угловой.

30' По первой трети игры пока что совершенно нельзя сказать, что "Зенит" играет дома, маловато владея мячом. На трибунах спартаковские фанаты также составляют достойную конкуренцию питерцам. Целых три сектора на "Газпром Арене" в этот день в красно-белых цветах.

29' С углового с правого фланга последовала низкая подача углового от Барко на Мартинса, который подрезал мяч в дальний угол ворот, но Латышонок в броске сумел совершить спасение.

28' Бонгонда получил мяч на правом фланге атаки, после чего попытался выполнить прострельную передачу вдоль ворот, но в подкате его достал Педро, который отбил мяч на угловой.

27' Принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне спартаковцы. "Зенит" при этом решил всем составом отойти на свою треть поля, совершенно сейчас не прессингуя оппонентов.

26' Ответную контратаку "Спартака" разогнал Бонгонда, который переправил мяч налево на Медину, однако после мягкой подачи последнего защитники "Зенита" сумели отбиться.

25' ОПАСНО! На левом фланге атаки "Зенита" без присмотра оставили Педро, который выполнил резкий прострел на дальнюю штангу, где Рябчук в подкате всё же первым добрался до мяча, после чего игровой снаряд рикошетом от колена Мостового полетел над перекладиной.

24' Барко с дальней дистанции решил пробить по воротам "Зенита", но в самый ответственный момент поехала опорная нога бьющего, из-за чего вместо удара получился кикс.

23' В очередном эпизоде Клаудиньо снова оказался в центре событий, на этот раз нарушив правила против соперника. Виталий Мешков сделал ему устное замечание.

22' Клаудиньо, пребывая на правом краю поля, с разворота выполнил передачу в чужую штрафную площадку, но она для партнёров по команде стала полной неожиданностью.

21' Команда Сергея Семака начала подключать коллективный прессинг на чужой половине поля, но пока что он не приносит каких-либо дивидендов.

20' У "Зенита" пока что, по-прежнему, ничего конструктивного не получается. Максименко пока что совершенно без работы, но расслабляться вратарю "гладиаторов" точно не стоит.

19' Подача углового с левого фланга последовала в район дальнего угла вратарской площади, откуда Литвинов попытался пробить головой, но получилась скидка, после чего зенитовцы разрядили ситуацию выносом мяча подальше.

18' Левым флангом спартаковцы провели быстрый контрвыпад с прострельной передачей в центр штрафной площади в направлении Бонгонды, но тому пробить всё же не позволили - будет угловой.

17' "Спартак" начал сбавлять свои прессингующие порывы. Встречают гости сейчас питерцев куда ниже, да ещё и нет уже былой агрессии в этом коллективном прессинге.

16' Футболисты обеих команд предъявляют какие-то претензии к Виталию Мешкову. Очень непростой матч для судейства, но вряд ли от поединка с такой вывеской можно было ожидать чего-то другого.

15' Угальде и Барриос сошлись в жёстком стыке в середине поля. В результате этого столкновения обоим парням потребовалась медицинская помощь.

14' С правого фланга из глубины поля следовал заброс в штрафную площадь гостей в направлении забегания Мостового, но слишком сильно получилось, так что мячом спокойно завладел Максименко.

13' В течение одной минуты Мартинс дважды нарушил правила на чужой половине поля. Второй фол сорвал потенциальную контратаку "Зенита", и арбитр продемонстрировал Кристоферу "горчичник".

12' Многовато свистков в дебюте матча. По нарушениям правил в данный момент счёт 4:2. Игроки перестраховываются при потере мяча. Пока что нет повода для демонстрации жёлтых карточек.

11' Постепенно игра в средней зоне начала выравниваться. В глубине поля Вендел заработал штрафной удар для "Зенита". Хозяева решили после этого разыграть мяч просто накоротке.

10' Всё ещё спартаковцы не позволяют защитникам соперника поднять голову, чтобы высмотреть адресата для паса. По этой причине "сине-бело-голубым" приходится просто не глядя пинать мяч подальше вперёд в борьбу.

9' Угловой на левом фланге заработала команда Деяна Станковича. Барко выполнил кручёную подачу в район линии вратарской площади, и Бабич пробил в борьбе головой, но получилось несильно и очень неточно.

8' Перешли в первую позиционную атаку петербуржцы, но она ничем интересным не закончилась - судьи зафиксировали положение "вне игры" у Педро, который поторопился с рывком на левом фланге атаки.

7' "Красно-белые" яростно прессингуют соперников непосредственно у чужой штрафной площадки. Надолго ли гостей хватит играть в таком темпе?

6' Барко доставил мяч в штрафную площадку, где пошла борьба за мяч, которая закончилась свистком главного арбитра, зафиксировавшего фол в атаке.

5' Штрафной удар на месте левого вингера заработал Медина, против которого сфолил Мостовой. Может быть достаточно опасно при розыгрыше этого стандартного положения.

4' Пока что мяч получше держится под контролем москвичей, но "Зенит" держит компактную оборону на своей половине поля, не подпуская противников к своим владениям на ударную дистанцию.

3' На правом фланге Волков в середине поля отобрал мяч у Медины, но прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил со стороны Сергея.

2' Стартовый сумбур сразу же наблюдается. Обе команды заряжены на высокой коллективный прессинг. "Спартак" явно не намерен добровольно соглашаться на игру вторым номером.