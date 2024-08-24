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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Зенит
0:0
Второй тайм: 55'
Спартак Москва
0'
12' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
34' Желтая карточка
Медина Хесус
36' Желтая карточка
Умяров Наиль

Ход матча

12'
 
Мартинс Кристофер
34'
 
Медина Хесус
36'
 
Умяров Наиль
39'
 
Зобнин Роман
Мартинс Кристофер
46'
Ерохин Александр
Мостовой Андрей
 
46'
Алип Нуралы
Волков Сергей
 
46'
 
Хлусевич Даниил
Рябчук Олег
Прогнозы 210
Зенит 60.5% (127)
X 12.4% (26)
Спартак Москва 27.1% (57)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Зенит
Ничья
Спартак Москва
3.60
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
17
Мостовой
Андрей
30
Кассьерра
Матео
24
Педро
дос
Сантос
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
6
Бабич
Срджан
2
Рябчук
Олег
18
Умяров
Наиль
35
Мартинс
Кристофер
77
Бонгонда
Тео
5
Барко
Эсекьель
19
Медина
Хесус
9
Угальде
Манфред
Зенит
4-3-3
Спартак Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

42 матча

50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
14 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

2.35
1.58

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.04

Среднее время на гол

58
86

Всего голов

83
54

Голов в среднем за матч

1.98
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1.17
Педро дос Сантос 3 0.5
Кассьерра Матео 3 (1) 0.5
Мостовой Андрей 1 0.17
Изидор Вильсон 1 0.17
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Клаудиньо 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 4 0.67
Барко Эсекьель 2 (1) 0.33
Бабич Срджан 2 0.33
Пруцев Данил 1 0.17
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 3 0
Денисов Даниил 2 0
Зобнин Роман 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0
Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
3
2
3
2
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
6.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Оренбург
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
16.
Факел
 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Зенит
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Оренбург
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
7.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Спартак Москва Умяров Наиль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    54'
    Штрафной удар заработала команда Сергея Семака на правом фланге в глубине поля. Долго готовилась она к подаче, но в итоге было принято решение разыграть мяч накоротке.
  • 53'
    "Зениту" пока что никак не удаётся зажать соперников на одной трети поля, чтобы накатывать свои позиционные атаки на ворота Максименко одну за другой.
  • 52'
    "Спартак" старается работать в прессинге и в дебюте второго тайма, но как-то уже не наблюдается у гостей той агрессии, которая была до перерыва.
  • 51'
    "Зенит" после перерыва старается действовать активней и больше владеть мячом. В первом тайме хозяева поля держали мяч под своим контролем 44% игрового времени.
  • 50'
    В ответной атаке "сине-бело-голубых" Ерохину удалось в борьбе нанести удар по чужим воротам с линии штрафной площади правее центрально оси, но мяч улетел высоковато на трибуны.
  • Опасный момент
    49'
    Заброс на левый край штрафной площади хозяев прошёл на Угальде, но попытка его удара по воротам была блокирована защитником, который постелился в подкате.
  • Замена
    48'
    В составе "Спартака" также произошла одна замена в перерыве: вместо Олега Рябчука встречу продолжает Даниил Хлусевич.
  • Замена
    47'
    В составе "Зенита" в перерыве произошла двойная замена: вместо Сергея Волкова и Андрея Мостового на поле вышли Нуралы Алип и Александр Ерохин.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Без голов пока что у нас на "Газпром Арене". Отдыхаем...
  • 45'
    В контратаке Мостовой с левого фланга сместился в штрафную площадь гостей вдоль лицевой линии, но попытка передачи в центр была прервана внимательными защитниками "Спартака".
  • 45'
    После передачи от Бонгонды, Угальде пробил по воротам со средней дистанции, но получилось недостаточно жёстко, да ещё и почти по центру ворот, так что Латышонок спокойно поймал мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    "Зенит" решил спокойно попасоваться на своей половине поля. Похоже, что команда Сергея Семака удовлетворена нулевой ничьей по итогам первого тайма, так что просто дожидается свистка на перерыв.
  • 43'
    Барко предпринял новую попытку дальнего удара, пальнув с правой ноги метров с 25, но мяч полетел существенно выше и правее створа ворот. Не испугала эта угроза Латышонка.
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    • 42'
      Петербургская публика на трибунах начала недовольно посвистывать, изъявляя таким образом своё недовольство по поводу того, что "Спартак" куда больше владеет мячом в этой встрече.
    • 41'
      Футболисты "Спартака" выглядят очень хорошо к концовке первого тайма. Активная игра в прессинге забрала не так уж много имеющихся сил у "красно-белых".
    • Замена
      40'
      Первая замена в составе "Спартака": вместо Кристофера Мартинса на поле вышел Роман Зобнин. Стоит отметить, что люксембуржец достаточно бодро покинул поле. Не исключено, что Деян Станкович просто крайне недоволен его действиями на поле.
    • 39'
      Активность пошла в технической зоне "Спартака", а именно - там готовится замена. Видимо, у какого-то футболиста имеется повреждение, из-за которого он не может продолжать встречу.
    • 38'
      На правом фланге немного попасовались зенитовцы, после чего последовала подача в район линии вратарской площади, но там на месте оказались центральные защитники "Спартака".
    • Желтая карточка
      37'
      Спартаковцы снова начали пытаться работать в высоком прессинге на чужой половине поля. В итоге из-за этого гости едва не нарвались на разящую контратаку, которую ценой жёлтой карточки сорвал Умяров.
    • 36'
      Перед матчем букмекеры видели "Зенит" достаточно большим фаворитом этого матча, но по игре пока что прогнозы специализированных аналитиков не особо подтверждаются. С другой стороны, единственный голевой момент пока что был именно у питерцев.
    • Желтая карточка
      35'
      Медина получил предупреждение за нарушение правил на чужой половине поля. Пока что по предупреждениям в нашем матче счёт - 0:2. Хотелось бы, чтобы счёт на табло у нас тоже изменялся, но там пока что остаются гореть две "баранки".
    • 34'
      В быстрой атаке "Спартака" Барко отдал пас на правый край штрафной площади в направлении рывка Мартинса, но тот опоздал с забеганием, из-за чего потенциально опасный момент был загублен.
    • Фол, нарушение
      33'
      Эракович жестковато нарушил правила в средней зоне. Виталий Мешков снова провёл профилактическую беседу с нарушителем, выразив надежду, что подобного в будущем не повторится.
    • 32'
      Ничего опасного у ворот "Спартака" не произошло после подачи углового, так что болельщикам "красно-белых" можно выдохнуть. С другой стороны, контратака у москвичей также не получилась.
    • Угловой
      31'
      Левым флангом провели атаку зенитовцы: Клаудиньо отпасовал в штрафную площадку на Мостового, который выполнил скидку на Дугласа Сантоса, но удар последнего пришёлся в защитника - мяч ушёл на угловой.
    • 30'
      По первой трети игры пока что совершенно нельзя сказать, что "Зенит" играет дома, маловато владея мячом. На трибунах спартаковские фанаты также составляют достойную конкуренцию питерцам. Целых три сектора на "Газпром Арене" в этот день в красно-белых цветах.
    • Опасный момент
      29'
      С углового с правого фланга последовала низкая подача углового от Барко на Мартинса, который подрезал мяч в дальний угол ворот, но Латышонок в броске сумел совершить спасение.
    • Угловой
      28'
      Бонгонда получил мяч на правом фланге атаки, после чего попытался выполнить прострельную передачу вдоль ворот, но в подкате его достал Педро, который отбил мяч на угловой.
    • 27'
      Принялись пасоваться поперёк поля в центральной зоне спартаковцы. "Зенит" при этом решил всем составом отойти на свою треть поля, совершенно сейчас не прессингуя оппонентов.
    • 26'
      Ответную контратаку "Спартака" разогнал Бонгонда, который переправил мяч налево на Медину, однако после мягкой подачи последнего защитники "Зенита" сумели отбиться.
    • Опасный момент
      25'
      ОПАСНО! На левом фланге атаки "Зенита" без присмотра оставили Педро, который выполнил резкий прострел на дальнюю штангу, где Рябчук в подкате всё же первым добрался до мяча, после чего игровой снаряд рикошетом от колена Мостового полетел над перекладиной.
    • 24'
      Барко с дальней дистанции решил пробить по воротам "Зенита", но в самый ответственный момент поехала опорная нога бьющего, из-за чего вместо удара получился кикс.
    • Фол, нарушение
      23'
      В очередном эпизоде Клаудиньо снова оказался в центре событий, на этот раз нарушив правила против соперника. Виталий Мешков сделал ему устное замечание.
    • 22'
      Клаудиньо, пребывая на правом краю поля, с разворота выполнил передачу в чужую штрафную площадку, но она для партнёров по команде стала полной неожиданностью.
    • 21'
      Команда Сергея Семака начала подключать коллективный прессинг на чужой половине поля, но пока что он не приносит каких-либо дивидендов.
    • 20'
      У "Зенита" пока что, по-прежнему, ничего конструктивного не получается. Максименко пока что совершенно без работы, но расслабляться вратарю "гладиаторов" точно не стоит.
    • 19'
      Подача углового с левого фланга последовала в район дальнего угла вратарской площади, откуда Литвинов попытался пробить головой, но получилась скидка, после чего зенитовцы разрядили ситуацию выносом мяча подальше.
    • Угловой
      18'
      Левым флангом спартаковцы провели быстрый контрвыпад с прострельной передачей в центр штрафной площади в направлении Бонгонды, но тому пробить всё же не позволили - будет угловой.
    • 17'
      "Спартак" начал сбавлять свои прессингующие порывы. Встречают гости сейчас питерцев куда ниже, да ещё и нет уже былой агрессии в этом коллективном прессинге.
    • Судья
      16'
      Футболисты обеих команд предъявляют какие-то претензии к Виталию Мешкову. Очень непростой матч для судейства, но вряд ли от поединка с такой вывеской можно было ожидать чего-то другого.
    • Травма, повреждение
      15'
      Угальде и Барриос сошлись в жёстком стыке в середине поля. В результате этого столкновения обоим парням потребовалась медицинская помощь.
    • 14'
      С правого фланга из глубины поля следовал заброс в штрафную площадь гостей в направлении забегания Мостового, но слишком сильно получилось, так что мячом спокойно завладел Максименко.
    • Желтая карточка
      13'
      В течение одной минуты Мартинс дважды нарушил правила на чужой половине поля. Второй фол сорвал потенциальную контратаку "Зенита", и арбитр продемонстрировал Кристоферу "горчичник".
    • Фол, нарушение
      12'
      Многовато свистков в дебюте матча. По нарушениям правил в данный момент счёт 4:2. Игроки перестраховываются при потере мяча. Пока что нет повода для демонстрации жёлтых карточек.
    • Фол, нарушение
      11'
      Постепенно игра в средней зоне начала выравниваться. В глубине поля Вендел заработал штрафной удар для "Зенита". Хозяева решили после этого разыграть мяч просто накоротке.
    • 10'
      Всё ещё спартаковцы не позволяют защитникам соперника поднять голову, чтобы высмотреть адресата для паса. По этой причине "сине-бело-голубым" приходится просто не глядя пинать мяч подальше вперёд в борьбу.
    • Угловой
      9'
      Угловой на левом фланге заработала команда Деяна Станковича. Барко выполнил кручёную подачу в район линии вратарской площади, и Бабич пробил в борьбе головой, но получилось несильно и очень неточно.
    • Офсайд
      8'
      Перешли в первую позиционную атаку петербуржцы, но она ничем интересным не закончилась - судьи зафиксировали положение "вне игры" у Педро, который поторопился с рывком на левом фланге атаки.
    • 7'
      "Красно-белые" яростно прессингуют соперников непосредственно у чужой штрафной площадки. Надолго ли гостей хватит играть в таком темпе?
    • Фол, нарушение
      6'
      Барко доставил мяч в штрафную площадку, где пошла борьба за мяч, которая закончилась свистком главного арбитра, зафиксировавшего фол в атаке.
    • Фол, нарушение
      5'
      Штрафной удар на месте левого вингера заработал Медина, против которого сфолил Мостовой. Может быть достаточно опасно при розыгрыше этого стандартного положения.
    • 4'
      Пока что мяч получше держится под контролем москвичей, но "Зенит" держит компактную оборону на своей половине поля, не подпуская противников к своим владениям на ударную дистанцию.
    • Фол, нарушение
      3'
      На правом фланге Волков в середине поля отобрал мяч у Медины, но прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил со стороны Сергея.
    • 2'
      Стартовый сумбур сразу же наблюдается. Обе команды заряжены на высокой коллективный прессинг. "Спартак" явно не намерен добровольно соглашаться на игру вторым номером.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Спартаковцы первыми разыграли мяч с центра поля.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Мартинс Кристофер уходит с поля. Зобнин Роман выходит вместо него
    • 36'
      Умяров Наиль получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Медина Хесус получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Мартинс Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    60.5% (127)
    Ничья
    12.4% (26)
    Спартак Москва
    27.1% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (88)
    Меньше
    27.27% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80.17% (97)
    Нет
    19.83% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    25.7% (54)
    1:0 Зенит
    5.2% (11)
    1:1 Ничья
    5.2% (11)
    1:2 Спартак Москва
    4.8% (10)
    2:0 Зенит
    3.3% (7)
    3:1 Зенит
    3.3% (7)
    3:2 Зенит
    2.9% (6)
    2:2 Ничья
    1.4% (3)
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