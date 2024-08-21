Тур: 6. Стадион: Газпром Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
42 матча
50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
14 побед 21 ничья 7 побед
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
2.35
1.58
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.04
Среднее время на гол
58
86
Всего голов
83
54
Голов в среднем за матч
1.98
1.29
Тотал матчей
2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|1.4
|Педро дос Сантос
|3
|0.6
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|0.6
|Мостовой Андрей
|1
|0.2
|Изидор Вильсон
|1
|0.2
|Вендел Маркус
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|4
|0.8
|Барко Эсекьель
|2 (1)
|0.4
|Бабич Срджан
|2
|0.4
|Пруцев Данил
|1
|0.2
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Медина Хесус
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Нино III
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|2
|0
|Денисов Даниил
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0
Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0
Результаты матчей
Зенит
Спартак Москва
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:4
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Зенит
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
32
32
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 1
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Зенит
|Педро дос Сантос
|3 (1)
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Динамо Москва
|Даса Элазар
|3
|Химки
|Анджелкович Неманья
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
Исход игры
Зенит
59.7% (46)
Ничья
7.8% (6)
Спартак Москва
32.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
82% (41)
Меньше
18% (9)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
2:1 Зенит
26% (20)
1:2 Спартак Москва
7.8% (6)
3:2 Зенит
6.5% (5)
2:0 Зенит
6.5% (5)
3:1 Зенит
3.9% (3)
1:1 Ничья
2.6% (2)
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