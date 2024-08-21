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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 77
Зенит 59.7% (46)
X 7.8% (6)
Спартак Москва 32.5% (25)
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История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.9%
40.7%
7.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

51.9%
37%
11.1%
14 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

42 матча

50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
14 побед 21 ничья 7 побед

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
14 побед 20 ничьих 8 побед

История матчей

К
0:0
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

2.35
1.58

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.04

Среднее время на гол

58
86

Всего голов

83
54

Голов в среднем за матч

1.98
1.29

Тотал матчей

2.5
36
Больше 86%
Меньше 14%
6
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
8
Больше 19%
Меньше 81%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 1.4
Педро дос Сантос 3 0.6
Кассьерра Матео 3 (1) 0.6
Мостовой Андрей 1 0.2
Изидор Вильсон 1 0.2
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Клаудиньо 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 4 0.8
Барко Эсекьель 2 (1) 0.4
Бабич Срджан 2 0.4
Пруцев Данил 1 0.2
Бонгонда Тео 0 0
Медина Хесус 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Клаудиньо 1 0
Глушенков Максим 1 0
Нино III 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 2 0
Денисов Даниил 2 0
Зобнин Роман 1 0
Бабич Срджан 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
7%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
5
33%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0
Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:4
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
3
2
3
2
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 15 - 1 13
2.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Спартак Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 2 1 2 9 - 4 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 9 - 11 7
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Оренбург
 Заявка 5 1 2 2 7 - 10 5
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
15.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Оренбург
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Рубин
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
6.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
14.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Зенит Педро дос Сантос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Динамо Москва Даса Элазар 3
Химки Анджелкович Неманья 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 77
    Зенит 59.7% (46)
    X 7.8% (6)
    Спартак Москва 32.5% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    59.7% (46)
    Ничья
    7.8% (6)
    Спартак Москва
    32.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    82% (41)
    Меньше
    18% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    26% (20)
    1:2 Спартак Москва
    7.8% (6)
    3:2 Зенит
    6.5% (5)
    2:0 Зенит
    6.5% (5)
    3:1 Зенит
    3.9% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (2)
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