Теперь уже Дзиов локтем заехал по голове Сидорову в верховой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сидоров. Потребуется ему медицинская помощь.

С правого фланга отдавал пас Гиоргобиани на ход Ильину, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и пробить не смог.

Сместился Брахими с фланга в центр штрафной и отдал поперек на Альшина, но тот с ходу пробил крайне неточно.

Убегал в контратаку на скорости Гиоргобиани и покатил поперек на Ильина, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Мансилья оторвался от опеки соперника и покатил на Сахархизана, который пробил в касание, но крайне неточно.

Замена в составе "Оренбурга" произошла теперь. Вместо Ярослава Михайлова на поле появился Александр Коваленко.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

Замена в составе хозяев произошла в перерыве. Вместо Ираклия Квеквескири на второй тайм вышел Дилан Мертенс.

В центре поля Щетинину заехал по лицу в падении ногой Башич. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Щетинин. Потребуется ему помощь медиков.

На чужой половине поля получил по ногам Мансилья в борьбе против Мертенса. Штрафной удар исполнять будут гости.

Мягко забросил Альшин в штрафную на Божина, который вместо удара сбросил головой в центр, но никого из партнеров там не оказалось.

С дальней дистанции пробивал по воротам Божин после скидки от Альшина, но мяч полетел крайне неточно.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

Сидоров на фланге оказался на газоне в подкате от Брахими. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Со штрафного подавал Марин на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Юрганов и вынес сферу головой в аут.

Мог убегать на ворота соперника Мансилья после заброса от Башича, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

Диагональ исполнял Квеквескири на левый фланг, куда забегал Ильин, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Грамотно подставился на чужой половине поля Гиоргобиани и вынудил нарушить правила Малых. А ведь у защитника уже есть карточка, нужно играть аккуратнее.

Со штрафного навесил Гиоргобиани на дальнюю штангу, но здесь головой Юрганов не смог дотянуться до мяча.

Теперь уже Брахими перед чужой штрафной получил по ногам от Сидорова. Очередной стандарт исполнять будут хозяева.

Со штрафного прострелил Альшин низом на ближнюю штангу, но здесь Сидоров вынес на угловой.

Последовал навес с угла поля Гиоргобиани в центр штрафной. Здесь пробил Юрганов головой, но в падении отбил Москвичёв с линии, а добивание у Ильина не получилось.

Налетел на соперника на фланге Сидоров, заехав по голове Брахими, за что тут же был наказан желтой карточкой.

35' На фланге Квеквескири заехал по ногам Башичу в подкате. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Оренбурга".

34' С дальней дистанции пробивал по воротам Башич после скидки от Мансильи, но мяч угодил точно в спину Дзиову.

33' Мог убегать на ворота соперника Марин после заброса от Башича, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.

32' На фланге получил Марин по ногам в подкате от Щетинина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Оренбурга".

30' С угла поля навесил Гиоргобиани в центр штрафной, где пробил головой Щетинин, но мяч оказался в руках голкипера.

29' На фланге оказался на газоне Марков в подкате от Малых. Тут же нарушитель увидел перед собой желтую карточку.

28' Убежал Сидоров в контратаку на скорости и подал на дальнюю штангу, но там никто из партнеров пробить так и не смог.

27' Тонкий пас отдавал Брахими в штрафную на Гиоргобиани, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сидоров.

26' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды.

25' Мягко забросил Гиоргобиани в центр штрафной, но здесь Марков в борьбе против Москвичёва нарушил правила.

24' Ильин убежал в атаку по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч головой вернул обратно на фланг защитник.

23' Ушел от соперника финтом на фланге Сахархизан и навесил в центр штрафной, но здесь оказался лишь один Дзиов.

22' Далеко вынес Гудиев снаряд на чужую половину поля, куда забегал Альшин, но вышел за пределы штрафной Москвичёв и отвел угрозу.

21' Забросил с правого фланга Ильин на ход Маркову, но тому зацепиться за мяч в верховой борьбе не позволил Хотулёв.

20' Отдавал пас по флангу Брахими на ход Гиоргобиани, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

19' В центре поля Брахими оказался на газоне после удара локтем от Башича. Судья показал нарушителю желтую карточку.

18' С левого фланга навесил Сидоров в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно вынес сферу Щетинин.

17' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Щетинин. потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

16' Далеко бросил мяч с аута в центр штрафной Дзиов, но здесь выиграл верх Сидоров и вынес сферу далеко в центр поля.

15' Брахими убежал в контратаку по флангу и навесил в центр на Ильина, но тот проиграл борьбу за мяч Прохину.

14' Отобрал мяч на правой бровке Марков и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

13' В центре поля получил по ногам Щетинин в борьбе против Горбани. Штрафной удар исполнять будут игроки "Факела".

12' Пробивал в падении через себя из пределов штрафной Горбани после подачи Башича, но точности ему явно не хватило.

11' После поперечного паса от Марина пробил с дальней дистанции в одно касание Сидоров, но точности ему явно не хватило.

10' Сместился с правого фланга Башич в центр и пробил по воротам, но на этот раз на пути мяча оказался Квеквескири.

9' Диагональ Башич исполнял в штрафную соперника, куда врывался Марин, но перехватил тот пас в последний момент Божин.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Марин и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

7' С левого фланга навесил в центр штрафной Михайлов на Сахархизана, но тому пробить по воротам не позволил Дзиов.

6' Мог убегать на ворота соперника Ильин после заброса от Квеквескири, но вернулся в оборону Сидоров и перехватил этот пас.

5' С угла поля навесил Башич в центр штрафной, но здесь выиграл верх Гиоргобиани и вынес снаряд головой в центр поля.

4' Протащил вновь мяч по флангу Михайлов и прострелил вдоль ворот, но от ноги Щетинина сфера отправилась на угловой.

3' Ворвался в штрафную соперника на скорости Мансилья и пробил низом в ближний угол, но в падении Гудиев смог забрать снаряд в свои руки.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.