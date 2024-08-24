Тур: 6. Стадион: Fakel Stadium.
0'
16' Желтая карточкаБашич Иван
28' Желтая карточкаМалых Андрей
36' Желтая карточкаБрахими Мохамед
45' Желтая карточкаСидоров Максим
48' Желтая карточкаДзиов Макс
Ход матча
16'
28'
36'
45'
48'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Божин
Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Аппаев ХызырЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Марин ДжиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Деограсия Давид
История личных встреч
Факел
Оренбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.44
1
Среднее время на гол
202
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.06
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
85
76
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|1
|0.17
|Калинин Игорь
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марин Джимми
|1
|0.17
|Сахархизан Саид
|1
|0.17
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.17
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.17
|Мансилья Брайан
|1
|0.17
|Перес Матиас
|1
|0.17
|Горбани Мохаммад
|1
|0.17
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|Брахими Мохамед
|2
|0
|Марков Евгений
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|4
|0
|Башич Иван
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|2
|0
|Сидоров Максим III
|2
|0
|Малых Андрей
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Факел
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
4
Факел
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0
Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0
Оренбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1
Результаты матчей
Факел
Оренбург
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Факел
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 1
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 7
|3
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|5.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Обляков Иван
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Дивеев Игорь
|4
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|4
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Факел
|Божин Сергей
|3
|Ахмат
|Гандри Надер
|3
|Спартак Москва
|Умяров Наиль
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел 0:0 Оренбург
Исход игры
Факел
29.5% (39)
Ничья
40.9% (54)
Оренбург
29.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
33.93% (38)
Меньше
66.07% (74)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (49)
2:1 Факел
13.6% (18)
1:2 Оренбург
12.1% (16)
1:0 Факел
8.3% (11)
0:1 Оренбург
5.3% (7)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Оренбург
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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