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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Факел
0:0
Второй тайм: 58'
Оренбург
0'
16' Желтая карточка
Башич Иван
28' Желтая карточка
Малых Андрей
36' Желтая карточка
Брахими Мохамед
45' Желтая карточка
Сидоров Максим
48' Желтая карточка
Дзиов Макс

Ход матча

16'
 
Башич Иван
28'
 
Малых Андрей
36'
Брахими Мохамед
 
45'
 
Сидоров Максим
46'
Мертенс Дилан
Квеквескири Ираклий
 
48'
Дзиов Макс
 
Прогнозы 132
Факел 29.5% (39)
X 40.9% (54)
Оренбург 29.5% (39)
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Факел
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гудиев
Виталий
22
Юрганов
Игорь
47
Божин
Сергей
4
Дзиов
Макс
7
Брахими
Мохамед
33
Квеквескири
Ираклий
21
Щетинин
Михаил
10
Альшин
Ильнур
17
Гиоргобиани
Николай
20
Марков
Евгений
15
Ильин
Владимир
1
Москвичёв
Богдан
12
Малых
Андрей
4
Хотулёв
Данила
87
Прохин
Данила
81
Сидоров
Максим
III
8
Башич
Иван
6
Горбани
Мохаммад
14
Михайлов
Ярослав
80
Марин
Джимми
9
Мансилья
Брайан
10
Сахархизан
Саид
Факел
3-4-3
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Факел
Оренбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
К
0:0
К
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПД
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.44
1

Среднее время на гол

202
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.06
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

85
76

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 1 0.17
Калинин Игорь 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марин Джимми 1 0.17
Сахархизан Саид 1 0.17
Гюрлюк Эмирджан 1 0.17
Рыбчинский Дмитрий 1 0.17
Мансилья Брайан 1 0.17
Перес Матиас 1 0.17
Горбани Мохаммад 1 0.17
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Квеквескири Ираклий 2 0
Брахими Мохамед 2 0
Марков Евгений 0 1
Ильин Владимир 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Башич Иван 3 0
Горбани Мохаммад 2 0
Сидоров Максим III 2 0
Малых Андрей 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Факел
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Факел
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оренбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
4
Факел
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Оренбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0
Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0
Оренбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1

Результаты матчей

Факел
Оренбург

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Факел
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 1 14
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Динамо Москва
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 6 3 2 1 9 - 3 11
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 1 2 13 - 4 10
6.
Рубин
 Заявка 6 3 1 2 11 - 11 10
7.
Краснодар
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
8.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 7 - 9 8
9.
Пари НН
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
10.
Оренбург
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Химки
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 1 2 3 2 - 6 5
13.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
14.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Ахмат
 Заявка 5 0 3 2 1 - 7 3
16.
Факел
 0:0 Заявка 6 0 2 4 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Зенит
 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
4.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Локомотив Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 0 1 9 - 2 6
7.
Оренбург
 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Ростов
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Рубин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
11.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
12.
Пари НН
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
14.
Химки
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
16.
Акрон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 1 7
2.
Рубин
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Локомотив Москва
 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Акрон
 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
7.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ростов
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
11.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Ахмат
 Заявка 3 0 2 1 0 - 1 2
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
15.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Факел
 0:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Рубин Даку Мирлинд 5 (1)
ЦСКА Москва Обляков Иван 4 (1)
ЦСКА Москва Дивеев Игорь 4
Спартак Москва Угальде Манфред 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Оренбург Перес Матиас 4
Факел Божин Сергей 3
Ахмат Гандри Надер 3
Спартак Москва Умяров Наиль 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Оренбурга" произошла теперь. Вместо Ярослава Михайлова на поле появился Александр Коваленко.
  • 56'
    Мансилья оторвался от опеки соперника и покатил на Сахархизана, который пробил в касание, но крайне неточно.
  • 55'
    Убегал в контратаку на скорости Гиоргобиани и покатил поперек на Ильина, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 54'
    Сместился Брахими с фланга в центр штрафной и отдал поперек на Альшина, но тот с ходу пробил крайне неточно.
  • 53'
    С правого фланга отдавал пас Гиоргобиани на ход Ильину, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и пробить не смог.
  • 52'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Сидоров. Потребуется ему медицинская помощь.
  • Желтая карточка
    51'
    Теперь уже Дзиов локтем заехал по голове Сидорову в верховой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 50'
    На чужой половине поля получил по ногам Мансилья в борьбе против Мертенса. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 49'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Щетинин. Потребуется ему помощь медиков.
  • 48'
    В центре поля Щетинину заехал по лицу в падении ногой Башич. Штрафной удар исполнять будут воронежцы.
  • Замена
    47'
    Замена в составе хозяев произошла в перерыве. Вместо Ираклия Квеквескири на второй тайм вышел Дилан Мертенс.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • 45'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Божин после скидки от Альшина, но мяч полетел крайне неточно.
  • 45'
    Мягко забросил Альшин в штрафную на Божина, который вместо удара сбросил головой в центр, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      45'
      Налетел на соперника на фланге Сидоров, заехав по голове Брахими, за что тут же был наказан желтой карточкой. 
    • Опасный момент
      44'
      Последовал навес с угла поля Гиоргобиани в центр штрафной. Здесь пробил Юрганов головой, но в падении отбил Москвичёв с линии, а добивание у Ильина не получилось.
    • Угловой
      43'
      Со штрафного прострелил Альшин низом на ближнюю штангу, но здесь Сидоров вынес на угловой.
    • 42'
      Теперь уже Брахими перед чужой штрафной получил по ногам от Сидорова. Очередной стандарт исполнять будут хозяева.
    • 41'
      Со штрафного навесил Гиоргобиани на дальнюю штангу, но здесь головой Юрганов не смог дотянуться до мяча.
    • 40'
      Грамотно подставился на чужой половине поля Гиоргобиани и вынудил нарушить правила Малых. А ведь у защитника уже есть карточка, нужно играть аккуратнее. 
    • 39'
      Диагональ исполнял Квеквескири на левый фланг, куда забегал Ильин, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • Офсайд
      38'
      Мог убегать на ворота соперника Мансилья после заброса от Башича, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
    • 37'
      Со штрафного подавал Марин на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Юрганов и вынес сферу головой в аут.
    • Желтая карточка
      36'
      Сидоров на фланге оказался на газоне в подкате от Брахими. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 35'
      На фланге Квеквескири заехал по ногам Башичу в подкате. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Оренбурга".
    • 34'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Башич после скидки от Мансильи, но мяч угодил точно в спину Дзиову.
    • 33'
      Мог убегать на ворота соперника Марин после заброса от Башича, но проиграл он борьбу за мяч защитнику.
    • 32'
      На фланге получил Марин по ногам в подкате от Щетинина. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Оренбурга".
    • 30'
      С угла поля навесил Гиоргобиани в центр штрафной, где пробил головой Щетинин, но мяч оказался в руках голкипера.
    • Желтая карточка
      29'
      На фланге оказался на газоне Марков в подкате от Малых. Тут же нарушитель увидел перед собой желтую карточку.
    • 28'
      Убежал Сидоров в контратаку на скорости и подал на дальнюю штангу, но там никто из партнеров пробить так и не смог.
    • 27'
      Тонкий пас отдавал Брахими в штрафную на Гиоргобиани, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Сидоров.
    • 26'
      Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного перевести дух и попить воды.
    • 25'
      Мягко забросил Гиоргобиани в центр штрафной, но здесь Марков в борьбе против Москвичёва нарушил правила.
    • 24'
      Ильин убежал в атаку по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч головой вернул обратно на фланг защитник.
    • 23'
      Ушел от соперника финтом на фланге Сахархизан и навесил в центр штрафной, но здесь оказался лишь один Дзиов.
    • 22'
      Далеко вынес Гудиев снаряд на чужую половину поля, куда забегал Альшин, но вышел за пределы штрафной Москвичёв и отвел угрозу.
    • 21'
      Забросил с правого фланга Ильин на ход Маркову, но тому зацепиться за мяч в верховой борьбе не позволил Хотулёв.
    • 20'
      Отдавал пас по флангу Брахими на ход Гиоргобиани, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
    • Желтая карточка
      19'
      В центре поля Брахими оказался на газоне после удара локтем от Башича. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • 18'
      С левого фланга навесил Сидоров в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно вынес сферу Щетинин.
    • 17'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Щетинин. потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 16'
      Далеко бросил мяч с аута в центр штрафной Дзиов, но здесь выиграл верх Сидоров и вынес сферу далеко в центр поля.
    • 15'
      Брахими убежал в контратаку по флангу и навесил в центр на Ильина, но тот проиграл борьбу за мяч Прохину.
    • 14'
      Отобрал мяч на правой бровке Марков и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 13'
      В центре поля получил по ногам Щетинин в борьбе против Горбани. Штрафной удар исполнять будут игроки "Факела".
    • 12'
      Пробивал в падении через себя из пределов штрафной Горбани после подачи Башича, но точности ему явно не хватило.
    • 11'
      После поперечного паса от Марина пробил с дальней дистанции в одно касание Сидоров, но точности ему явно не хватило.
    • 10'
      Сместился с правого фланга Башич в центр и пробил по воротам, но на этот раз на пути мяча оказался Квеквескири.
    • 9'
      Диагональ Башич исполнял в штрафную соперника, куда врывался Марин, но перехватил тот пас в последний момент Божин.
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Марин и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 7'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Михайлов на Сахархизана, но тому пробить по воротам не позволил Дзиов.
    • 6'
      Мог убегать на ворота соперника Ильин после заброса от Квеквескири, но вернулся в оборону Сидоров и перехватил этот пас.
    • 5'
      С угла поля навесил Башич в центр штрафной, но здесь выиграл верх Гиоргобиани и вынес снаряд головой в центр поля.
    • Угловой
      4'
      Протащил вновь мяч по флангу Михайлов и прострелил вдоль ворот, но от ноги Щетинина сфера отправилась на угловой.
    • 3'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Мансилья и пробил низом в ближний угол, но в падении Гудиев смог забрать снаряд в свои руки.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Сидоров Максим III получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Брахими Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Малых Андрей получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Башич Иван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Факел
    29.5% (39)
    Ничья
    40.9% (54)
    Оренбург
    29.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (49)
    2:1 Факел
    13.6% (18)
    1:2 Оренбург
    12.1% (16)
    1:0 Факел
    8.3% (11)
    0:1 Оренбург
    5.3% (7)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Оренбург
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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