Тур: 4. Стадион: Ника.
4:3
Конец матча
0'
0:1
16' Гол в свои воротаШабанов Артём
0:2
25' ГолКрыськив Дмитрий
1:2
37' ГолФилиппов Александр
2:2
41' ГолКалюжный Иван
3:2
48' ПенальтиФилиппов Александр
53' Желтая карточкаМатвиенко Николай
4:2
57' ГолФилиппов Александр
62' Желтая карточкаВащенко Даниил
4:3
90' ГолПедриньо
90'+6
Ход матча
16'
0:1
25'
37'
41'
2:2
48'
57'
62'
90'
4:3
30
Копына
Юрий
33
Juan
Alvina
71
Шостак
Денис
26
Конопля
Ефим
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
-
26 Miguel II
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Александрия
Шахтёр Донецк
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
30 матчей
10%
23.3%
66.7%
3 победы 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.07
0.8
Среднее время на гол
84
112
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.87
Среднее время на гол
54
48
Всего голов
41
40
Голов в среднем за матч
1.37
1.33
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
65
67
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|3 (1)
|1
|Juan Alvina
|2
|0.67
|Ковалец Кирилл
|2
|0.67
|Калюжный Иван
|1
|0.33
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|0.5
|Сикан Даниил
|2
|0.5
|Зубков Александр
|1
|0.25
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.25
|Судаков Георгий
|1 (1)
|0.25
|Педриньо II
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шабанов Артём
|1
|0
|Смирный Евгений
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|2
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2
Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1
Результаты матчей
Александрия
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Александрия
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Александрия
|Филиппов Александр
|3 (1)
|Александрия
|Juan Alvina
|2 (1)
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|2
|Верес
|Гончаренко Роман
|2
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2