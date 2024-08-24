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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Александрия
4:3
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
16' Гол в свои ворота
Шабанов Артём
0:2
25' Гол
Крыськив Дмитрий
1:2
37' Гол
Филиппов Александр
2:2
41' Гол
Калюжный Иван
3:2
48' Пенальти
Филиппов Александр
53' Желтая карточка
Матвиенко Николай
4:2
57' Гол
Филиппов Александр
62' Желтая карточка
Ващенко Даниил
4:3
90' Гол
Педриньо
90'+6
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
30
Копына
Юрий
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
6
Ковалец
Кирилл
71
Шостак
Денис
11
Шулянский
Артём
9
Филиппов
Александр
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
Александрия
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Александрия
Шахтёр Донецк

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед

30 матчей

10%
23.3%
66.7%
3 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.07
0.8

Среднее время на гол

84
112

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.87

Среднее время на гол

54
48

Всего голов

41
40

Голов в среднем за матч

1.37
1.33

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

65
67

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 3 (1) 1
Juan Alvina 2 0.67
Ковалец Кирилл 2 0.67
Калюжный Иван 1 0.33
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 0.5
Сикан Даниил 2 0.5
Зубков Александр 1 0.25
Крыськив Дмитрий 1 0.25
Судаков Георгий 1 (1) 0.25
Педриньо II 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Гомес Марлон 0 0
Кевин IV 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шабанов Артём 1 0
Смирный Евгений 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин IV 2 0
Матвиенко Николай 1 0
Педринью Роша 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0

Результаты матчей

Александрия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Александрия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2
Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Днепр-1 1:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Александрия - ЛНЗ Черкассы 1:2 Александрия - Оболонь 2:2 Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1

Результаты матчей

Александрия
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Александрия
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Шахтёр Донецк
 4 2 0 2 9 - 5 6
8.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Левый Берег
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкасcы
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Александрия
 1 1 0 0 4 - 3 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 4 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Александрия Филиппов Александр 3 (1)
Александрия Juan Alvina 2 (1)
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 2
Верес Гончаренко Роман 2
Ворскла Павлюк Евгений 2
Весь список
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