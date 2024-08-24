Тур: 1.
1:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолСтруски Кароль
31' Желтая карточкаКвилитая Георгий
47' Желтая карточкаЯго Стив
0:2
60' ГолКокорин Александр
61' Желтая карточкаЦмилянич Борис
72' Желтая карточкаСане Мамаду
75' Желтая карточкаНеофуту Андреас III
0:3
79' ГолZakaria Sawo
1:3
88' ГолЦмилянич Борис
90' Желтая карточкаУрошевич Слободан
90' Желтая карточкаДумбия Абубакар
90'+6
Ход матча
18'
0:1
31'
47'
60'
61'
72'
79'
0:3
80'
88'
1:3
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Sadok Yeddes
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Кармиотисса
Арис Лимасол
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
2.57
1
Среднее время на гол
35
90
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
2.54
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
35
90
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цмилянич Борис
|1
|1
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|1
|1
|Zakaria Sawo
|1
|1
|Струски Кароль
|1
|1
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цмилянич Борис
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3
Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1
АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Арис Лимасол
|Кокорин Александр
|1
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|1
|Кармиотисса
|Цмилянич Борис
|1
|АЕЛ Лимасол
|Лесовой Даниил
|1
|АЕЛ Лимасол
|Уэдраого Дилан
|1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|1
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|1
|АЕЛ Лимасол
|Столник Марко
|1