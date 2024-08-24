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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Кармиотисса
1:3
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
18' Гол
Струски Кароль
31' Желтая карточка
Квилитая Георгий
47' Желтая карточка
Яго Стив
0:2
60' Гол
Кокорин Александр
61' Желтая карточка
Цмилянич Борис
72' Желтая карточка
Сане Мамаду
75' Желтая карточка
Неофуту Андреас III
0:3
79' Гол
Zakaria Sawo
1:3
88' Гол
Цмилянич Борис
90' Желтая карточка
Урошевич Слободан
90' Желтая карточка
Думбия Абубакар
90'+6
Кармиотисса
Арис Лимасол

История личных встреч

Кармиотисса
Арис Лимасол

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
4:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:0
ВД
5:2
ВД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
3:3
ПД
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

2.57
1

Среднее время на гол

35
90

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

2.54
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цмилянич Борис 1 1
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 1 1
Zakaria Sawo 1 1
Струски Кароль 1 1

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цмилянич Борис 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3
Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1 Закакиу - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1
АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Арадиппу
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арис Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕЛ Лимасол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кармиотисса
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Анортосис
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Омония 29-го Мая
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эносис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Омония Арадиппу
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Арис Лимасол Кокорин Александр 1
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 1
Кармиотисса Цмилянич Борис 1
АЕЛ Лимасол Лесовой Даниил 1
АЕЛ Лимасол Уэдраого Дилан 1
Весь список

Топ нарушителей
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 1
Арис Лимасол Яго Стив 1
Арис Лимасол Квилитая Георгий 1
АЕЛ Лимасол Столник Марко 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Квилитая Георгий получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Г О О О О Л - Струски Кароль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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