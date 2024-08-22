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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Нефтехимик
 
Позже
Урал
Прогнозы 50
Нефтехимик 28% (14)
X 32% (16)
Урал 40% (20)
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Нефтехимик
Ничья
Урал
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
Урал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 2 0.33
Алиев Саид 2 0.33
Петров Максим Вячеславович 2 0.33
Шоркин Максим 1 0.17
Шильцов Константин 1 0.17
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионов Алексей 1 0.17
Аюпов Тимур 1 0.17
Бегич Сильвие 1 0.17
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.17
Каштанов Алексей 1 0.17
Железнов Юрий 1 0.17
Ишков Илья 1 0.17
Воронов Максим 1 0.17
Итало VI 1 0.17
Мишкич Даниел 1 (1) 0.17

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоркин Максим 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Валиахметов Эдуард 1 0
Алиев Саид 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Шильцов Константин 1 0
Першин Матвей 1 0
Родин Даниил 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Нефтехимик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
6
Нефтехимик
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Урал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0
Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2
Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2

Результаты матчей

Нефтехимик
Урал

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
5
1
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
16.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
6.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
8.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Черноморец Нв Уридия Мераби 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 50
    Нефтехимик 28% (14)
    X 32% (16)
    Урал 40% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Урал
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Урал

    Исход игры
    Нефтехимик
    28% (14)
    Ничья
    32% (16)
    Урал
    40% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (14)
    1:2 Урал
    22% (11)
    2:1 Нефтехимик
    14% (7)
    0:1 Урал
    10% (5)
    1:0 Нефтехимик
    10% (5)
    0:2 Урал
    4% (2)
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    Нефтехимик
    Урал
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