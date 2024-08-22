Тур: 7.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Урал
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|2
|0.33
|Алиев Саид
|2
|0.33
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.33
|Шоркин Максим
|1
|0.17
|Шильцов Константин
|1
|0.17
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионов Алексей
|1
|0.17
|Аюпов Тимур
|1
|0.17
|Бегич Сильвие
|1
|0.17
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.17
|Каштанов Алексей
|1
|0.17
|Железнов Юрий
|1
|0.17
|Ишков Илья
|1
|0.17
|Воронов Максим
|1
|0.17
|Итало VI
|1
|0.17
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.17
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шоркин Максим
|2
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Валиахметов Эдуард
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Шильцов Константин
|1
|0
|Першин Матвей
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Нефтехимик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
6
Нефтехимик
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Урал
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0
Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2
Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2
Результаты матчей
Нефтехимик
Урал
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
51
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|2
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
Прогнозы на матч Нефтехимик - Урал
Исход игры
Нефтехимик
28% (14)
Ничья
32% (16)
Урал
40% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (14)
1:2 Урал
22% (11)
2:1 Нефтехимик
14% (7)
0:1 Урал
10% (5)
1:0 Нефтехимик
10% (5)
0:2 Урал
4% (2)
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